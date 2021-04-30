30.04.2021

MUBI Mayıs Programı Açıklandı!


AŞK, BÜYÜ VS.
MUBI Mayıs programı ülkemizin en önemli sinemacılarından Ümit Ünal’ı ağırlamaya hazırlanırken aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinde övgüyle karşılanan, aralarında Sean Baker, Kantemir Balagov, Ingmar Bergman, Jean-Pierre Dardenne ve Luc Dardenne, Jim Jarmusch, Abbas Kiyarüstemi, Sergey Loznitsa, Lucrecia Martel, Maïwenn, Éric Rohmer ve Valentin Vasyanoviç’in yer aldığı, sinema tarihine yön veren ve yükselişte olan genç yönetmenlerin güçlü eserlerini benzersiz koleksiyonuna dahil ediyor. 

Ümit Ünal’ın uzun süredir merakla beklenen filmi AŞK, BÜYÜ VS., tamamı Büyükada’da geçen, baharın getirdiği umudu taşıyan, sinemamızda eşine az rastladığımız türden bir öykü anlatıyor. 

Gençliklerinde büyük aşk yaşayan, ancak toplumsal baskılarla birbirinden kopan Eren (Ece Dizdar) ve Reyhan’ın (Selen Uçer) yıllar sonra yeniden bir araya gelişini anlatan AŞK, BÜYÜ VS., 39. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma’da En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanmıştı. 

AŞK, BÜYÜ VS. 22 Mayıs itibarıyla MUBI’de sinemaseverlerle buluşuyor. 


UZUN KIZ


MUBI’de Mayıs Ayının Öne Çıkan Filmleri 


UZUN KIZ (BEANPOLE)

Kantemir Balagov, 2019

Yıldızı hızla yükselen genç Rus yönetmen Kantemir Balagov’un imzasını taşıyan UZUN KIZ, Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde büyük ses getirmiş, sonrasında dünyanın pek çok ülkesinde övgüyle karşılanmıştı. Güçlü sinematografisi ve renk paletiyle hemen dikkat çeken bu yenilikçi ve cüretkâr film, II. Dünya Savaşı’nın ertesinde Leningrad’da hayata tutunmaya çalışan iki genç kadının öyküsünü anlatıyor.


ZAMA

Lucrecia Martel, 2017

Dünya sinemasının yaşayan en önemli yeteneklerinden Lucrecia Martel’in Arjantinli yazar Antonio Di Benedetto’nun romanından uyarladığı ZAMA, özetlenmesi, kelimelere indirgenmesi zor bir deneyim. 17. yüzyılda Güney Amerika’daki bir koloniye gönderilen üst düzey bir İspanyol memurun, burada giderek amacını yitirişini anlatan bu gizemli öykü, büyük edebi yapıtların o ihtişamını taşıyan, yıllar sonra klasikler arasında anılabilecek denli büyük bir etkiye sahip.


ZAMA


DNA

Maïwenn, 2020

Louis Garrel ve Fanny Ardant gibi farklı kuşakların iki büyük Fransız yıldızını bir araya getiren DNA, duygusal yoğunluğu yüksek filmleriyle tanıdığımız Maïwenn için de kişisel bir yolculuk niteliği taşıyor. Maïwenn bizzat kendisinin de rol aldığı bu projede, yıllar önce Fransa’ya göçmüş dedesinin ölümünün ardından, köklerini araştırma arzusuyla dolan ve etnik kimliğini sahiplenen bir kadının etrafında kuruyor öyküyü. 


PERSONA

Ingmar Bergman, 1966

Pek çoklarınca büyük usta Ingmar Bergman’ın başyapıtı kabul edilen PERSONA, sinema tarihini değiştirmiş yapıtlardan biri. Psikolojik derinliğiyle, dünyadan izole bir mekanın içinde kurduğu gerilimle, sayısız yönetmene ilham olmuş bir film. Her izlendiğinde farklı katmanları keşfedilen bu klasik, Bibi Andersson ve Liv Ullmann’ın yan yana olduğu pek çok ikonik anı bize armağan etti.


