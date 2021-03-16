Kayıp Rüzgarlar'ı online izle!

Kristal Berraklığı, farklı ülkelerden 20 sanatçının, çevresel ve toplumsal konuları kristaller ışığında ele alan eserlerini bir araya getiriyor.
Kayıp Rüzgarlar başlıklı program ise, sanatçıların sergide işaret ettiği insan toprak ilişkisini mercek altına alan 4 filme yer veriyor.
12 - 26 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek programda; 20 yılı aşkın bir süredir, renk tonu ve ortam üzerinde deneyler yaparak filmler üreten Caryn Cline’ın 3 filmi yer alıyor.
Cline, çiçek, yaprak ve benzeri organik materyalleri film şeridine yapıştırarak ürettiği ve botanicollage ismini verdiği tekniğiyle, tanıdık olduğumuz şeyleri farklı bir bakış açısıyla sunarken doğayla olan ilişkimizi sorgulamaya davet ediyor.
Programda ayrıca, Belma Baş’ın ödüllü kısa filmi Poyraz’ı tematik olarak izleyen, bir çocuğun ölüm gerçeğiyle yüzleşmesi etrafında şekillenen ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Zefir yer alıyor.
Filme adını veren Zefir, başına buyruk bir çocuktur, yaz tatilini annesinden uzakta büyükannesiyle birlikte yayla evinde geçirmektedir.
Annesi sonunda çıkagelir, ama onu almaya değil, vedalaşmaya.
Zefir annesini bırakmamaya kararlıysa da bu işin sonu kötü olacaktır.
Yönetmen: Belma Baş
Oyuncular: Şeyma Uzunlar, Vahide Gördüm, Sevinç Baş
Türkiye, 2010, 93', renkli
Zefir'in mmknmrtb notu: 8 /10
Filmler, 12 - 26 Mart tarihleri arasında peramuzesi.org.tr adresinde çevrimiçi olarak yayınlanacak ve sadece Türkiye'deki izleyiciler tarafından izlenebilecektir.
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