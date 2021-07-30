Disney’in klasik Disney tema parkından ilham alan ve Dwayne Johnson ve Emily Blunt'un başrollerini paylaştığı muazzam ve vahşi Amazon'da eğlenceli ve heyecan dolu bir yolculuk olan Jungle Cruise bugünden itibaren sinemalarda..
Köhne ama büyüleyici teknesi La Quila'nın dümeninde, huysuz ve esprili kaptan Frank Wolff (Dwayne Johnson) ile hayatınızın macerası başlamak üzere!
Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında, kararlı araştırmacı Dr. Lily Houghton (Emily Blunt), kendisini Amazon Nehri'nin en derin ve en tehlikeli kısımlarına götürmesi için, Frank’in şaibeli hizmetlerinden yararlanır. Kadim bir kabile eserinin -insanlığın kaderini değiştirme gücüne sahip efsanevi bir kalıntının- gizemini ortaya çıkarmayı ummaktadır.
Rakip nehir teknesi operatörü Nilo, Frank’i alt etmeye çalışırken, amansız bir Avrupa prensinin de peşlerinde olduğu, sık sık anlaşmazlıklar yaşayan sıra dışı ikili, kendilerini destansı bir maceraya atılmış bulurlar.
Yolculukta onlara eşlik eden gerçek bir İngiliz beyefendisi olan Lily'nin erkek kardeşi MacGregor’la birlikte, yemyeşil yağmur ormanlarının aldatıcı güzelliğinde gizlenen, vahşi hayvanlardan zorlu düşmanlara ve hatta doğaüstü tehditlere kadar sayısız tehlike ile karşılaşırlar.
Ancak kayıp yadigârın sırları ortaya çıktıkça ve düşman kuvvetleri arayı kapatmaya başladıkça, onların ve insanlığın kaderi tehlike altındayken, Lily ve Frank'in arayışları daha da riskli bir hale gelmektedir.
Filmin yapımcılığını da üstlenen Dwayne Johnson, 'Jungle Cruise' macera ve yaşam hakkında ve hayatı dolu dolu yaşamakla ilgili” diyor. “Bunun farkında olmak ve insanların sizin sınırlarınız olduğunu düşündükleri şeylerin ötesinde geçerek engelleri aşmak. "Jungle Cruise" bir maceradır: eğlencelidir, büyülüdür, gizemlidir, tehlikelidir, heyecan vericidir."
Filmin başrol oyuncuları Dwayne Johnson (“Jumanji: Yeni Seviye”, “Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw”) ve Emily Blunt’a (“A Quiet Place,” “Mary Poppins: Sihirli Dadı”) ek olarak, filmde, Aguirre rolünde iki Altın Küre® adayı Edgar Ramírez (“Yes Day,” “Carlos”), MacGregor rolünde Jack Whitehall (“Jack Whitehall: I'm Only Joking,” “The Bad Education Movie”), Prens Joachim rolünde iki Emmy® adayı Jesse Plemons (“The Master,” “Black Mass”) ve Nilo rolünde Akademi® Ödülü adayı Paul Giamatti (“12 Years a Slave,” “Cinderella Man”) yer alıyor.
Jaume Collet-Serra filmi, Oscar® adayı Michael Green ve Glenn Ficarra & John Requa'nın hikayesi üzerinden yönetiyor.
Hikâyenin senaryolaştırılması John Norville & Josh Goldstein ve Glenn Ficarra & John Requa tarafından gerçekleştirilmiştir.
Disney'in “Jungle Cruise” filminin yapımcılığını Davis Entertainment'tan John Davis ve John Fox, Seven Bucks Prodüksiyonlarından Dwayne Johnson, Hiram Garcia ve Dany Garcia ve FlynnPictureCo.'dan Beau Flynn üstlenmektedir.
Yürütücü yapımcılar Sco Sheldon ve Doug Merrifield’dır.
Kamera arkası ekibinde görüntü yönetmeni Flavio Labiano (“Karanlık Sular,” “Non-Stop”), yapım tasarımcısı Jean-Vincent Puzos (“Kayıp Şehir Z,” “Bir Liderin Çocukluğu ”), Akademi® Ödülü adaylığı bulunan kostüm tasarımcısı Paco Delgado (“Sefiller,” “Glass”), editör Joel Negron (“Thor: Ragnarok,” “Karanlık Sular”), görsel efekt süpervizörleri Jake Morrison (“Thor: Ragnarok,” “Ant- Man”) ve Jim Berney (“Aquaman,” “Minecra ”), Akademi® Ödüllü özel efekt süpervizörü JD Schwalm (“Ay'da İlk İnsan,” “Hızlı ve Öfkeli 8”), Akademi® Ödüllü makyaj şefi Joel Harlow (“Star Trek Sonsuzluk” “Black Panther”), Akademi® Ödüllü saç tasarımcısı Adruitha Lee (“Bombshell,” “Sınırsızlar Kulübü”) ve müziğiyle Akademi® Ödülü'ne aday gösterilen James Newton Howard (“Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?”, “Açlık Oyunları” serisi) yer almaktadır.
Disney'in "Jungle Cruise" filmi, 30 Temmuz 2021'de sinemalarda ve Premier Access ile Disney+'da vizyona girecek.
JUNGLE CRUISE: ÜNLÜ BİR DISNEYLAND EĞLENCESİ
Disneyland parkındaki Jungle Cruise eğlencesi, 1955'te Anaheim, California'da ilk açıldığından beri ziyaretçileri heyecanlandırdı. Eğlencenin popülaritesi, 1971'de Florida'daki Walt Disney World Resort'taki Magic Kingdom parkının açılış günü cazibe merkezlerinden biri olarak dahil edilmesine yol açtı ve 1983'te Tokyo Disneyland, 2005'te de Hong Kong Disneyland, açılış günlerindeki eğlence merkezlerinden biri olarak değiştirilmiş bir versiyonu olan Jungle River Cruise'u sundu.
1955'te Disneyland Park konuklarını ilk ağırladığı zaman, eğlence daha ciddi bir tarza sahipti. Nehir yıllar içinde yön değiştirmiş ve fil yüzme havuzu, safari kampındaki goriller ve yeni bir pirana sahnesi gibi eklemeler yapılmıştır.
Yeşillik, doğa tarafından yaratılmış gibi görünecek şekilde tasarlanmıştır. 1955'ten beri, Jungle Cruise bitkisi üç seviyeli kendi tropikal ormanına dönüşmüştür: üst gölgelik, alt kat ve orman zemini. Ormanın "babası", 1950'lerde Disneyland'in büyük bölümünün çevre düzenlemesini yöneten bahçıvan ve Disney Efsanesi Bill Evans'tı.
Jungle Cruise'un kaptanları, yolcuları dört nehir boyunca taşıyan mizahi bir saygısızlık içeren sefere öncülük ediyor: Afrika'nın Nil'i, Güney Amerika'nın Amazon'u, Güneydoğu Asya'nın Irrawaddy'si ve Hindistan'ın Ganjı.
BİLİYOR MUYDUNUZ?
California ve Florida'da Jungle Cruise, nehrin etrafında saat yönünün tersine hareket eder. Tokyo Disneyland ve Hong Kong Disneyland Jungle Cruise gezileri ise saat yönünde bir rotada seyreder.
HAYATINIZIN MACERASI BAŞLIYOR
Davis Entertainment'ın yapımcıları John Davis ve John Fox, Dwayne Johnson, Hiram Garcia ve Dany Garcia'dan oluşan Seven Bucks Prodüksiyon ekibi ve uzun süredir yapımcı ortağı olan Beau Flynn (FlynnPictureCo.) ile birlikte, heyecan dolu “Jungle Cruise” macerasını beyaz perdeye taşımak üzere Disney'e katıldı.
"Jungle Cruise", 65 yıla yakın bir süredir her yaştan çocukta yankı uyandıran, eğlenceli bir şekilde laf oyunlarıyla dolu nehir teknesi macera yolculuğundan ilham aldı. Dwayne Johnson, “İnsanlar zengin tarihi ve geleneği nedeniyle Jungle Cruise kültürünü seviyor” diyor. "Jungle Cruise'da sanki elli ya da altmış yıl öncesiymiş gibi hissettiren eşsiz bir kalite var. Bu onun çekiciliğinin bir parçası. Dünyanın dört bir yanında bulunan parklardan bazılarına gittiğinizde, her birinin Jungle Cruise’un muhteşem bir versiyonu olduğunu görürsünüz. Jungle Cruise yolculuğunu gerçekleştiren katılımcılar için dileklerinin gerçekleşmiş olduğunu hissediyorum. Bu dileğin yerine getirilmesi, inanıyorum ki, taşınmakta olduğunuz ve gerçekten de hayatınızın macerasına atıldığınız fikridir.”
Yapımcı Hiram Garcia için Disney ile birlikte “Jungle Cruise”u yapma fırsatı heyecan vericiydi. “Bir Disney filminin parçası olmanın özel yanı, tarihin ve bir mirasın parçası olmanızdır. Bunu Disney'den daha iyi kimse yapamaz. İnsanların zihninde bir ömür boyu kalacak filmler, hikayeler ve masallar yaparlar. İnsanlar onları çocukken taşır ve yetişkinlik boyunca yanlarında tutar ve sonra çocuklarına aktarır. Böyle bir şeyin parçası olduğunuzda, yaptıklarını ve dünyayı nasıl etkilediğini çok ciddiye alan bir marka olan Disney'in enerjisini hissediyorsunuz. Disney ailesinin bir parçası olduğunuzda, oyunu gerçekten oynuyorsunuz demektir.”
John Davis ve John Fox, Jungle Cruise eğlencesinin bir filme uyarlanabilme potansiyelini fark etmede çok etkili oldular. Başrollerini Humphrey Bogart ve Katharine Hepburn'ün paylaştığı 1951 klasik filmi “The African Queen”, Walt Disney'in hayalperestleri için bu yolculuğu tasarlarken yol gösterici bir ilham kaynağı oldu ve sinemadan gelen sağlam kökler ve eğlencenin kendine özgü mizah anlayışı, bu işin birlikte çağdaş bir anlatıma dönüştürülmesini sağladı.