PERSONA


THE FLORIDA PROJECT

Sean Baker, 2017

Amerikan bağımsız sinemasının son yıllarda çıkardığı en özgün yönetmenlerden Sean Baker, toplumun kıyısına itilmiş, sokaklarda parasını kazanmaya çalışan bir anne ve kızını anlatırken, onları bir an bile kurbanlaştırmadan, yaşamlarındaki coşkuyu ve hüsranı anlatmak için taze bir sinema dili yaratıyor. Başrol oyuncuları Brooklynn Prince ve Bria Vinaite’nin performanslarıyla ses getiren film, Willem Dafoe’ya da Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar adaylığı getirmişti. 


GENÇ AHMED (YOUNG AHMED)

Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2019

Fazlalıklardan arındırılmış öyküleriyle Avrupa’nın gündemini meşgul eden toplumsal meselelere eğilmesiyle tanınan Dardenne Kardeşler, bu kez Belçika’daki küçük bir kasabada, radikal İslami ideolojilere yakınlık duyan bir çocuğa çeviriyor kamerasını. 2019 yılında Cannes’da En İyi Yönetmen ödülüne layık görülen GENÇ AHMED, karakterlerini yargılamayan, sinemanın gücüyle onların dünyasını anlamaya çalışan, merhametli ama mesafesini koruyan bakışıyla dikkat çekiyor.


DEVLET TÖRENİ (STATE FUNERAL)

Sergey Loznitsa, 2019

Sovyet lider Joseph Stalin’in 1961’deki cenaze töreni, yüzlerce kamera tarafından kaydedilmiş ancak yıllarca bu kayıtlar gün yüzüne çıkmamıştı. Ukraynalı auteur yönetmen Sergey Loznitsa, bu kayıtları muazzam bir kurguyla bir araya getirerek, Sovyetler Birliği’ne dair pek çok anlam barındıran bu ritüeli muazzam bir sinema olayına dönüştürüyor. Arşiv görüntülerinin en etkileyici kullanımlarından biri.


ÖĞLEDEN SONRA AŞK


ÖĞLEDEN SONRA AŞK (L'AMOUR, L'APRÈS-MIDI)

Éric Rohmer, 1972

Fransız sinemasının büyük ustası Éric Rohmer’in “Altı Ahlak Hikayesi”nin son halkası, yönetmenin zarif mizansenler ve felsefi diyaloglarla bezeli üslubunun en önemli örneklerinden biri. Paris’te yaşayan burjuva karakterlerin ilişkilere, evliliğe, hayata dair değerlerini, onları yargılamadan, bir dizi günlük olayın içinde veren Rohmer, arzuların bulanık sularının en iyi hikaye anlatıcısı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.


ATLANTİS

Valentin Vasyanoviç, 2019

Valentin Vasyanoviç’in kıyameti andıran yakın bir gelecekte geçen öyküsü ATLANTİS, bilimkurgu, savaş filmi ve dram gibi farklı türleri bir araya getirirken, savaşlarla malul bir dünyanın yarattığı duygusal yaraları en çarpıcı şekilde hissettiriyor. Kurduğu dünyanın özgünlüğüyle seyirciyi kıskıvrak yakalayan film, çürümekte olan Avrupa’nın ruhuna kışkırtıcı bir bakış sunuyor.


CENNETTEN DE GARİP


Jim Jarmusch: Dışarıdakilerin Sineması 


80’lerde filizlenen Amerikan bağımsız sinemasının öncü figürlerinden Jim Jarmusch, avangard sanattan, müzikten, Doğu mistisizminden ve nice farklı disiplinden feyz alan filmleriyle, 80'lerden günümüze büyük ilgiye mazhar olmuş bir yönetmen. 

