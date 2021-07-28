Türkiye ve yurtdışından 30'un üzerinde solist, topluluk ve orkestra..
Bu yılki temasını, sevgi, umut ve dayanışma ile başlayacak yeni bir dönemin arayışını temsil etmek amacıyla Başka Bir Dünya Mümkün olarak belirleyen İstanbul Müzik Festivali, yerli ve uluslararası çok özel konuklarla 21 konsere ev sahipliği yapacak.
Bir ay boyunca İstanbul'un 14 farklı mekânında dinleyiciyle buluşacak, 49. İstanbul Müzik Festivali, 18 Ağustos'ta başlıyor..
|Fazıl Say “Doğanın Sesi”
Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani Quartet, Casal Quartet ve Borusan Quartet gibi genç kuşak ve deneyimli toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Khatia Buniatishvili, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü gibi birçok yıldız isim 18 Ağustos-16 Eylül'de festivalde.
Deneyimli orkestraların performansını, bu yıl vapurda gerçekleşecek Müzik Rotası'nı, şehrin iki yakasına yayılan ücretsiz hafta sonu konserlerini, kısacası festival heyecanını kaçırmayın!
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