Walt Disney Stüdyolarının prodüksiyon başkanı Sean Bailey ve ekibinin yoğun ilgi göstermesiyle, Dwayne Johnson da projeyle ilgilendiğini ifade ettiğinde iş kısa sürede yeni bir ivme kazandı. Johnson Disney ile 2007 yılına kadar uzanan, “The Game Plan”, “Race to Witch Mountain” ve son olarak “Moana” filmlerinde yer aldığı uzun bir geçmişe sahip.
Disney yöneticileri, Davis'in ekibinin ilk sunumlarından ve düzeltmelerinden, deneyimli yapımcının ödüllendirici bir ortaklığa zemin hazırladığı “Jungle Cruise” projesini yıllar boyunca savundu. Davis, ortak çabaları hakkında şunları söylüyor: “Disney, bu hikâyeyi anlatmada çok iyi bir ortak oldu, özellikle de yıllar içinde bir stüdyo yönetiminde nadir görülen film yapım ekibinin bir parçası gibi hisseden Sean Bailey, neyi başarmaya çalıştığımızı anladı. Yaratıcılıkta çok iyidir ve içgüdüleri sürekli olarak parayla bağlantılıdır.”
Ortada bu ünlü gezintiyi, kendisi kadar özel ve benzersiz, göz kamaştırıcı bir maceraya çevirmenin somut bir heyecanı vardı. İleriye dönük olarak, film yapımcılarının felsefesi basitti: Jungle Cruise mitolojisinin bütünlüğüne ve amacına saygı duyarak ve onurlandırarak kendini adamış Disneyland hayran kitlesini tatmin edin. Zengin ve eğlenceli bir sinema heyecanı yolculuğu ile küresel boyutta film izleyicilerini heyecanlandırıyor.
Yapımcı Dany Garcia, “Disney ile olan bu harika ortaklık bizim için çok değerli bir iş birliğidir” diyor. “Soru sormadan, Disney'e ve onların farklı olan izleyici kitlesine gerçek hikayeler anlatma konusundaki yeteneklerine uzun zamandır hayrandık. 'Jungle Cruise' özel bir hikâye çünkü işletmelerimiz genelindeki çalışmalara çok benzer şekilde insan deneyimine dayanıyor. Gezinti sadece ikonik değil, aynı zamanda pek çok insana çok fazla neşe getiren bir yolculuk. Bu filmle, tam da bunu yapmayı alçakgönüllülükle hedeflemekteyiz- izleyicilerimize neşe ve zevk getirmek.”
Johnson, “En başından beri Jungle Cruise heyecanının her unsurunun- ona ve Walt'a duyduğumuz büyük saygının- filmde olmasını sağlamak istedik” diyor. “Bütün bu unutulmaz anlara hizmet ettiğimizden ve onları bu destansı maceraya entegre ettiğimizden emin olmak için son derece yetenekli Disney Imagineers ekibiyle yakın bir şekilde çalıştık. Bu projeyi bu kadar özel yapan da bu. Disneyland tarihinin bu harika parçasına saygı göstermek yıllarımızı aldı ve Jungle Cruise yolculuğunu onurlandıran ve saygı duyan harika bir film yapmaktan çok ama çok mutluyuz ve heyecanlıyız.”
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan için Disney markası, derinlere inen ve bir ilham ve nostalji kaynağı olan, yankı uyandıran geniş kapsamlı bir mihenk taşıdır. Bu duygu, Florida köklerine sahip kardeşler Hiram ve Dany Garcia da dahil olmak üzere birçok film yapımcısı için de farklı değil ve bununla birlikte Disney'e derin bir sevgi besliyorlar. Aynı zamanda arka bahçesinde Disney World ile büyüyen saf bir Floridalı olan Flynn, aynı zamanda ailesi için sık sık Disneyland'e giden eski bir Los Angeles sakinidir.
Hiram Garcia, "'Jungle Cruise'u yapmanın en harika yanlarından biri, çocukken Disney World'e gitmemden geriye kalan kişisel anılarım" diyor. “Aslında tatillerimizin önemli bir parçasıydı ve çok güzel anılarım var. Benim için favori olan gezintiyle ilgili her zaman hatırladığım şeylerden biri de kaptanlar ve onların saçma sapan şakaları ve yaptıkları kelime oyunlarıydı. Yolculuğu ne kadar da eğlenceli hale getirirlerdi" diyor.
Çok katmanlı bir malzemeye hayat vermek için yaratıcı bir ele sahip bir yönetmenin gerekliliğine şüphe yoktu. İspanyol yönetmen Jaume Collet-Serra “Orphan”, “Non-Stop” ve “Karanlık Sular” tüm bu gerekliliklere uyuyordu. Eşikte duran yenilikçi bir yönetmen olarak izlediği yol, yer aldığı çeşitli filmlerden belliydi ve önemli bir hamleyi doğru projeyle yapmaya istekliydi.
Collet-Serra, Davis ve Fox için başından beri ilk tercihti, yönetmen aynı zamanda Beau Flynn'in birlikte çalışabileceği potansiyel yönetmenler listesindeki varlığından da habersizdi. Flynn'e göre koşullar, "Jungle Cruise" a kadar başka filmlerdeki olası bir iş birliğini engellemiş görünüyordu. Flynn, “Yıllardır Jaume'nin büyük bir hayranıyım” diyor. "Uzun zamandır peşindeyim, ona birkaç senaryo gönderdim, ancak şimdiye kadar başarısız oldu. Başından beri tarzına, kamera hareketlerine, tüm film yapım şekline hayrandım.
Filmlerinin hepsinin temeli sağlam, çok gerçekçi ve aynı zamanda bir hafiflik, hafif fantastik bir kalite var. Büyük, canlı Jungle Cruise tema parkı gezintisinin gerçekten harika bir kombinasyonu alın ve ardından Jaume'nin bu film için benzersiz tarzı ve vizyonuyla birleştirin.”
Yapımcı Hiram Garcia konuya ağırlık veriyor, “Jaume malzemeye karşı inanılmaz bir bakış açısına sahip. O son derece yetenekli ve sadece karakter ve hikâyenin en ince ayrıntısına kadar inen gerçek bir sanatçı değil, aynı zamanda bir adım geri atıp her şeye bir bütün olarak bakabilen, herhangi bir durumu yeniden değerlendirebilen ve koşullara ayak uydurabilen birisi. O inanılmaz bir ekip arkadaşı.”
Dwayne Johnson için Collet-Serra'nın vizyonu ve "bu filmin nasıl olması gerektiğine dair benzersiz iç güdüleri" çok önemliydi. Johnson, “İnanılmaz bir çalışma etiğine ve harika bir görsel estetiğe sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda kamera aracılığıyla hikayeler anlatabilen çok benzersiz ve özel bir İspanyol yönetmen kadrosundan geliyor” diye açıklıyor. "Bir Jungle Cruise filminin masaya getirdiği tüm unsurları düşündüğünüzde, bu tür bir sanatçının işi yönetmesi çok önemli."
Collet-Serra için, yapımcılarla yaptığı çalışma, akıllarında belirli bir tonla başladı. Collet-Serra, "Jungle Cruise gezintisi birçok insan tarafından seviliyor, yalnızca uzun süredir olduğu için değil, tüm ailenin birlikte keyif alabileceği yolculuklardan biri olduğu için" diyor. “Bir bebek getirebilirsiniz, büyükannenizi de getirebilirsiniz. Bir bakıma bunu yansıtan bir film yapmak istedik. Ailecek keyifle izlenebilecek bir film. Yani bizim için başlangıç noktası buydu.”
“Yolculuğun komedisi yıllar içinde gelişti. Bunu bir kılavuz olarak aldık ve o andan itibaren bir mitoloji üzerine inşa etmeye başladık ve seyirciyi gezintiye çıkaracak ve Disneyland'de yaşadıklarını genişletecek karakterler ve durumlar yarattık. Şimdi bunu tiyatroda deneyimleyebilirler” diyor.
Collet-Serra’nın da gelmesiyle birlikte, toplu bir yazma çabası, John Norville & Josh Goldstein ve Glenn Ficarra & John Requa'nın bir senaryo öyküsü ve Michael Green ve Glenn Ficarra & John Requa'nın bir senaryosu ile sonuçlandı. Senaryo, 20. yüzyılın başlarında Avrupa ve Brezilya'da geçen klasik macera, gerilim, aksiyon, kahkaha ve duygusallığın olduğu, ton bakımından “The African Queen", Romancing The Stone" veya "Indiana Jones" destanını andırıyor.
Emily Blunt'u projeye çekmeye yardımcı olan şey, maceraya atılma fikri ve çekişmeli ilişkiler fikriydi. “Senaryodan çok etkilendim çünkü Amazon'da Fırtına' ve 'Indiana Jones' izleyerek büyüdüm” diyor. “Çocukken döngü halinde izlediğim filmlerdi. Onları sevdim, onlarla büyüdüm ve onların içinde olmak istedim. Bu senaryoyu okuduğumda, çok nostaljik ve gerçek bir olay gibi hissettirdiği için doğrudan kalbimi fethetti. Ruhu beni çok etkiledi.”
Yapımcı Dany Garcia için, yazarların geliştirdiği karakterler projeyi ileriye taşıdı. “'Jungle Cruise', başka her güçlü hikâye gibi, güzel ve net bir şekilde karakterleriyle kök salıyor; onların hareketlerini, umutlarını, korkularını ve en derin hayallerini aydınlatıyor” diye yorum yapıyor. “Bunun gibi otantik karakterler seyirciyi içine çekiyor ve onları ortalığı karıştırmaya, başarıları için kök salmaya ve başarısızlıkları için ağıt yakmaya teşvik ediyor. Karakterlerin derinliği, iyi bir hikâyenin uyandırabileceği duygu derinliğini doğrudan ifade eder. Yıllar geçtikçe, küresel izleyicimizin unutamadığı karakterler olduğunu öğrendik. Bu karakterler, olay örgüsünün ayrıntıları kaybolduğunda bile uzun süre sizinle kalır.”
