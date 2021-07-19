'5. Bozcaada Caz Festivali' Ağustos'ta!

Cazın ustalarını sahnesinde konuk eden ve farklı jenerasyonlardan müzisyenleri dinleyiciyle buluşturan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) katkılarıyla, 3dots ve fermente tarafından düzenlenen Bozcaada Caz Festivali, heyecan verici konser programıyla 20-21-22 Ağustos tarihleri arasında 5. kez müzikseverlerle bir araya geliyor.
Birbirinden Değerli Sanatçılarla Bozcaada Caz Festivali Sahnesi Bu Yıl Yine Dopdolu!
Kendine Has, Volkswagen, Jack Lives Here, Paribu ve Metro Türkiye’nin destekleriyle gerçekleşecek festival bu yıl; “Istanbul Sessions” projesiyle İstanbul’un dinamik seslerini Bozcaada’da dinleyenlerle buluşturacak saksafon sanatçısı İlhan Erşahin; “dans kokulu caz” adını verdiği bir müziğin arayışında olduğu “Cereyanlı” projesiyle Alp Ersönmez; vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem’in olduğu Sonic Boom; pandemi sürecinde tasarlamaya başladığı, kendine özgü beste dünyasını elektronik sound dünyası ile bir araya getirdiği solo projesi 'multiverse' ile Çağrı Sertel ve ona eşlik eden Korhan Futacı ve çello, davul ve sözler eşliğiyle kendi eşsiz parçalarını ortaya çıkaran ikili Maya Belsitzman & Matan Ephrat konserleriyle özlediğimiz festival ruhunu Bozcaada’da canlandırıyor.
|İlhan Erşahin, Istanbul Sessions
‘Ototelik’ teması etrafında sanatçısı, katılımcısı, çalışanı ve ada sakinleriyle birlikte herkesi akış halini keşfetmeye davet eden festival bu sene aynı zamanda enerjisi hiç eksilmeyen Büyük Ev Ablukada’nın akustik konseriyle grubun sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor.
Bozcaada Caz Festivali’nin ikinci senesinde hayata geçirdiği festival özel projesi Bozcaada Ensemble ise festivalin 5. yılında sanatçı konukları Kalben & Ceylan Ertem & Seçil Akmirza ile eşsiz bir müzik deneyimi sunuyor.
Batı Afrika poli-ritimleri ve klasik Hint müziğinden, dub techno ve post-rock'a kadar çeşitli alanlardan esinlenerek yarattıkları müzikleriyle tür sınırlarını aşarak kendi yollarında ilerleyen genç dörtlü Fazer ve alışılmadık enstrümanlarla modern, yaratıcı ve doğaçlama caz müzik yapan Sketchbook Quartet gibi yükselmekte olan genç yetenekler de Bozcaada Caz Festivali’nde Ayazma Manastırı’ndaki çınar ağaçlarının gölgesi altında dinlenebilir.
Bozcaada Caz Festivali Konser Programı
20 Ağustos Cuma
Sonic Boom (Elif Çağlar, Çağrı Sertel, Alp Ersönmez, Volkan Öktem)
Bozcaada Ensemble ft. Kalben & Ceylan Ertem & Seçil Akmirza (Kalben, Ceylan Ertem, Seçil Akmirza, Esra Kayıkçı, Çağla Karaali, Bilge Günaydın, Yaren Eren Budak)
Fazer (DE)
Partapart / Aydın Dorsay & Murat Sezgi
21 Ağustos Cumartesi
İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions (İlhan Erşahin, Alp Ersönmez, Turgut Alp Bekoğlu, İzzet Kızıl)
Çağrı Sertel ‘Multiverse’ ft. Korhan Futacı
Maya Belsitzman & Matan Ephrat
Partapart / Deniz Kuzuoğlu
22 Ağustos Pazar
Büyük Ev Ablukada Akustik (Canavar Banavar, Galvaniz Gelbiraz, Afordisman Salihins)
Alp Ersönmez 'Cereyanlı' (Alp Ersönmez, Ediz Hafızoğlu, Engin Recepoğulları, Çağrı Sertel, Barış Doğukan Yazıcı)
Sketchbook Quartet (AU)
Partapart / Osman Erden & Esra A. Aysun
5. Bozcaada Caz Festivali’nin hızla tükenen biletleri Passo’dan satın alınabilir.
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