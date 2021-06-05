'Reminiscence / Zihin Gezgini' sinemalara geliyor!

Zihin Gezgini / Reminiscence geliyor.
Özel bir zihin dedektifi olan Nick Bannister (Hugh Jackman), müşterilerinin karanlık ve çekici kayıp hatırlarında gezinir.
Miami’nin batık kıyılarında yaşarken yeni müşterisi Mae (Rebecca Ferguson) ile hayatı sonsuza kadar değişir.
Basit bir kayıp ve bulma meselesi, tehlikeli bir saplantıya dönüşür.
Banister, Mae’nin ortadan kaybolmasının ardındaki gerçeği bulmaya çalışırken vahşi bir komployu açığa çıkarır.
Artık şu sorunun yanıtını bulmak zorundadır: Sevdiklerinize ulaşmak için ne kadar ileri gidersiniz?
Oscar Adayı Jackman’ın (“Les Misérables,” “The Greatest Showman”) yanısıra, Ferguson (“Dune,” “Mission: Impossible” filmleri) ve Newton’a, (“Solo: A Star Wars Story”) diğer rollerde, Cliff Curtis (“The Meg,” “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw”), Oscar adayı Marina de Tavira (“Roma”), Daniel Wu (TV yapımı “Into the Badlands,” “Warcraft”), Mojean Aria (TV yapımı “See” ve “Dead Lucky”), Brett Cullen (“Joker”), Natalie Martinez (“The Stand” ve “The Fugitive” serisi), Angela Sarafyan (“Westworld”) ve Nico Parker (“Dumbo”) eşlik ediyorlar.
Joy (“Westworld”) ilk sinema filmi yönetmenliğini “Zihin Gezgini/Reminiscence,” ile kendi orijinal senaryosundan yapıyor.
Filmin yapımcıları; Joy, Jonathan Nolan, Michael De Luca ve Aaron Ryder.
Yönetici yapımcılar; Athena Wickham, Elishia Holmes ve Scott Lumpkin.
Joy’un yaratıcı ekibinde “Westworld”de işbirliği yaptığı; görüntü yönetmeni Paul Cameron, yapım tasarımcısı Howard Cummings, editör Mark Yoshikawa ve besteci Ramin Djawadi ile kostüm tasarımcısı Jennifer Starzyk (“Bill & Ted Face the Music”) yer alıyorlar.
Warner Bros. Pictures, Bir Kilter Films / Michael De Luca / Filmnation Yapımı, bir Lisa Joy Filmi, “Zihin Gezgini/Reminiscence”ı sunar.
Film dünya çapında Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılacak.
Filmin Ağustos 2021’den itibaren sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
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