Yazarlar ve film yapımcıları, film izleyicileri için yeni bir Jungle Cruise dünyası yaratmaya çalışsalar da yolculuğun bayat espriler ve inlemenize yol açan kelime oyunları geleneğine saygı göstermeyi ihmal edemezlerdi. Yapımcı Beau Flynn, “En başından beri Jungle Cruise ve Disneyland mitolojisinin çoğunu bu hikâyeye dahil etmek bizim için gerçekten önemliydi” diye açıklıyor. “Her şeyden önce kelime oyunları gelir. Onlar eğlencenin kritik bir parçası ve Disney'in Imagineers'ı sayesinde, özenle seçtiğimiz binlerce kelime oyunu, şaka ve yanlış bilgiler vardı. Film boyunca harika kelime oyunu ve şaka karışımları hazırladık. Bence gezintinin hayranları bunu özellikle takdir edecek, ama zaten herkes iyi bir kelime oyununu sever!”
Collet-Serra'nın açıkladığı gibi, Jungle Cruise gezintisine bol bol göndermeler var: “Gerçek Jungle Cruise gezintisinin büyük yıldızı suyun arka tarafıdır. Bu yüzden, bu özelliği öne çıkarmadan bir film ya da orman gezisi yapamayacağımızı biliyorduk. Film boyunca, gezintiden gelen küçük külçeler ve Paskalya yumurtaları var. Gezintide özellikle sunulan piranalar ve sahte yılanlar var. Bir de teknenin direksiyonunun yanında silah ve kılıf bulundurmak gibi küçük şeyler var. Bu, Jungle Cruise gezintisinde her teknede olan bir şey. Bu tür şeyleri kullandık."
Ancak tüm bu muazzam aksiyon, mizah ve göz kamaştırıcı görsel efektlerin arasında, film yapımcılarının “Jungle Cruise” hikayesinin temel taşı olduğunu bildikleri, yankılanan, ebediyen muzaffer bir aşk teması var. Flynn şöyle diyor: “'Jungle Cruise'u her zaman gerçek bir mizah anlayışı olan devasa bir aksiyon-macera filmi olarak hayal etmiştik, ancak tematik olarak hepsinin altında bir aşk hikayesi var. Klasik Disney tema parkı gezintisi Jungle Cruise'u küresel bir uzun metrajlı filme uyarlamak, bize devasa set parçalarıyla oynama, klasik şamata içeren bir macera ve izleyiciyi artık gerçekten var olmayan büyülü bir dünyaya taşıma konusunda harika bir fırsat sunuyor."
Yapımcı Hiram Garcia şöyle özetliyor: “'Jungle Cruise’ çok büyük. Eğlence var. Macera var. Gerilim var. Sürprizler var. Fantastik unsurlarla bazı yükseltilmiş gerçeklikler var. Ama en önemlisi, eğlenceli olması. İzleyicileri hayatlarının serüvenine çıkardığımızdan emin olmak istiyoruz. Ve bence bu filmde bunu başardık.”
OYUNCULAR GEMİYE ÇIKIYOR
FRANK WOLFF
Karizmatik kaptan Frank Wolff, Jungle Navigation Company'nin başkanıdır. Fırsatçı ve sınırsız bir çekiciliği olan Frank, isteksiz turistlere Amazon boyunca içerik olarak zayıf ama mizahı yüksek gezi turlarında rehberlik eder.
Bir yapımcı olarak, Jungle Cruise'dan esinlenen uzun metrajlı bir film projesinin potansiyeli yeterince cezbediciydi, ancak orman gezinti nehir teknesinin şanssız kaptanı Frank Wolff'u canlandırmak Dwayne Johnson’a olasılıklarla dolu bir yol açtı.
Johnson'ın ikili sorumlulukları üstlenmesiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Doğru adım atarsanız, gerçekten kalıcı güce sahip olan ve tüm dünyayı etkileyen bir film yapmak için fırsatınız olur. Ama aynı zamanda Walt Disney'e ve onun sahip olduğu bu vizyona saygı göstermenin harika ve çok önemli bir yanı olduğunu hissettim. 1955'te ilk park açıldığında, Jungle Cruise gezintisi onun bebeklerinden biriydi. Çok fazla insan bunu bilmez, ancak Walt Disney'in kendisi, ilk Jungle Cruise yolculuğunun kaptanıydı. Bu gezintiye sevgi, özen ve tutkusuyla o kadar çok yatırım yaptı ki. Ve yıllar sonra, özel bir şey yaratmak için elimizde böyle bir fırsatla işte buradayız."
Frank Wolff karakterini anlatan Johnson, “Frank, Amazon'da bir kaptan ve yaptığı şeyden çok gurur duyuyor. Film ilerledikçe Frank hakkında kimsenin tahmin edemeyeceği şeyleri fark etmeye başladığınız anlar olacak. Adam, yaşama karşı benzersiz bir bakış açısına sahip yaşlı bir ruha sahip. Frank, hırslı, cesur, eğlenceli, çekici ve güzel olan Lily ile tanışır ve tüm bunlar, sonunda ona hayatın ne kadar harika olabileceğini hatırlatır.”
Yönetmen Jaume Collet-Serra, Dwayne Johnson'ın başrolde olmasından heyecan duyuyordu ve ilk konuşmalarını şöyle hatırlıyor: “Onu böyle bir rolde görmediğimi söyledim ama harika olacağını düşündüm. Çekime başladık ve ekranda biraz daha savunmasız olmaktan ve normalde olduğu alfa erkek olmayı bırakmaktan çekinmedi. O dünyanın en büyük yıldızı, bu noktada bence bazı riskler almakta sorun yok ve bence burada risk almak konusunda rahat hissetti."
Johnson ve rol arkadaşı Emily Blunt ile ilk toplantılarından itibaren, yapımcılar aralarında ani bir bağlantıya tanık oldular. Bazen rahat ve uysal bazen de neşeli ve canlı olan ikili, çabucak gerçek dost oldular.
Çekimler başladığında, aralarındaki bu ekran dışı kimya devam etti ve ikisi arasındaki kamera önündeki etkileşimi harekete geçirerek komedinin yönünü, aksiyonu ve hızlı diyalogları enerji dolu bir spontanlıkla besledi. Uyumsuz çiftlerin çıkmazlara sürüklendiği klasik filmlere kesin bir yaratıcı göndermeyle, kahramanlarımız hemen çatışmaya başlıyor ve Johnson ile Blunt bunu anında hayata geçiriyorlardı.
Yapımcı Beau Flynn, "Kimya tüm çekimin bir özeti gibi oldu ve bu kelime Dwayne Johnson ile Emily Blunt’ın performansından kaynaklanıyor" diyor. "Dwayne ve Emily gerçekten etrafı aydınlatıyor. Gerçek hayatta hızla arkadaş oldular. Bir sahneyi canlandırdıklarında ikisi arasında gerçekleşen büyülü bir şey var.”
“Ayrıca sürekli olarak birbirlerine şaka yapıyorlar. Durmadan gülüyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri ve aslında harika bir sorun, çekimin ortasında gülmemelerini nasıl sağlayacağımızdı, çünkü 7/24 çok eğleniyorlar. Kimyaları benzersizdir. Bu kimya olduğunda çok nadir ve harika bir şey. Yapımcı olarak, tüm zamanımızı kastı ve kombinasyonları, yıldızları nasıl bir araya getireceğimizi ve onları sette nasıl yöneteceğinizi tartışmak için harcayabiliriz, ancak kimya nadiren de olsa kendiliğinden gelişiveren bir şeydir. 'Jungle Cruise'da iki kahramanımız Frank ve Lily arasında o yanıcı enerjiye sahip olduğumuz için çok mutluyuz” diyor.
Jaume Collet-Serra da aynı fikirde. "Benim açımdan harikaydı. Filmde gerçekten kendini gösteren harika bir kimyaları var. Bu yazamayacağın bir şey. Bu, bir yönetmen olarak çok şanslı bir durum çünkü her sahne, ne kadar basit olursa olsun, büyülü bir şeyin gerçekleşmesi için bir fırsat haline geliyor. Senaryoda iki satır olabilir ama birdenbire bir dakikalık şakaya dönüşüyor, buna tanıklık etmek de çekmesi de ve diğer herkes için izlemesi de çok eğlenceli.”
Rol arkadaşı Emily Blunt şöyle diyor: “Dwayne Johnson'ın olağanüstü bir kişiliği var. Harika ve insanı yormayan bir yanı var ve rolü çok rahat oynuyor. Frank'in tuhaflıklarından ve bencil eğilimlerinden ve daha da önemlisi savunmasızlığından ve geçmişinden korkmuyor. Tüm bu katmanlar ona oynayacak çok şey veriyor ve bence bundan gerçekten zevk alıyor. Benim zevk aldığım kesin.”
LILY HOUGHTON
Dr. Lily Houghton, korkusuz olduğu kadar zeki de olan kararlı bir İngiliz bilim insanı ve kaşiftir. Sadece idealleri tarafından değil, kendini kanıtlamak için amansız bir arzuyla hareket eden özgür ruhlu Lily, göz ardı edilmemesi gereken bir güçtür. Güçlü iradeli Dr. Lily Houghton rolü için bir oyuncu bulmaya gelince, yapımcıların Altın Küre® ve SAG ödüllü aktris Emily Blunt'tan başkasına bakmaları gerekmedi. Ve neyse ki, Blunt senaryoyu okuduğunda hemen Lily Houghton karakterini benimsedi. Blunt, “Filmin 1917'de geçtiğini düşünürsek, Lily'nin kararlılığı ve azmi ve benden çok önde olması beni çok etkiledi” diyor. “Kadınlar ve erkekler arasında ve ondan beklenenler konusunda çok fazla eşitsizlik vardı. Ama cinsiyetine uygun olanı kabul etmiyor. Onu gerçekten komik buldum. Çok pervasız ve maceracı. Ruhuna hayran kaldım.”
“Jungle Cruise” senaryosu, Disneyland hayranlarının çok sevdiği dünyaya ilk girişini sağlasa da onun için anlaşmayı imzalayacak olan kendine özgü yönetmen Jaume Collet-Serra ile yaptığı görüşme oldu.