Jim Jarmusch’un küçük bir bütçeyle çektiği SÜREKLİ TATİL ve CENNETTEN DE GARİP gibi ilk dönem filmlerinden, İÇERDEKİLER, GİZEM TRENİ ve DÜNYADA BİR GECE gibi yapıtlarına uzanan bu seçki, yönetmen toplumun merkezinden uzakta kalmayı tercih etmiş karakterlere özgün bakışının ve yalın üslubunun bir resmini veriyor.


Abbas Kiyarüstemi: Virajlı Yollar


Yalnızca İran sinemasının değil dünya sinemasının da devlerinden biri olan Abbas Kiyarüstemi, basit olanın içinde bulduğu şiirle, doğanın, rüzgârın, ağaçların, toprağın içinde bulduğu anlamlarla pek çok sinemacıya yol göstermiş bir isim. 

Yönetmenin en önemli filmlerinden ikisi, KİRAZIN TADI ve RÜZGAR BİZİ SÜRÜKLEYECEK, hayatı sorgulayan iki karakteri, İran’da yollara düşürüyor ve onları basit olanın güzelliğiyle tanıştırırken hiçbir zaman kestirme yollara sapmadan dünyaya bakışımızı değiştiriyor.


Empati ve Gerçekçilik: Dardenne Kardeşler


Cannes Film Festivali’nin en çok ödül kazanan isimlerinin başında gelen Dardenne Kardeşler, kariyerlerini sosyal adaletsizlikleri, sınıfsal çatışmaları, Avrupa toplumunun görünmez kılınmış insanlarını öne çıkarmaya adadılar. 

Her dönemde kendilerini yenilemeyi başaran bu auteur yönetmenlerin, güvencesiz çalışma ortamları, ırkçılık, radikal ideolojiler gibi temaları irdeleyen filmleri, günümüz Avrupa’sını anlamak için birer kılavuz niteliğinde.


Lorna'nın Sessizliği


MUBI MAYIS 2021


1 Mayıs  Saplantı (Unsane, 2018)

2 Mayıs  Uzun Kız (Dylda, 2019)

3 Mayıs  Sürekli Tatil (Permanent Vacation, 1980)

4 Mayıs  Siyah Güneş (Black Sun, 2019)

5 Mayıs  Charulata (1964)

6 Mayıs  Mezuniyet (Bacalaureat, 2016)

7 Mayıs  Zama (2017)

8 Mayıs  Atlantis (2019)

9 Mayıs  Kirazın Tadı (Ta'm e guilass, 1997)

10 Mayıs  Cennetten de Garip (Stranger Than Paradise, 1984)

11 Mayıs  Mutluluğun Peşinde (Rabbit Hole, 2010)

12 Mayıs  Ateşlere Doğmak (Born in Flames, 1983)

13 Mayıs  Lorna'nın Sessizliği (Le silence de Lorna, 2008)

15 Mayıs  DNA (Adn, 2020)

16 Mayıs  Rüzgâr Bizi Sürükleyecek (Bad ma ra khahad bord, 1999)

17 Mayıs  İçerdekiler (Down by Law, 1986)

18 Mayıs  Whitney (2018)

19 Mayıs  İstila (Invasión, 1969)

20 Mayıs  İki Gün ve Bir Gece (Deux jours, une nuit, 2014)

21 Mayıs  Devlet Töreni (State Funeral, 2019)

22 Mayıs  Aşk, Büyü vs. (1985)

23 Mayıs  Öğleden Sonra Aşk (L'amour l'après-midi, 1972)

24 Mayıs  Gizem Treni (Mystery Train, 1989)

25 Mayıs  Belgica (2016)

26 Mayıs  Persona (1966)

27 Mayıs  Peki Şimdi Nereye? (Et maintenant, on va où?, 2011)

28 Mayıs  The Florida Project (2017)

29 Mayıs  Çikolata (Chocolat, 1988)

30 Mayıs  Genç Ahmed (Le jeune Ahmed, 2019)

31 Mayıs  Dünyada Bir Gece (Night on Earth, 1991)