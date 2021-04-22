Kim Thúy’un romanı 'Duygularını Pişiren Kadın: Man' çıktı!

Kafka Kitap, daha önce Ru adlı romanını yayımladığı Vietnam doğumlu Kanadalı yazar Kim Thúy’un dikkat çeken bir başka romanını, Duygularını Pişiren Kadın: Man’ı Özlem Altun’un çevirisiyle edebiyatseverlere sunuyor.
1968’de Vietnam’da doğan, on yaşındayken Vietnam’dan ayrılarak ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleşen, kitapları dünya çapında milyonlarca okurla buluşan Kim Thúy, 2010 Genel Valilik Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü ve 2018’de Alternatif Nobel Ödülü’nün dört adayı arasında yer aldı.
Kitapları otuzu aşkın dile çevrilen Thúy, Duygularını Pişiren Kadın: Man adlı dokunaklı romanında, başkarakter Mãn’ın, kendisininki gibi Vietnam’dan Kanada’ya uzanan öyküsünü anlatıyor.
İsminin anlamı, dünyaya geliş öyküsüyle birlikte düşünüldüğünde tuhaf bir ironi yaratan Mãn (Vietnamcada “tüm arzuları gerçekleşmiş” demektir), tam üç anneye sahiptir: İlki, savaş zamanı onu bir tarlada doğurup bırakan genç bir kız; ikincisi onu bamya tarlasında bulup daha sonra yeniden terk eden bir rahibe; sonuncuysa hayatta kalmak ve çocuğunu korumak için gönülsüzce bir casusa dönüşen Maman. Onu doğuran kendisi değilse de yetişkin kızının Vietnam’da can güvenliğine sahip olmadığının farkındadır ve onu korumak için elinden geleni yapmaya hazırdır. Böylece bir gece vakti son durağı Montreal olacak tehlikeli bir yolculuğa uğurlar sevgili kızını... Planı, Mãn’ı Montreal’de yaşayan, Vietnamlı, zengin bir aşçıyla evlendirmektir. İmzalar atıldığında kadının dileği kabul olur; kızı artık güvendedir.
|Kim Thuy
Mãn, anılarla dolu Vietnam’ı hüzünle terk eder ancak onu hayata bağlayan tutkuyu da keşfeder: Yemek yapmak.
Duyguların, anıların ve kültürlerin birbirine karışarak seçilemez hale geldiği her tabak, onları tatmak için gelenleri zaman zaman mutlu ederken bazen de ağlatır; çünkü Mãn, duygularını yemeklere geçirebilen, çok özel bir kadındır. Ruhu alınmış kocasının restoranında saatlerce yemek yapıp olanca mutsuzluğu ve kederiyle yemekleri çeşnilendirse de ölüm korkusundan ırak bir yaşam sürmeye başlar Mãn; ta ki gerçek aşkla tanışıp onu tadana dek..
Özlem Altun’un Fransızca aslından dilimize kazandırdığı, Kim Thúy imzalı Duygularını Pişiren Kadın: Man romanı, Kafka Kitap logosuyla raflarda ve internet satış sitelerinde!
KIM THÚY HAKKINDA
1968’de Vietnam’da doğdu. On yaşındayken, medyanın “tekne insanları” dediği bir mülteci dalgasıyla Vietnam’dan ayrıldı ve ailesiyle birlikte Quebec’e yerleşti. Üniversitede çeviribilim ve hukuk okuyan yazar, terzilik, çevirmenlik, avukatlık, restoran işletmeciliği gibi farklı işler yaptı. Montreal’de yaşayan Thúy, 2010’da Genel Valilik Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldü ve 2018’de Alternatif Nobel Ödülü’nün dört adayı arasında yer aldı. Kitapları dünya çapında milyonlarca okurla buluşan ve otuzu aşkın dile çevrilen yazarın Vi adlı romanı da Kafka Kitap'ın yayın programında yer almaktadır.
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