Blunt, Collet-Serra'nın işe karşı tutkulu ve kararlı yaklaşımı karşısında büyülendiğini fark etti ve aralarındaki konuşma onu rol için tamamen ikna edecekti. Blunt, “Jaume ile tanıştığımda onunla oturdum ve bu filmi yapmamın nedeni o oldu” diyor. “Bana çok İspanyol bir şekilde bu filmin aşkla ilgili olduğunu söyledi. Ben de ah, romantizmi seviyorum dedim. Bu filmi yönetecek romantik birine ihtiyacınız var.” “Jaume'nin büyük bir duygusal derinliği var. O çok yetenekli ve çok kararlı. Bu ölçekte bir filmde harcayacağınız sayısız günler için dayanıklılığı var. Sadece duygusallık değil, aynı zamanda CGI, özel efektler ve devasa aksiyon sekansları gibi çok fazla özel ilgi isteyen unsur var. Dayanıklılığa, odaklanmaya ve vizyona ihtiyacınız var. Onun insan üstü olduğunu düşündüm. Sette herkes tarafından seviliyordu.”
Jaume Collet-Serra, Blunt'a da övgüler yağdırıyor. "Lily, Emily olmadan var olamazdı," diye heyecanlanıyor. “Senaryoda onun gibi bir karakter yazmanın çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü her zaman bu tür karakterlere birçok hareket ve diğer filmlerde gördüğümüz şeyleri vermeye çalışıyorsunuz. Ama sonra Emily devreye girdiğinde, Lily'yi gerçek kılabiliyor ve normalde bir senaryoda bir karakteri harekete geçirmek için ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz şeylerin hiçbirine ihtiyaç duymuyorsunuz.” Lily gibi bir karakter, Frank gibi eşit derecede inatçı ve kibirli bir alaycıyla ortak olmak zorunda kaldığında, La Quila'nın sınırlı alanında, isteksiz MacGregor'la birlikte nehir yukarı çıkarlarken kıvılcımlar çıkması kaçınılmazdır. Çoğu insan Frank'in hilelerini anlamakta yavaş olsa da sürpriz bir karşılaşma Frank ve Lily'yi bir araya getirir ve Frank onun içini görmeye başlar. Birbirlerine dair ilk izlenimleri eksiktir ve çabucak dibe vurur, altta yatan romantik bir gerilimle dolu, lezzetli, çekişmeli bir ilişki kurarlar.
Blunt, karakterlerinin ilişkisi hakkında şöyle diyor: “Aralarındaki dinamik çok heyecan verici çünkü şüphecilik iyimserlikle bir araya geliyor ve Lily, Frank'in hayatına, gerçekten ihtiyaç duyduğunu düşündüğüm yeni bir umut duygusu aşılıyor. Karakter olarak birbirlerine zıt olmalarına bayılıyorum. Ve bazı açılardan, Dwayne ve ben birbirimizin zıttı gibiyiz. Ama aktı gitti. Bayıldım."
Johnson suç ortağı hakkında şunları söylüyor: “Birlikte çalışmadan önce bile Emily Blunt'un büyük bir hayranıydım. Oyunculuğu kendisi adına konuşuyor. O ödüllü biri ve nüanstan tonlamaya kadar oyunculuğa getirebildiği birçok harika beceriye sahip. Yapamayacağı hiçbir şey yok. Farklı birçok beceriye ve birçok yeteneğe sahip aktrislerden biridir. Şarkı söyleyebilir, dans edebilir, derine inebilir, ciddileşebilir veya daha hafif gidebilir. Emily'nin rol arkadaşım olması benim için çok özeldi."
AGUIRRE
Kaptan Aguirre, askerlerden oluşan bir tayfanın korkutucu lideridir. Bu lanetli adamlar, arayışlarında Frank ve Lily için onları daha da büyük bir tehdit haline getiren kişisel bir kan davası güden güçlü savaşçılardır. Venezüella doğumlu aktör Edgar Ramírez, maceranın öngörülemezliğini cazip buldu. "Bunu sevdim. Heyecan verici. Tahminde bulunmanızı sağlıyor” diyor Ramírez. “Filmi her zaman bir tür masa oyunuyla ilişkilendiriyorum, burada ileri gidiyorsunuz ve sonra geri gidiyorsunuz ve sonra aksilikler oluyor ve sonra bunların üstesinden geliyorsunuz ve sonra her şeye yeniden başlamanız gerekiyor. Hedefe ulaşmak üzereyken birkaç kare geri çekilirsiniz. Tüm oyuncular aynı şeyi elde etmeye çalışıyor ama hepsi birbirinin yoluna çıkıyor. Film böyle bir şey ve ben bu dinamiği seviyorum.” Filme gelince, Ramírez “bir eğlenceye davet edilmiş gibi hissettiğini” söylüyor. Harika bir parti. Bu film çok fazla renge, farklı dokulara ve farklı karakterlere sahip ve birçok yönden çok klasik. Filmin havasını, macerasını, gizemini ve mizahını da eklerseniz, çocukken izleyerek büyüdüğüm film türleri bunlar. Büyük, maceralı filmler. Yani böyle bir filmin parçası olmak benim hayalimdi.” “Ayrıca karakterim Aguirre'nin gizemini ve karakterin ikiliğini de seviyorum. İyi ve kötü arasındaki o çok ince çizgide yürüyen Aguirre gibi bir karakteri oynamak çok ilginç.”
Aguirre'nin karakterine dair daha fazla fikir veren Ramírez, “Karakterimin, diğer karakterle paylaşmadığı bir üzüntüsü var, bu yüzden bir bakıma karakterim kendi operasında yaşıyor. Çok uzun zamandır acı çekiyor ve Frank'ten intikam alma ihtiyacı içinde çok fazla birikmiş. Ama intikamın ona bir şey kazandırmayacağını öğrenecek." Collet-Serra için, Edgar Ramírez'i Aguirre rolüne almak “mükemmeldi”. Yönetmen şöyle açıklıyor: “Bütün zırhı ve kostümüyle o alanda kendini rahat hisseden harika bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. "Ve yıllardır tanıdığım ve yakın arkadaşım olan Edgar, bu rol için mükemmel bir seçimdi. O karaktere dahil olan pek çok görsel efekt de var, bu yüzden görsel efektlerin teknik yönünü aşabilecek ve inanılmaz bir performans sergileyecek bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve bu yüzden Edgar mükemmel bir seçimdi.”
MACGREGOR HOUGHTON
Lily'nin kardeşi MacGregor, Amazon'daki keşiflerinde ona ve Frank'e katılır. Şık MacGregor, yağmur ormanlarının ortasında bile hayattaki en güzel şeylerin (moda, kaliteli yemek ve zarif bir yaşam) tadını çıkarmayı sever. Johnson ve Blunt'a orman yolculuklarında eşlik eden İngiliz komedyen/aktör Jack Whitehall, Lily'nin iyi niyetli ama genellikle beceriksizce bir şekilde kız kardeşine bakmakta başarısız olan zarif kardeşi MacGregor Houghton rolünde, filmin en komik anlarından bazılarına neden oluyor. O ve Blunt hiç tanışmamış olsalar da kısa süre sonra Londra'nın aynı bölgesinde büyüdüklerini ve geçmişlerinde beklenmedik bazı örtüşmeler olduğunu keşfettiler. İkili, Whitehall'ın bu tuhaf tesadüflere atfettiği ailevi bir uyum içindeydi.
Whitehall, "Geçmişlerimiz birbirine çok benzer," diye belirtiyor, "bu yüzden Emily ve benim, abla ve erkek kardeşi oynamamız çok doğru bir seçim. Sahip olduğumuz tüm o tuhaf bağlantıları en iyi şekilde ekrana aktarabildiğimizi düşünüyorum.” Blunt, “Jack bir nevi benim kardeşim oldu ve set dışında da bu ilişkiyi yürüttük” diyor. “Onunla daha önce hiç tanışmamıştım ama ondan beş dakika uzaklıkta bir mesafede büyüdüm. Annelerimiz artık birbirini tanıyor. Birlikte akşam yemeği yiyorlar. O harika biri. Beni çok güldürüyor. Onu aldığımız için çok şanslıydık.”
Dwayne Johnson ekliyor, “Jack Whitehall olağanüstü bir yetenek ve çok komik. MacGregor karakterinde, sıcaklığı ve ruhu olan birine sahip olmalısınız. Jack rol için mükemmeldi ve hepimiz onun performansıyla gurur duyuyoruz. O inanılmaz bir yetenek. Daha da önemlisi, o gerçekten iyi bir adam." Kendisini bir "Disney süper hayranı" olarak gören Whitehall, gençliğinde Disneyland'i ziyaret etmiş ve Disney'in her şeyiyle yakından ilgili. Tutkusu, hayranlığının ne kadar derine indiğini ilk elden gören hayranları tarafından iyi bilinir. Bir keresinde bir komedi şovunu “Aslan Kral”a adadı ve son sahneyi bütünlük içinde seslendirdi. Whitehall, "Bir Disney filminin parçası olmak çok özel," diyor. “Bu filmlerle büyüdüm ve hepsini sevdim. Disney'e takıntılıyım, her zaman Disney'e takıntılıydım. Sean Bailey [Disney'in prodüksiyon başkanı] ile ilk tanıştığımda ona 'Aslan Kral'da yer almam için yalvardım, ama sonuç alamadım. Ama şimdi 'Jungle Cruise' u yapıyorum ve Disney ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum."
Whitehall ayrıca Collet-Serra'nın filmin her unsurunu kavramasından büyülenmişti. “Jaume'nin bu film için çok net bir vizyonu var, onunla tanıştığım an belli oldu. Beni çok heyecanlandırdı çünkü onun sayesinde bu türden başka hiçbir filme benzemeyecek. Aksiyon ve drama yapabilir, ancak en başından beri komedinin onun güçlü tarafı olmadığı konusunda kararlıydı. Ancak çekimler boyunca komedi sahneleri hakkındaki notları inanılmazdı. Yaptığımız her komik sahnede içeri giriyor ve ne zaman hızlandıracağını ya da neye bakılması gerektiğini biliyor ve anında daha iyi hale getiriyor. Yani bence komedi yönünü saklıyor. O harika.” Jaume Collet-Serra, “Eski dünyayı bu yeni dünyaya getirme konusunda çok iyi olan ve onu temsil eden birine ihtiyacımız vardı. Jack bir komedi dehasıdır ve harika bir aktör ve yazardır. Onunla çalışmak inanılmaz bir deneyimdi” diyor.
