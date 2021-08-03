'Yeşil Şövalye' 6 Ağustos'ta sinemalarda!

Zamana meydan okuyan Arthur efsanesine dayanan destansı fantastik macera The Green Knight / Yeşil Şövalye, bize Kral Arthur'un dik başlı ve cesur yeğeni Sör Gawain'in (Dev Patel), filme adını veren yeşil tenli dev yabancıya meydan okumasının hikayesini anlatıyor.
Hayaletlerle, devlerle, hırsızlarla ve düzenbazlarla mücadele eden Gawain, kendisini içinde bulduğu macerada, en büyük rakibiyle karşılaşarak ailesinin ve krallığının gözündeki değerini ispatlamaya çalışır.
Yenilikçi filmci David Lowery, klasik Yuvarlak Masa Şövalyeleri efsanesinden yola çıkan yeni ve cesur bir yan hikaye anlatıyor.
Kral Arthur ve Yuvarlak Masa Şövalyeleri'nin hikayelerini anlatan Arthur Efsaneleri içinde, Kelt geçmişini ve Orta Çağ'ın şövalye geleneğini anlatan Sör Gawain hikayeleri, giderek tuhaflaşan şartlar altında kendi değerini ispatlamaya çalışan bir genç kahramanın zamana meydan okuyan maceralarını aktarmaktadır.
Ain’t Them Bodies Saints ve A Ghost Story filmlerine imza atan ünlü yönetmen David Lowery'nin yazıp yönettiği, başrolünde Milyoner filmi ile Oscar Ödülü alan Dev Patel'in oynadığı filmde Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sean Harris, Kate Dickie rol alıyor.
The Green Knight'da, 14. yüzyıla ait epik şiirin daha resmi adıyla, Sör Gawain ve Yeşil Şövalye hakkında yazılmış tüm zamanlara hitap eden, ahlaki bir ders anlatılmaktadır.
Madde Madde Yeşil Şövalye
• Yeşil Şövalye çok geniş, bir coğrafyayı etkileyen, zamana meydan okuyan, ahlak üzerine bir masaldır.
• Yeşil Şövalye'yi inceleyen ve çeviren önemli akademisyen biri de J.R.R. Tolkien'dir.
• Yeşil Şövalye'nin bulunan orijinal kopya sayısı birdir. Yazanın da kim olduğunu bilmiyoruz.
• 1731'de çıkan büyük bir yangında Yeşil Şövalye az kalsın yok oluyordu. Ama bir mucize eseri kurtuldu.
• Yeşil Şövalye. Akademisyenler karakterin yeşil renginin doğaya, bilinmeyene ve ölüme duyulan saygıyı temsil ettiğini düşünüyor.
• Sör Gawain cesur ama kendisini ispatlayamamış bir kahramandır. Yuvarlak Masa Şövalyelerinden biridir. Arthur Şövalyelerinin simge mekanı toplumsal düzeni temsil etmektedir.
• Gawain'in çıktığı macerada karşısına çıkan pek çok engel ve kişiler şerefini, cesaretini, asaletini ve sadakatini ispatlaması için birer fırsattır.
• Film, Dublin'e 30 dakika mesafedeki County Wicklow'da çekilmiştir. Burası, önceki yıllarda Barry Lyndon ve Excalibur filmlerinin de çekildiği yerdir.
• Yazar ve yönetmen David Lowery, beyaz perdeye daha önce sadece iki kere uyarlanan hikayeleri Yeşil Şövalye başlığı altında toplamıştır.
KAST HAKKINDA
DEV PATEL (Sör Gawain)
Oscar'a aday gösterilen Dev Patel'in yıldızı 2009 yılında Oscar ödülü alan Milyoner filmiyle oldu. Filmdeki performansıyla hem övgüler aldı, hem de Ulusal Değerlendirme Kurulu En İyi Çıkış Yapan Oyuncu ödülünü, İngiliz Bağımsız Filmler En Çok Umut Vaat Eden Yeni Oyuncu ödülünü, Yayınlanan Filmler Eleştirmen Seçimleri En İyi Genç Oyuncu ödülünü, Chicago ve Washington Film Eleştirmenleri En Çok Ümit Vaat Eden Performans ödülünü kazandı. Ardından Patel pek çok sinema ve televizyon filminde rol almaya devam etti.
Patel, ilk yönetmenlik denemesi de olan Monkey Man'de rol aldı. Patel bunun yanı sıra yönetmen Armando Ianucci'nin çektiği David Copperfield'ın Çok Kişisel Hikayesi filminde Tilda Swinton, Peter Capaldi, ve Hugh Laurie ile birlikte kamera karşısına geçecek. Film, Charles Dickens'ın bir yetim çocuğun hikayesini anlattığı klasik eserinden yola çıkarak yazıldı..
Patel, Mart 2019'da Anthony Maras'ın Hotel Mumbai filminde hem rol aldı hem de filmin idari yapımcılığını üstlendi. Patel ayrıca, Michael Winterbottom'ın yazıp yönettiği The Wedding Guest filminde başrolde oynadı.
Ocak 2018'de "Home Shopper" adlı kısa filmi çekti. Filmin ilk gösterimi 2018 Sundance Film Festivali'nde oldu. Armie Hammer ve Thomas Sadoski'nin başrollerde oynadığı filmin yapımcılığını da yine Patel üstlendi. Kasım 2016'da Gart Davis'in yönettiği, eleştirmenlerden olumlu görüş alan Lion filminde Nicole Kidman ve Rooney Mara'yla birlikte rol aldı. Patel filmde gösterdiği başarılı performans sonrasında Oscar'a, Altın Küre'ye, Ekran Oyuncuları Derneği'ne ve Eleştirmen Seçimleri'ne aday gösterildi. Patel ayrıca 2017'de BAFTA En İyi Yardımcı Oyuncu ödülünü kazandı.
Patel bunların yanı sıra Matt Brown'ın Sonsuzluk Teorisi, Neil Blomkamp'ın Chappie, John Madden'ın Marigol Oteli'nde Hayatımın Tatili ve Marigol Oteli'nde Hayatımın Tatili 2 filmlerinde rol aldı.
ALICIA VIKANDER (Essel)
Akademi Ödüllü aktris Alicia Vikander, kendi jenarasyonu arasında en umut verici aktörlerinden biridir. İlk uzun film rolünü Guldbagge En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandığı Pure (2010)'da elde etti. 2012'de Joe Wright'ın film uyarlaması Anna Karenina'da Prenses Ekaterina "Kitty" Alexandrovna Shcherbatskaya rolünü canlandırdı ve Danimarka filmi olan A Royal Affair'deki Kraliçe Caroline Mathilde rolündeki çıkışıyla BAFTA Yükselen Yıldız Ödülü'ne aday oldu. 2013'te İsveç drama filmi Hotell'deki rolüyle yıldız oldu ve aynı yıl içinde Julian Assange biyografisi olan The Fifth Estate'de yer aldı. 2014 ve 2015'te Vikander Testament of Youth filmindeki eylemci rolü olan Vera Brittain, Altın Küre ve BAFTA Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisine aday olduğu Ex Machina'daki Al rolü ve SAG ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini kazandığı The Danish Girl filmindeki ressam Gerda Wegener rolüyle dünya çapında ün ve beğeni kazandı
The Green Knight / Yeşil Şövalye' 6 Ağustos'ta Sinemalarda
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