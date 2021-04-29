‘Çatlak’ İstanbul Film Festivali’nde!

Fatih’in Türkiye’ye dönmesinden sonra bile ödenmeyen bu borç Türkiye’ye gelen Ayhan ve kardeşi tarafından aileye yapılan bir ziyaret sırasında talep edilir.
Aynı binada ve birbiri içine geçmiş bir ekonomik yapı içerisinde yaşayan aile, vicdanlarıyla ekonomik çıkarları arasında sıkışır.
Bu borcu tümden veya kısmen ödemenin yollarını ararken, aile içinde gizli kalmış tüm çatışmalar da su yüzüne çıkar.
Fikret Reyhan’ın yazıp yönettiği Çatlak, İstanbul’da ilk kez 40. İstanbul Film Festivali’nde seyirciyle buluşuyor.
Yapımcılığını Nizam Reyhan’ın üstlendiği film, festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda Altın Lale için jüri karşısına çıkacak.
İlk gösterimini yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde eleştirmenlerin övgüleriyle karşılanan film, Jüri Özel Ödülü’nü almış, kadın oyuncuları Canan Atalay, Elif Ürse, Gülçin Kültür Şahin, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Yolcu’ya da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.
|AntalyaFF 2020 Ödül Töreni
İstanbul’da aynı binada birlikte yaşayan bir ailenin yaşadıklarını anlatan “Çatlak”, tek bir günde geçiyor ve geçmişte ödenmemiş bir borcun aile içinde yarattığı sarsıntıyı anlatıyor.
Çatlak'ın gösterimi Mayıs ayında pandemi koşullarına bağlı olarak sinema salonlarında gerçekleşecek.
Yazar ve yönetmen Fikret Reyhan'ın 2017’de çektiği ve fabrikaların gölgesinde bir sebze tarlası işletmeye çalışan Mersinli bir ailenin yaşadıklarını anlattığı Sarı Sıcak, İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışması’nda En İyi Film seçilmiş ve En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Görüntü Yönetmeni ve En İyi Kurgu ödüllerini almıştı.
Aynı ekonomik bağın içinde aile yapısının ekonomik ve ahlaki arka planını okumaya ve anlamaya çalışan filmin ensemble oyuncu kadrosunda Hakan Salınmış, Hakan Emre Ünal, Tuğçe Yolcu, Süreyya Kilimci, Giray Altınok, Elif Ürse, Mehmet Bilge Aslan, Gülçin Kültür Şahin, Süleyman Karaahmet, Görkem Mertsöz, Emir Ünver, Canan Atalay, Cihat Süvarioğlu ve Taha Bora Elkoca yer alıyor.
|Fikret Reyhan
Filmin görüntü yönetmenliğini ise, “Sarı Sıcak” filmindeki çalışmasıyla İstanbul, Lecce, Malatya ve Boğaziçi film festivallerinde En İyi Görüntü Yönetmeni seçilen Macaristanlı usta yönetmen Márton Miklauzic yapıyor.
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yapan “Çatlak”, “Türkiye toplumunu bir odaya sığdırabilme ve dar alanda kamerasıyla insana dair duygusal ve akılcı ilişki ağını bir mikro - kozmos ölçeğinde vurgulama ustalığı” gerekçesi ile jüri tarafından Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’ne değer görülmüş; “yönetmenin kurduğu dünyayı hem tek tek hem de bir arada başarılı bir şekilde taşıdıkları” gerekçesi ile de filmin beş kadın oyuncusuna birden En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandırmıştı.
Yürütücü yapımcılığını Ragıp Türk’ün, uygulayıcı yapımcılığını ise Cansu Eskiocak’ın üstlendiği filmin yardımcı yönetmenliğini Serap Aydoğan, sanat yönetmenliğini Meral Aktan, ses tasarımı ve miksajını Serdar Öngören ve renklerini Jano Fekete yaptı.
Moskova Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazanan Fikret Reyhan, bu yıl çekeceği üçüncü projesi “Cam Perde”nin çalışmalarına devam ediyor.
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