'Barut Kokteyli' 20 Ağustos’ta vizyonda!

Sam (Karen Gillan), seçkin bir suikastçı olan annesi Scarlet (Lena Headey) onu terk etmek zorunda kaldığında sadece 12 yaşındaydı.
Sam, annesinin çalıştığı acımasız suç örgütü Firma tarafından büyütüldü.
Şimdi, 15 yıl sonra, Sam annesinin ayak izlerini takip ederek sert bir suikastçiye dönüşür ve Firma’nın en tehlikeli pisliklerini temizlemek için "yeteneklerini" kullanır.
Gunpowder Milkshake / Barut Kokteyli, 20 Ağustos’ta sinemalarda vizyona girecek..
Yönetmen: Navot Papushado
Oyuncular: Karen Gillan, Joanna Bobin, Freya Allan, Lena Headey, Paul Giamatti
Tür: Aksiyon, Macera
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