NILO
Son derece başarılı bir gezi gemisi şirketinin sahibi olan Nilo, Frank'in harap teknesiyle geçimini sağladığı Amazon liman kasabasında güçlü bir figür ve zorlu bir rakiptir. Dwayne Johnson'ın karakteri Frank Wolff ile uzun bir geçmişi olan Nilo'yu kıdemli oyuncu Paul Giamatti canlandırıyor. Giamatti, "Nilo, Frank'i elinin altında tutuyor" diyor. "Ondan zorla para alıyor ve kasabadaki bütün tekneleri istiyor. Frank'in eski püskü teknesini bile istiyor. Nilo her şeyi kontrol etmek istiyor. Yani istediğini elde etmek için Frank'e zorbalık ediyor." Frank'in teknesi La Quila, Nilo'nun aynı limanda demirleyen kaygan, son teknoloji turist teknelerinin tam tersi.
Giamatti, “La Quila başlı başına harika bir karakter” diyor. "Frank'ın da pek çok yönden benzediği, hırpalanmış eski bir asker gibi. Frank uzun süredir etrafta ve tekne de uzun süredir etrafta. La Quila, bir tür sevimli eski serseri bir vapurdur. Tam anlamıyla harika. Nilo'nun bütün bu kaygan, cilalı tekneleri var ama Frank'in teknesinde muazzam miktarda karakter var." Collet-Serra, Nilo'nun canlı olan şehrin kendisi kadar renkli ve akılda kalıcı olmasını istedi ve bununla birlikte oyuncu da karakterin arka planını düşünmeye başladı. "Jaume, Porto Velho kasabasının bir etki yaratmasını gerçekten istedi ve Nilo, eksantrikliği ve övünmesiyle her şeyi somutlaştırdı, bu yüzden bu karakteri oluşturmak için ilk bakış açımız buydu." Giamatti , “Oynadığım her karaktere katmanlar eklemeye çalışıyorum” diyor. “Çekimlerden önce kakadu fikrini önerdim ve yavaş yavaş kendi parlak fikrimden korkmaya başladım. Ama sonra harika olduğu ortaya çıktı çünkü Lover müthişti.”
Giamatti 'nın en sevdiği yıldızlarından biri olan Lover Girl, diğer adıyla Lover, Rosita'yı oynayan Moluccan kakadu, Johnson ve Blunt'u geride bıraktı. Nilo, kasabadaki herkes tarafından korkulur, ancak bu tatlı, sevimli kuş hayatında sahip olduğu tek şeydir ve Nilo, onun farklı bir yönünü ortaya çıkarır. Rosita'ya gerçekten tapıyor ve bu, aksi halde sevimsiz olan bu adamın biraz insanlık göstermesini sağlıyor. Yani benim harika fikrim gerçekten başarılı oldu” diyor Giamatti. Jaume Collet-Serra, kuşun Giamatti 'nin fikri olduğu konusunda hemfikir ve ekliyor: “Paul bana tüm yıllarında, soyadı Giamatti olmasına rağmen, kendisinden hiçbir zaman İtalyan kökenli bir karakteri oynamasının istenmediğini söyledi ve İtalyan aksanını denemek ve abartılı bir kostüm giymek istediğini söyledi. Tam anlamıyla harikaydı. Rolüne çok bağlıydı. Onunla bazı aksiyon sahnelerimiz vardı ve kendi kısmını çok dramatik bir şekilde yaptı. Her zaman çok komikti ve onunla çalışmak büyük bir zevkti.”
PRINCE JOACHIM
Prens Joachim, askeri sınıf silahlara sahip zengin ve yetenekli genç bir komutandır. Güç ve zafer arayışında, Lily ve Frank'in yolculuğunun kalbindeki antik eseri amansızca arar. Prens Joachim'i oynayan Jesse Plemons, kötü karakteri geliştirmek için yönetmen Jaume Collet-Serra ile çalıştı. Plemons, “Prens Joachim'in uğursuz, korkutucu niteliklerini ne kadar ileri götürmek istediğimizi ve öngörülemeyen unsurları ne kadar dahil etmek istediğimizi tartıştık” diye hatırlıyor. “Benzersiz hissettiren bir kötü karakter yaratmaya çalıştık. Sadece tuhaflıklarını bulmak gerekiyordu. İleri görüşlü ve geleceğe bakan biri. Bu yüzden karakter üzerinde çalışırken bunu aklımda tutmaya çalıştım.” Plemons için diğer oyuncularla birlikte oynamak harika bir deneyimdi. “Bunu yapmak istememin nedeninin bir parçası oyuncu kadrosuydu” diyor. "Baştan aşağı inanılmaz bir kadro. Her biri filme benzersiz bir şey getiriyor. Hepsi çok yetenekli.”
Yönetmen Jaume Collet-Serra, Plemons'u "bu kuşağın en heyecan verici aktörlerinden biri" olarak tanımlıyor. Collet-Serra, “O tam bir karakter oyuncusu” diyor. “Her rolde tamamen dönüşüyor. Karakteri gerçekten tasarladı. Ben dizginleri ona verdim ve bana onu nasıl oynayacağıma dair inanılmaz fikirlerini verdi. Daha önce gördüğümüz bu tür arketip veya kötü adamı oynamak ve orijinal kalmak, aynı zamanda komik ve sevimli olmak çok zordur. Aynı ben insanların korktuğu biri de olabilirim. Bunu harika bir şekilde başardı.”
Oyuncu Veronica Falcón (“Perry Mason,” “Güneyin Kraliçesi”), Aguirre’ye görevinde eşlik eden istilacılar, Sancho ve Melchor rolünde yer alan İspanyol oyuncular Dani Rovira (“The Japon,” “Ocho apellidos vascos”) ve Quim Gutiérrez (“Trenle Seyahatin Avantajları,” “Harikaların Peşinde”), ile birlikte direk olarak eğlencenin kalbinden fırlamış ama ustaca yeniden tasarlanmış bir başka karakter olan Trader Sam rolünde.
“JUNGLE CRUISE”UN YAPILIŞI
Hayranları heyecan verici yeni bir dünyaya taşırken aynı zamanda Jungle Cruise deneyimini hayata geçirmek, film için temel yapı taşlarıydı. Gösterişli, egzotik film yerleri ve ayrıntılı dönem kostümleri ile dengelenmiş hayali, fantastik yapım tasarımı, yapımcıların sevdikleri şeyin pratik olarak uygulanmış canlı aksiyon versiyonunu sunmaları için çok önemliydi. Bu işin sorumluluğu neredeyse her yönüyle, Collet-Serra'nın yapım tasarımcısı Jean-Vincent Puzos, Oscar® adaylığı bulunan kostüm tasarımcısı Paco Delgado ve görüntü yönetmeni Flavio Labiano'nun yaratıcılığına bırakılmıştı. Görsel efekt süpervizörleri Jake Morrison ve Jim Berney, aksiyon ve doğaüstü bileşenleri tamamlamak için akıllara durgunluk veren CGI'da katmanlar oluşturdular.
Collet-Serra, "Bu film 1900'lerin başında Amazon ormanlarında geçiyor, bu yüzden canlı, renkli ve zengin bir film yapmak istedik" diyor. "Gerçek Amazon'da film yapmak zor, bu yüzden bu renkleri ve dokuları sahnemize getirmek zorunda kaldık ve elimizdeki tek araç prodüksiyon tasarımı ve kostümlerdi." Film yapımcıları, dönemin Amazon'unu doğru bir şekilde temsil ettiklerinden emin olmak için hayvanları ve bitki örtüsünü araştırdı. Collet-Serra, "Ayrıca her şeyin düzgün bir şekilde temsil edilmesini sağlayan bir kültür danışmanımız da vardı" diyor. "Tupi dili orada yıllar önce konuşuluyordu, bu yüzden karakterlerimize ek bir gerçeklik hissi vermek için o eski dili temel alarak kendi versiyonumuzu yaptık."
Yönetmen Collet-Serra, eskiden beri birlikte çalıştığı görüntü yönetmeni Flavio Labiano ile birlikte, Amazon'un 1900'lerin başında sahip olduğu çok zengin, güneş dolu hissi ve güzel parlamalar ve özel bir enerji yaratmak için çalıştı. "Kameraların istediğimiz özelliği yakalayabildiğinden emin olmak için kendi lenslerimizi yaptık.” diye açıklıyor. "Yani her şey Amazon'dan Atlanta sahnelerimize o sıcak ve canlı görünümü getirmek için tasarlandı. Flavio harika bir takım arkadaşıdır. Güzel çekimler yapıyor ve oyuncuların harika görünmesini sağlıyor. Latin Amerika'da birçok film çekti ve nasıl bir görüntü yakalaması gerektiğini tam olarak biliyor.” Panavision, film yapımcıları için doğrudan lenslerin üzerine sarımsı sepya tonlu özel lensler yaptı.
Yapımcı Beau Flynn, “Yapımcılar olarak seyirciyi daha önce hiç gitmedikleri veya deneyimlemedikleri bir yere götürmemiz önemli, bu yüzden filmin görünümü, dokusu ve verdiği his çok önemli. Özel lenslerimiz, Jaume ve Flavio'nun saatlerce hayran kalacağı tarzda. Sadece 'Jungle Cruise' sırasında kullanılmak üzere lens tasarlama ayrıcalığına sahip oldukları için çok heyecanlandılar. Görüntüyle evli olduğumuz için bu büyük bir karardı. Post’da çok şey yapabilirsiniz, renkler ve VFX ekleyebilirsiniz, ancak gerçekte pratik olarak çekildiğinde ve lens aracılığıyla filme basıldığında etki çok daha farklıdır.”
