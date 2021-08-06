Pera Film’de Online İzle: Gerçek Evimiz Hayatımızdır

“Nihayetinde gerçek evimiz hayatımızdır.” Etel Adnan
Pera Film, Nisan ayında Pera Müzesi’nde açılan İmkansız Eve Dönüş sergisi kapsamındaki programı Gerçek Evimiz Hayatımızdır’ı çevrimiçi olarak izleyiciye sunuyor.
1925 yılında Beyrut’ta çok dilli, çok dinli, çok kültürlü bir ailede ve coğrafyada doğan sanatçı Etel Adnan’ın eserleri coğrafyaları dolaşan kendi tarihini, dünyanın ağırlığını, ev dediğimizin yerin arayışını taşıyor.
Gerçek Evimiz Hayatımızdır programı ise, Etel Adnan’la yapılan konuşmalara, eserlerinde paylaştıklarının peşine düşen belgesellere ve eserlerinden yola çıkan denemelere yer veriyor.
6 - 20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek programda; Etel Adnan’ın kendine has portresini bir dizi görüntü fragmanı, birçok dil, halk ve onların kimliklerini kullanarak anlatan belgesel Sürgündeki Kelimeler; Etel Adnan’ın Gavin Bryars ile sanatsal uğraşla bilimsel araştırmanın kesiştiği yerler üzerinden hatıra, arkeolojik kazılar ve tarih yazımı konularını ele aldıkları Bir Ölüm için Beş Duyu; Otolith Group’un su politikaları ve su estetiği alanında yaptığı üçlemenin bir bölümü olan, düşüncenin ve okyanusun hareketine odaklanmış bir deney olarak da görülebilecek Bir Nokta ve Diğeri Arasında Sonsuz bir Mesafe Görüyorum ve son olarak, İrlanda Modern Sanat Müzesi küratörlerinden Rachael Thomas'ın 2015'te Etel Adnan ile eserleri ve hayatı üzerine yaptığı söyleşi yer alıyor.
Filmler, 6 - 20 Ağustos tarihleri arasında film.peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir.
Yasal düzenlemeler gereği film gösterimleri, aksi belirtilmediği sürece, +18 uygulamasına tabidir.
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