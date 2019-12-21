21.12.2019
Kader Postası
Zeynep’in en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf, ergenliğinde Zeynep’in ilk aşkına dönüşür. Yusuf’un kasabadan zamansız gidişiyle ikisinin yolları ayrılır.
Bu ayrılık Zeynep’i yetişkinliğinde yalnız bir kadına dönüştürür.
Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkûmlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar ve bu mektuplar onu müebbet cezası almış bir mahkûma götürür.
Elif Akarsu Polat ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği ve Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney ile Rana Kayaçan’ın oynadığı Kader Postası, 20 Aralık'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Elif Akarsu Polat, Çiğdem Bozali
Oyuncular: Boncuk Yılmaz, Benian Dönmez, Şahin Ergüney, Rana Kayaçan, Koray Efe Yazgan, İdil Yade Kırnık, Baran Salman, Sedef Akalın, Tansel Öngel, Görkem Yeltan
Yapımcı: Ali Üstündağ
Görüntü Yönetmeni: Tufan Kılınç
Müzik: Yalçın Akyıldız
Şirket: Us Film
Ülke: Türkiye
Yıl: 2019
Süre: 104 Dakika
Dil: Türkçe
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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