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“Jungle Cruise” yapımında 16. yüzyıldan kalma eski İspanyolca ve Güneybatı Brezilya'dan Tupi-Guarani dil ailesinin bir üyesi olan Omagua da dahil olmak üzere ilginç diller kullanıldı. İtalyanca ve Portekizce de duyulabilir.
Orman kısmı için, film yapımcıları Amazon'a gidip birkaç plaka çekeceklerini ve ardından mavi ekranı plakalarla birleştireceklerini düşünerek filme başladılar. Ancak çekimleri elde etmenin aylar alacağı kısa sürede anlaşıldı çünkü Amazon'da çekmek istedikleri tüm harika yerler aslında birbirinden çok uzakta. Ardından, film yapımcılarının filmi kalıplara sığdırmak için sabit çekimlere dayanmayan bir şekilde çekmelerine izin veren Amazon için tam CG'ye geçme kararı alındı. Collet-Serra için Johnson, Blunt ve ekibin ister cılız La Quila, ister hareketli Porto Velho kasabası, isterse yoğun Amazon ormanı olsun, çevreleriyle bir temas içinde olması da aynı derecede önemliydi. Yönetmen, "Filmin çok fazla görsel efekte ihtiyacı olduğu için filmin başlangıcının temellendirilmesi önemliydi" diyor. "Karakterlerimiz Amazon'daki Porto Velho'ya vardıklarında, orayı gerçek bir yermiş gibi hissettirmek zorundaydık."
Ana çekimler 2018 baharında başladığında, oyuncular ve ekip, Collet-Serra'nın vizyonunu, yapım tasarımcısı Jean- Vincent Puzos’un inşaat, resim, manzara ve set dekorlarını oluşturan ekibinin çabalarının sonucunu ilk kez tattı. Hawaii'nin en yeşil adası Kauai'nin tepelerine çıkarken, beklenmedik bir şeyle karşılaştılar- sakin bir su kütlesinin kıyısında inşa edilmiş, hareketli, hayranlık uyandıran bir nehir kasabası olan Porto Velho. Geçtiğimiz beş ay boyunca Puzos ve ekibi çığır açmış ve yoğun emek sonucu bu evcilleştirilmemiş ortamı, fon olarak nefes kesici bir manzara eşliğinde, Collet-Serra'nın setin herhangi bir köşesinde sınırsız bir şekilde çekim yapmasına izin verecek çok boyutlu bir film setine dönüştürecek sürece girmişti.
Puzos, “Hawaii'de, Londra'dan Güney Amerika'daki maceranın başlangıcına atladıklarında nehir kasabasıyla ilgili her şey vardı” diyor. “Bu yüzden bu yeri daha gerçekçi bir yüzyıl başı kasabasına dönüştürmek zorunda kaldık. Kamyonunuz ve ekibinizle gelip inşa edebileceğiniz çok ama çok huzurlu bir yerdi. Ve yeşilin, dağların ve her şeyin arka planına sahipsiniz.” Aynı zamanda bir mimar ve peyzaj tasarımcısı olan Fransız doğumlu prodüksiyon tasarımcısı, elindeki tüm araçları Amazon'un kalbindeki hayali liman kasabası havasını tasavvur etmek, tasarlamak ve inşa etmek için kullandı. Sadece Kauai için, inşaatçı, ressam ve heykeltıraşlardan çevre düzenlemesine ve deniz güvenliğine kadar 100'den fazla ekip üyesinden oluşan bir ekip, çekim için bir tepenin rezervuarının içine ve çevresine inşa edilmiş etkileyici seti hazırladı.
Film setinin her tarafı için yaratılan muazzam miktarda ayrıntı, yarattığı dünyaya herkes adım attığı andan itibaren belirgindi. Geniş set, hareketli bir açık hava pazarından iki katlı Porto Velho otel ve restoranına giden, egzotik orman yapraklarıyla noktalanmış çok sayıda yapı ve çok katmanlı dış yürüyüş yollarını kapsıyordu. Lagünün karşısındaki rıhtımlar, Nilo'nun teknelerinden oluşan parlak yeni filoyu ve Frank'in Jungle Navigation Co. işini yürüttüğü ve teknesi La Quila'yı demirlediği çok daha küçük ikinci bir iskeleyi barındırıyordu. Oradan rıhtım, tamamen inşa edilmiş bir dış ve iç set olan Nilo's Tavern'e çıkıyor.
“Gerçekten bir kasaba inşa ettik. Çok büyüktü ve tüm iç mekanlar gerçek bir kasabada yapıldı, ki bu nadirdir, çünkü normalde iç mekanları sahnede yaparsınız. Ama biz bunu gerçek dünyadan ve etkileşimden ışık alabilmek ve insanların kapılardan girip çıkabilmesi için yaptık. Set muazzam ve inanılmazdı ve orada çekim yapmak harikaydı,” diyor Collet-Serra. Jack Whitehall, “Hiç yoktan inşa ettikleri liman, bir oyuncu için harika bir yer çünkü üzerine adım atıyorsunuz ve zamanda geriye gitmişsiniz gibi hissediyorsunuz” diyor. “İşinizi çok daha kolay hale getiriyor çünkü gerçekten oradaymışsınız gibi hissettiriyor. Normalde setlere gittiğinizde, her şey oldukça geçici geliyor, ancak bu, içinde yaşayabileceğiniz gibi, sağlam ve gerçek hissettiriyor. Otel mesela. Bu güzel otelde kalmayı kesinlikle isterdim. O meyhanede iyi görünmezdim ama verandası, barı olan bu otel, kesinlikle benim tarzım.”
Dwayne Johnson, Puzos'un çabalarından eşit derecede etkilendi. “Filmin yapım tasarımı bir ilham kaynağı. Yapım tasarımcımız Jean-Vincent Puzos ve ekibi olağanüstü bir iş çıkardı. Bu setlere adım attığınızda başka bir dünyaya adım atıyorsunuz. Emily ve ben ilk çekim için sete gittiğimizde ikimiz de birbirimize baktık ve tüylerimiz diken diken oldu. Bu sihirli bir şey. Son derece etkileyici; ayrıntı seviyesi gerçekten muhteşem.” Ekip Hawaii'de epik film setleri yaratmaya geldiğinde film yapımcıları için eşit derecede önemli olan şey, yerel vahşi yaşamın ve çevredeki canlıların varlığından zarar görmemesini sağlamaktı.
Yapım, çekimlerin tamamlanmasının ve setlerin kaldırılmasının ardından, çekim için kullanılan tüm alanların yeniden düzenlenmesi ve doğal yeşilliklerin yeniden dikilmesi ve kullanılabilir tüm yapı malzemelerinin temizlendiğinden emin olmak için birden fazla çevre uzmanıyla yakın bir şekilde çalıştı. Arta kalan kullanılabilir malzemeler, Habitat for Humanity ve diğer ada merkezli yerel kuruluşlara bağışlanmıştır. Hawaii merkezli set, Puzos'un, oyuncuları ve ekibi daha pratik olarak oluşturulmuş setlerle bir kez daha şaşırtma çabalarının bir sonucu olacaktı. Yedi haftalık çekimden sonra şirket, büyüleyici bir orman köyü, Trader Sam ve kabilesinin evi; yüzlerce palmiye ağacı, yeşillik içinde gizlenmiş 500.000 galonluk bir dış su deposu ve orman ufkunda uzanacak bir görsel efekt mavi ekranı oluşturdu.
Sahnelerinin çoğunu Atlanta'daki 38.000 metrekarelik bir ses sahnesinde bulunan karmaşık orman setinde çeken Edgar Ramírez, çevresinin gerçekliği karşısında hayrete düştü ve Venezuela'nın meşhur arka bahçesi olan Amazon Nehrinde büyüdüğünün onayını verdi. "Amazon dünyanın en güzel ve en gizemli yerlerinden biri" diyor. "Bir Amazon ülkesinden geliyorum, bu yüzden Amazon'a gittim ve bu inanılmaz. Orman başlı başına bir karakterdir ve bunu filmimizde hissedebilirsiniz. İnsanlar Amazon'un ne olduğunu gerçekten anlayacaklar. Amazon'a giderseniz ve bunu bilmiyorsanız, orman bir tehdit haline gelir. Ama bu kötü bir şey değil. Aslında dünyanın en güzel yerlerinden biri ve çok fazla yaşam barındırıyor. Filmde güzelliğini ve ormanın kendisini bilmeyenler için ne kadar tehdit oluşturabileceğini hissedebiliyorsunuz.” Orman köyü seti, film yapımcıları için heyecan verici bir teknik zorluktu. Yönetmen, “Çok fazla kapsam gösteren ve filmde ortaya koyduğunuzda 'vay' faktörü olan bir set oluşturmak istedik” diyor. “Onu ilk gördüğünde korkman gerekiyordu ve sonra içeri girdiğinde de ısınman gerekiyordu. Bu yüzden, bunu yapmanın ve o 'vay' faktörünü elde etmenin en iyi yolunun köyü çok yüksekte, ağaçların arasına koymak olduğunu hissettik. Sonra yerlilerin yaşadığı küçük kulübelerin hepsini birbirine bağlayan tüm bu ortamı inşa ettik.”
Orman köy setini gerçekleştirmek teknik olarak çok zordu, çünkü çok seviyeli bir şekilde havada, ağaçlarla çevrili bir şekilde kurduklarında, sahneleri çekmek ve insanlara erişim sağlamak için vinçlere ihtiyaçları vardı. Aynı zamanda çok güvenli olması gerekiyordu. Collet-Serra, "Buna değdi" diyor, "çünkü bir kez o sete gittiğimizde, gerçekten ormanın ortasındaymışız gibi hissettik. Çok fazla görsel efekt olmadan neredeyse 360 derece elde edebildik. Çok gerçek hissettirdi.” Filmdeki bir diğer oyuncu kadrosunun -Frank'in sevilen vapuru La Quila'nın- kavramsallaştırılması, yapımcılar için son derece önemliydi. Çekim taleplerini karşılayabilecek, tamamen işlevsel, denize açılmaya elverişli bir gemi olması çok önemliydi. Puzos, kendisi ve Oscar® ödüllü özel efekt süpervizörü JD Schwalm'ın La Quila'ya birçok donanım ekleyip, Johnson'ın tanımladığı gibi, onu “tutumlu, cılız bir vapur” haline getirmesiyle yine hayal kırıklığına uğratmayacaktı.
