'The Suicide Squad: İntihar Timi' geliyor!

Yazar / yönetmen James Gunn, Warner Bros. Pictures ile, süper kahraman aksiyon, macera filmi, en dejenere DC karakterleri The Suicide Squad: İntihar Timi ile geliyor.
Cehenneme hoş geldiniz. Namı diğer Belle Reve, ABD'nin en yüksek ölüm oranına sahip hapishanesi.
En beter Süper Kötülerin tutulduğu ve dışarı çıkmak için her şeyi yapacakları yer - hatta süper gizli, Görev Gücü X'e katılın.
Bugünün yap ya da öl ödevi nedir?
Bloodsport, Peacemaker, Kaptan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin ve herkesin en sevdiği psikopat Harley Quinn dahil olmak üzere bir mahkum grubu oluşturun.
Sonra onları ağır bir şekilde silahlandırın ve (kelimenin tam anlamıyla) uzaktaki, düşmanla beslenen Corto Maltese adasına bırakın.
Her fırsatta militan düşmanlar ve gerilla güçleri ile dolu bir ormanda yürüyüş yapan Tim, karada sadece Albay Rick Flag’in komutasında.
Ve her zaman olduğu gibi Amanda Waller ve onun hükümet yetkilileri tarafından her hareketleri izleniyor, her söyledikleri dinleniyor.
En ufak bir yanlış hareketleri (rakiplerinin, bir takım arkadaşının veya Waller'ın kendi elinde) ölümlerine neden olabilir.
Eğer birisi bahse girecekse akıllı olan onların aleyhine oynar – hepsinin aleyhine.
Filmin oyuncuları şöyle sıralanıyor: Margot Robbie (“Birds of Prey,” “Bombshell”), Idris Elba (“Avengers: Infinity War”), John Cena ( HBO Max dizileri “Peacemaker,” “Bumblebee”), Joel Kinnaman (“Suicide Squad”), Jai Courtney (“Divergent” serisi), Peter Capaldi (“World War Z,” BBC’nin “Doctor Who” dizisi), David Dastmalchian ( “Dune,” “Ant-Man and the Wasp”), Daniela Melchior (“Parque Mayer”), Michael Rooker (the “Guardians of the Galaxy” films), Alice Braga (“Elysium”), Pete Davidson (“The King of Staten Island,” “Saturday Night Live”), Joaquín Cosio (“Spider-Man: Into the Spider-Verse,” TV dizisi“Narcos: Mexico”), Juan Diego Botto (“The Europeans”), Storm Reid (“The Invisible Man,” “A Wrinkle in Time”, “Euphoria”), Nathan Fillion (“Guardians of the Galaxy,” “The Rookie”), Steve Agee (“Brightburn,” “Guardians of the Galaxy Vol. 2”), Sean Gunn (“Guardians of the Galaxy” filmleri, “Avengers” filmleri), Mayling Ng (“Wonder Woman”), Flula Borg (“Ralph Breaks the Internet”), Jennifer Holland (“Brightburn,” HBO Max serisi “Peacemaker”) ve Tinashe Kajese (TV yapımları “Valor,” “The Inspectors”), Sylvester Stallone ( “Rocky,” “Rambo” ve “Expendables” serileri), ve Viola Davis (“Ma Rainey’s Black Bottom,” “Suicide Squad”).
Gunn (“Guardian of the Galaxy” filmleri)’ın yönettiği ve senaryosunu yazdığı film, DC karakterlerinden esinlenilmiştir.
Charles Roven ve Peter Safran, Zack Snyder, Deborah Snyder, Walter Hamada, Chantal Nong Vo, Nikolas Korda ve Richard Suckle filmin yönetici yapımcıları.
Gunn’ın yaratıcı ekibinde görüntü yönetmeni Henry Braham (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”), yapım tasarımcısı Beth Mickle (“Captain Marvel”), editörler Fred Raskin (“Guardians of the Galaxy Vol. 2,” “Once Upon a Time… In Hollywood”) ve Christian Wagner (the “Fast & Furious” films) ve Oscar adayı kostüm tasarımcısı Judianna Makovsky (“Guardians of the Galaxy Vol 2,” “Avengers: Endgame,” “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone”) bulunuyorlar.
Filmin müziği John Murphy (“Kick-Ass”)’e ait.
Warner Bros. Pictures, bir Atlas Entertainment/Peter Safran yapımı, Bir James Gunn filmi The Suicide Squad / The Suicide Squad: İntihar Timi'ni sunar.
Dünya çapında 2021 yazında vizyona girecek filmin dağıtımı Warner Bros. Pictures. tarafından gerçekleştirilecek.
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