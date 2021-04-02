'Spiral: Testere Devam Ediyor' pek yakında sinemalarda!

Spiral: From The Book of Saw / Spiral: Testere Devam Ediyor’un Türkçe altyazılı yeni fragmanı yayınlandı!
Dünyaya adalet getirmek isteyen sadist bir katil şehre musallat olduğunda, küstah bir dedektifle acemi ortağı emekli bir komiserin de yardımıyla, şehrin kanlı geçmişini hatırlatan bu tüyler ürpertici cinayetleri çözmeye çalışır.
Derin bir gizemin içinde farkında olmadan kapana kısılan dedektif, kendini katilin korkunç oyununun ortasında bulur.
Başrollerinde Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella ve Marisol Nichol'un yer aldığı filmin yapımcılığını orijinal Testere ekibinden Mark Burg ve Oren Koules üstleniyor.
Yönetmen koltuğunda ise Testere 2’nin de yönetmeni olan Darren Lynn Bousman’in oturduğu Spiral: Testere Devam Ediyor, çok yakında sinemalarda.
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