Collet-Serra, “La Quila kesinlikle filmdeki bir karakter” diyor. “Benim için gezintideki teknelerin görünümünü korumak çok önemliydi. Sonra, La Quila Frank tarafından inşa edildiğinden, bir karakteri olması gerekiyordu. Neredeyse bir uzantısı gibi Frank'in karakterinin bir parçasıydı. Ve Frank çok yalnız bir karakter olduğu için tekneyle ilişkisi muhtemelen sahip olduğu en uzun ilişkiydi.” “Jean-Vincent Puzos olağanüstü bir iş çıkardı ve La Quila'yı tasarladı. Tüm küçük detayları işledi, tekneyi olması gerektiği gibi yapan dokular ve renkler tasavvur etti. Öyle bir şekilde bir araya getirildi ki, ondan bir adım uzaklaştığınızda hem güzel hem de görünüm olarak pratik oldu” dedi.
Dwayne Johnson, "Özünde, Frank'in teknesi La Quila, Han Solo için Millennium Falcon ne ise aynı öyle... bu onun bebeği" diyor. "Yıkılmış görünebilir. Bir hurda parçası gibi görünebilir, ancak gittiğinde tam bir güzelliktir. Bu karakterinin parçasıdır" diyor. Emily Blunt, "La Quila, Frank'in gururu ve sevincidir," diye açıklıyor. Frank'in kalbini ve ruhunu birçok yönden temsil ediyor. Bu köhne eski teknede, onları bu maceraya taşıyacağını bildiğimiz inanılmaz derecede bir çekicilik var.” Devam ederken ekliyor, “La Quila üzerinde çalışmak gerçekten büyüleyiciydi. Her zaman sizi başka bir yere götüren setlerde olmak istersiniz. Üstelik rahat bir tekneydi. Oturabileceğin ya da kıvrılabileceğin pek çok küçük yer vardı.”
Uzun süredir Güney Kaliforniya'da ikamet eden özel efekt süpervizörü JD Schwalm, ilham almak için 4 yaşındaki oğlunu Disneyland'e, Jungle Cruise gezintisiyle yeniden tanıştırmak için götürdü. Edindiği izlenim, teknenin yol boyunca sabit bir ray üzerinde çekilmesini sağlayan yolculuğun mekanik operasyonu gibi basit bir şeydi. Bunu ilham kaynağı olarak kullanan Schwalm ve ekibi, neredeyse tekerlekli bir arabaya benzeyen ve tankta yukarı ve aşağı hareket edebilmesi için uzaktan kumandalı sistemi olan bir tekne tasarladı. Süzülüp dönebiliyordu ve suyun motorlar tarafından yaratılan akımları vardı. Bu, nehir boyunca hareket ediyormuş hissini ve yanılsamasını verdi. Sürekli hareket halindeydi. 30.000 kiloluk La Quila'nın bir su altı yalpasına takılmasına izin veren yapısal mühendislik tasarımları sayesinde, filmin daha büyük aksiyon anlarından bazılarını yaratmayı mümkün kılan "kahraman" teknenin bir dublör versiyonu yapıldı. Atlanta'daki Blackhall Studios'un arka tarafında inşa edilmiş 500.000 galonluk oval şekilli bir dış su deposunda yer alan bir su altı hidrolik sistemi, La Quila'yı adım adım ilerletti ve dakikada 72.000 galon devridaim suyu kullandı.
Tasarımdan fabrikasyona kadar, gerçek tekne takılıyken teçhizatı test etmeye başlamak neredeyse altı hafta sürdü. Tamamlandığında, La Quila'nın bulunduğu gimbal teçhizatı sallandı, döndü ve Johnson, Blunt ve Whitehall her yöne savruldu. Herkes için hem mide bulandırıcı hem de tatmin edici bir andı. La Quila'ya güç sağlamak için benzin veya dizel yakıt kullanılmadı. La Quila, 15 ton ağırlığında ağır bir tekne, bu nedenle orijinal plan 250 beygir gücünde bir benzinli motora sahip olmaktı. Ancak, daha çevre dostu olma çabasıyla film yapımcıları elektrikli motorlara yöneldi. En büyük elektrikli motorlar 80 beygir gücündedir ancak üreticinin yardımıyla ve iki motor kullanarak, film yapımcıları La Quila'yı çalıştırmayı başardılar.
İstilacıların görünümü açısından, film yapımcıları “Karayip Korsanları” ve “Yıldız Savaşları” gibi filmler için tamamen CG karakterleri yaratmak için ILM'den (Endüstriyel Işık ve Büyü) yardım istediler. Collet-Serra, “ILM yeni bir teknik geliştirdi; burada kameramıza bağlı olarak, oyuncuları ve performanslarını gerçek hayatta yakalayan iki küçük kızılötesi kamera daha var. “Dolayısıyla, oyuncuların performanslarını yakalamak için normal kask kameralarını takmaları gerekmiyordu. Sahne içinde normal davranabilirler ve ardından CG kaplaması üzerlerine konur. Bu gerçekten çığır açıcı bir teknik ve bizi onları çekmek ve oyuncuları da performanslarını sergilemesi için özgür bıraktı.”
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Film yapımcıları iki motor kullanarak La Quila'yı şaşırtıcı ve saygı uyandırıcı bir hız olan yedi knot'a çıkarmayı başardılar. (Bu, siz karada yaşayanlar için saatte sekiz milin biraz üzerinde!)
Frank'in evcil jaguarı Proxima da tamamen CG ürünü ve Yeni Zelanda'daki Weta Workshop tarafından yaratıldı. Collet şöyle açıklıyor: "İnanılmaz yaratık tasarımları yaptılar, ancak bazıları için Proxima kadar gerçekçi bir hayvan yapmak daha zordur çünkü gerçeklik engelini aşan herhangi bir küçük ayrıntı izleyiciye o hayvanın gerçek olmadığına dair bir ipucu verir". "Yani, gerçek hayvanları analiz etmek için çok fazla zaman harcadılar. Eşofman gibi bir şey giymiş, yerinde durması ve kedi gibi oynaması için sette bir aktörümüz vardı ve sonra aktör çıkarıldı ve yerine Proxima yerleştirildi. Filmi izledikten sonra Proxima'nın gerçekten var olduğuna inanacaksınız.”
KOSTÜMLER & MAKYAJ
Puzos'un prodüksiyon tasarımı görsel temeli oluştururken, Oscar® adayı Paco Delgado'nun usta kostüm tasarımı, Collet-Serra'nın hayali dünyasına geçmiş bir döneme aitmiş hissiyatı kattı. 15. yüzyıl İspanya'sının kraliyet saraylarından Londra'nın şehir salonlarına, medeniyetin kıyısında ve Amazon'un derinliklerinde yaşayan naif kabilelere kadar, ödüllü tasarımcı olağanüstü bir tasarım koleksiyonu yarattı. Collet-Serra, "Paco Delgado birçok dönem filmi yaptı ve renk kullanmaktan korkmuyor" diyor. "Dwayne daha önce hiçbir filmde şapka takmamıştı ama bu filmde şapka takıyor. Bu nedenle, Paco film boyunca çok farklı ve benzersiz görünümler yaratmak için gerçekten cesur seçimler yaptı. Yerlilerle bile yaptıklarımıza bakarsanız, her şey otantik ama biraz daha yüksek görünüyor, bu yüzden gerçekten orada olduğumuzu hissedebiliriz, ancak bunun bir film olduğunu ve eğlendiğimizi de unutmuyoruz."
Conquistador karakterleri için Delgado, kraliyete veya saraydaki insanlara ait olan İspanyol Rönesans zırh örneklerine baktı. Savaşa gitmek için değil, daha çok geçit törenleri veya gösteriler için tasarlanmış bir zırhtı. Ancak film yapımcıları, zırhın güzelliğinden ötürü, film için bu tasarımlarla gitmek istiyor. Delgado, Budapeşte'de zırhı geleneksel bir şekilde taklit edebilen, tüm detayları elle şekillendiren ve altın varak kullanan bir atölye buldu. Filmde MacGregor, içi giysilerle dolu büyük sandıklarını beraberinde getiriyor ve onları baştan aşağı değiştiriyor. Delgado, "O dönem için çok şık görünmesini ve giydiği şeylerden rahatsız olmasını istedik çünkü ormana beyazlar içinde gelmiyorsunuz" diyor. “Karakterde komedi yaratmak istedik ve kıyafetlerde komiklik iyi bir fikirdi.”
Paul Giamatti için Delgado'nun kostümü mükemmeldi. Giamatti, "Kostüm sizi doğrudan karaktere sokuyor" diye övüyor. “Paco Delgado mükemmel bir şekilde on ikiden vurdu. Nilo'nun görünüşü, tatsız ve biraz kaba yanını tam yansıtıyor. Paco gerçekten her şeyi doğru anlamış. Nilo'nun harika bir şapkası ve tuhaf bir hayatı var. Herkes çok mükemmel görünüyor. Temiz ve cesur." Emily Blunt da başka bir hayran. “Önceki çalışmalarının hayranıyım” diyor. "Çok iyi bir takım arkadaşıydı, ancak renk hakkındaki fikirleri ve bunların Jean-Vincent'in setleriyle nasıl uyum sağladığı konusunda gerçekten heyecanlıydı ve bu dünyayı inanılmaz şekilde çekici hale getirdi."
