Geeva Flava'dan yeni konsept albüm: Hadal Zone

Kendilerini 'evrensel hikaye anlatıcıları' olarak tanımlayan Geeva Flava, pandemi sürecinde şehirden uzakta bir stüdyo kurarak girdikleri müzik kampından, 'okyanusun dibinde, hakkında çok az şey bilinen bölge' anlamına gelen Hadal Zone albümüyle döndü..
Hadal Zone albümünün sekizinci şarkısı Lagoon, sözleri ile albümle aynı adı taşıyan çizgi romanın hikayesini özetliyor.
Sarkastik bir anlatıma sahip, 'denizde kır düğünü' temalı, Altay Erlik imzalı klibiyle de dikkatleri çeken şarkı, temsil ettiği basitlik anlayışıyla albümdeki yolculuğun özüne yeni bir anlam katıyor.
Şarkı aynı zamanda kolay dinlenebilir yapısı ve içerdiği pop ögeler ile de albümün ve Geeva Flava’nın diğer şarkılarından ayrışıyor.
Albümde yer alan şarkılardan 3’ü tekli olarak önden çıkış yaparken toplamda 10 şarkının yer aldığı çalışmaya 5 tane de video klip eşlik ediyor.
Albümde Jazz Fusion’dan Indie Pop’a, Progressive’den Hip-Hop’a oldukça geniş bir genre yelpazesinde yer alan şarkılarıyla Geeva Flava, disiplinler arası üretim tarzını benimseyerek hem Türkiye’de hem de global müzik dünyasında ses getirmeye hazırlanıyor.
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