“Lily benden önde, çünkü o tarihte pantolon giyen hiçbir kadın yok. Ama onun bütün meselesi aslında şu; pantolonlar pratik ve pratik bir macera için oradalar. Yani öyle giyiniyor. Gardırop ya da başka bir şeyle ilgilenmiyor, farklı çantalarla dolu yaklaşık yirmi valizle gelen MacGregor'un aksine. Daha az umursayamazdı. Film boyunca onun üzerinde görebileceğiniz iki kıyafeti var.” Adruitha Lee ve Joel Harlow'dan oluşan Oskar ödüllü saç ve makyaj ekibi, kapsamlı araştırmalar yaparak, Nilo, Trader Sam ve yüzlerce kabile insanı için otantik bir görünüm yarattılar. Collet-Serra'nın desteğiyle Giamatti , çok özel bir görünüm ve nihayetinde Frank'in düşmanı için karakterizasyon oluşturmak için Harlow ve Lee ile birlikte çalıştı. Güneşten yanmış kırmızı bir yüz, parlak altın bir diş, arkaya taranmış saç bukleleri olan kel bir kafa ve pürüzlü bir kakadu tarafından vurgulanan, yeni ütülenmiş özel dikilmiş takım elbiseleriyle bir mafya donuna benziyordu.
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Oscar® ödüllü makyaj tasarımcısı Joel Harlow, işi gereği, güneş yanığından böcek ısırıklarına kadar her şeye ihtiyaç duyan 400 arka plan karakteriyle ve yapma piercinglere, vücut boyalarına ve dövmelere ihtiyaç duyan 65 kabile üyesiyle ilgilendi.
DUBLÖRLER
"Jungle Cruise", oyuncular için inanılmaz sahneler tasarlayan uzman bir dublör ekibine sahipti, ancak yönetmen için dublör aksiyonunun her zaman karakter odaklı olması gerekiyordu. Collet-Serra, "Lily ya da Frank olup olmadığını, kişinin amacının ne olduğunu ve sekans boyunca bakış açısını göstermek istedik" diyor. “Seyirci olarak kötü adamların kaybettiğini ve kahramanlarımızın kıl payı kurtulduğunu görmekten zevk alırsınız. Kaçış ne kadar büyükse ve bir bakıma ne kadar saçmaysa, o kadar eğlencelidir. Bu yüzden, film boyunca seyirciye gerçekten o güveni ve o heyecanı yaşatmak için o anları yaratmamız gerekiyordu. Dublör ekibi bu konuda harika bir iş çıkardı. Baştan sona inanılmaz bir dublör performansı sergiledik. Kolay görünüyor, ama değil. Yapması çok zor."
Dwayne Johnson'a göre, "Jungle Cruise" için dublör eğitimi almak çok eğlenceliydi, "özellikle de tehlikeli sahnelere katılmaya istekli ve heyecanlı aktörleriniz olduğunda." “Sırf kendi sahnelerinizi yapmak istemeniz sizi daha havalı veya daha iyi bir oyuncu yapmaz. Tüm sahnelerimi kendim yapıyorum çünkü süper havalıyım... şaka yapıyorum! Beni harika gösteren çok sayıda dublörüm var. Ama her zaman aktörlerin bunu yapmak istemesi de harika. Ve elbette, Emily de buna hazırdı.” Hem Emily Blunt hem de Dwayne Johnson, özellikle göğüs göğüse çarpışma ve silah kullanma konusunda çeşitli deneyimlere sahip olan Johnson başta olmak üzere, geçmiş filmlerde çok şey yaptı. Ancak Johnson, "Jungle Cruise"un farklı olduğunu belirtiyor: "'Jungle Cruise' büyük, epik ve kapsamlı bir macera. Objektiften bakıldığında, her şey muazzam gözüküyor ve akrobasiler büyük, epik, sürükleyici, havalı ve kalp atışınızı hızlandırıyor. Yani, bu filmdeki sahneleri yapmak çok eğlenceliydi. Çok heyecan verici ve çok büyük bir macera gibi hissettiriyor, bu yüzden dünyanın dört bir yanındaki izleyicilerin gerçekten bir gezintiye çıkacağını ve bu gösterilerin tadını çıkaracağını düşünüyorum.”
Lily o kadar pervasız bir karakter ki onun eylemleri asla zarif değildir. "O olaylara kafa üstü dalar ve kafası suya battığında ne yaptığını düşünür," diye açıklıyor Blunt. “Mizah ve diğer şeyler için çok fazla yer vardı. İşler ters gidiyor ve bu yüzden hiçbir şey düzgün veya iyi planlanmış gibi durmuyordu. Çok gerçekçiydi. Kendini onun durumunda hayal edebiliyorsun. O bir süper kahraman değil. O kadar korkusuz ki, aşağı düşerken bir şekilde problemi çözüyor. Filmde birçok kabloların üzerine düşme, birçok şeyin üzerinize düşmesi veya hayatınızı kurtaracak bir şeyin üzerine düşmenizi gösteren sahne var. Ayrıca iyi yumruk atıyor.”
BİLİYOR MUYDUNUZ?
Emily Blunt, Dwayne Johnson'ın özel spor salonu Iron Paradise'da antrenman yapmaktan çok heyecan duydu. Johnson'ın mabedine genelde kimse davet edilmediği için, oraya girmesine izin verildiği için kendini çok özel hissetti.
MÜZİK
Üretken, ödüllü besteci James Newton Howard, “Jungle Cruise” un müziklerini yapmak için dümeni ele aldı. Howard, 30 yılı aşkın bir kariyer ve 140'tan fazla film ve televizyon projesini kapsayan, film endüstrisinin en yönlü ve onurlandırılmış bestecilerinden biridir. Sekiz kez Oscar® adaylığı, Emmy® ve Grammy® ödülü bulunmaktadır. Howard ayrıca ASCAP'ın prestijli Henry Mancini Yaşam Boyu Başarı Ödülü ve BMI ICON Ödülü ile onurlandırıldı. Howard, yönetmen Jaume Collet-Serra ile çalışmayı “kesintisiz” olarak tanımlıyor. “Jaume çok yumuşak, rahat ve kendinden emin. Her bestecinin umduğu gibi bir yönetmen olarak yaklaşımında çok tutarlı.” “Yapmam gereken şey çok açıktı. Gizemli bir dokunuşla maceracı, büyük bir orkestral kıvılcım olmalıydı. Beste bazı yerlerde oldukça duygusal, bu yüzden birçok farklı tarzda çalışabilecek temalar olması gerekiyordu.”
Howard, film için üç ana tema oluşturdu. Birincisi 'Jungle Cruise' tantana macerası boyunca oynanan kahramanca bir tema olan ve ana filmde ve eylemde yer alan kısım. İkincisi, Frank'in temasıdır. Frank'in önderlik ettiği ya da başlattığı olayların bir kısmı. NS tema hem mizahi hem de kahramanca bir şekilde çalışır. Üçüncü tema, Frank ve Lily'yi ve onların gelişen dostluklarını içeren sahneler için duygusal bir temadır. Howard, müziği kaydetmek için geleneksel 100 parçalık bir orkestra kullandı ve elektronik aksamlar, filmdeki bazı koyu öğeler, dokuyu sağlamak adına orkestranın içine gizlendi. Howard, "Fren kampanalarına vuruyoruz, deniz kabuklarını patlatıyoruz ve çok sayıda ses çıkarıyoruz, ama sonuçta, mesele hikâye anlatımı ve hangi enstrümanların bunu en iyi yaptığıdır. Orkestra filme gamı, heyecanı ve sahip olmak istediği tüm duygusal rezonansı veriyor.” Kabile sesleri ve orman dokuları için Howard, el davulları, bazı garip flütler ve değişkenlerle bazı ilginç perküsyonlar kullandı. Ancak müzikte benzersiz sesler olsa da Howard, “Bir filmdeki müziğin tonunu öğrenmek, tanımlanması zor bir şey. Bu çok zor bir şey ve skor için imza niteliğinde bir ton ve ses bulabilirseniz, bunu bir başarı olarak görüyorum.”
Filmin müzikleri arasında Metallica ve Howard tarafından özellikle “Jungle Cruise” için yeniden tasarlanan “Nothing Else Matters” şarkısı da yer alıyor. “Nothing Else Matters” 1991 yılında grubun beşinci stüdyo albümü “Metallica”da yayınlandı. Yıllar geçtikçe, popüler şarkı grubun canlı performanslarının düzenli bir parçası haline geldi. Şarkı üzerinde çalışmaya başlayan Howard, “Metallica'nın büyük hiti 'Nothing Else Matters' gerçekten oldukça güzel bir şarkı. Akılda kalıcı bir melodiyle şarkıyı, karamsarlığı ve duyarlılıklarıyla tutarlı olacak şekilde düzenlemeye çalıştım.” James Hetfield ve Lars Ulrich tarafından yazılan “Nothing Else Matters”, Hetfield, Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo'nun öne çıkan performanslarını içeriyor.
MACERAYA YELKEN AÇIN!
Dwayne Johnson için Disney geleneği her zaman vardı ve onunla var olmaya devam ediyor. Disney için kuşağının altında bir dizi ay fotoğrafı bulunan “Jungle Cruise” kuşkusuz en anlamlı olanı. İzleyicilerin "harika bir "ben" deneyimi yaşamalarını ve "onlarda yankı uyandıracak ve onlarla olacak bir film deneyimlemelerini" umuyor. Bunun gibi filmler doğru şekilde yapıldığında, kana, DNA'ya sızma özelliği vardır ve o sizde kalır. Disney'in bu tür filmler yapma konusunda rekoru var," diyor Johnson. Emily Blunt, “İzleyicilerin eğlenceyi, sevgiyi ve kahkahayı alıp götürmelerini umuyorum” diyor. "Tek istediğin bu. Bu filmden ayrılırken kalplerinin dolu olmasını istiyorsun.” Ama gülerek ekliyor, "Onlar da Team Lily olmalı. Frank sonunda nasıl daha iyi bir insan olunacağını bulur, ancak Lily Takımı değilseniz, o zaman bir sorununuz var demektir."
Yönetmen Jaume Collet-Serra için bu basit: "Onların iyi bir deneyime sahip olmalarını istiyorum. Bence hepimizin bir kaçışa ve kaliteli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Bu film tüm aile içindir ve hedefimiz ailece birlikte keyif almaktır. Yani, eğer hepsi bunu yapabiliyorsa, ne mutlu bana."
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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