Yıllardır birlikte olan iki kadın, aynı apartmanda, karşılıklı dairelerde oturan iki emeklidir.
Çok uzun zamandır komşudurlar, üstelik beraberliklerini yıllardır sürdürmelerine rağmen çocukları dahil herkesten gizlemeyi de becermişlerdir.
İki sevgili oturup düşünürler ve sonunda evlerini satıp “kendileri gibi olabilecekleri” Roma’ya taşınmaya karar verirler.
Ancak son anda dengeler değişiverir, işin içine acı ve ayrılık girer.
Toronto Film Festivali’nin Keşifler bölümünde ilk kez gösterilen İkimiz, bir yalanı sürdürmenin bedelini melodramın tuzaklarına düşmeden, sevginin gerçek kudretiyle karşılayarak gösteriyor."
'Dünyalar tatlısı' aşıklarımızdan Nina (Barbara Sukowa), 'yalnız' olmanın özgürlüğünü yaşayan, 'aile bağları' gibi insanın elini kolunu ve hatta beynini dilini bağlayan prangalardan âzâde bir kadın olmanın da verdiği rahatlıkla -partnerine göre- daha cesur ve de girişken görünümlü hoş bir kadınken; 'dul bayan' Madeline (Martine Chevallier) ise, daha yolun başında -hiç kuşkumuz yok ki- 'toplumsal baskı' nedeniyle evlenerek, çoluk çocuğa, torun torbaya karışmanın ağırlığı altında pek kıpırdayamayan, bu yüzden de sevgilisi Nina'ya kolayca eşlik edemeyen, çekingen tabiatlı, şirin bir ablamızdır..
Birlikte Roma'ya taşınma ve tam anlamıyla özgür olma kararlarını hayata geçirebilmeleri için, Madeline -bir başka deyişle- Mado'nun bu konuyu çocuklarına açması gerekmektedir..
Ancak bu hiç de öyle basit değildir; zira mesele sadece Fransa'dan İtalya'ya taşınmak olsa kolaydır, oysa Mado'nun, şimdiye kadar onlardan gizlemeyi başardığı cinsel yönelimini, çocuklarına artık açıklaması da gerekmektedir..
İşte bu zorunluluk, ikilinin ortak hayatlarında çok önemli bir kırılma meydana getirecektir: Mado, bunun için çocuklarıyla bir araya gelir ama bir türlü fırsat ya da cesaret bulup da açıklamasını yapamaz, bunu öğrenen Nina'nın, Mado'ya olan tepkisi biraz fazla sert ve kırıcı olacak, bunun hemen sonrasında felç geçiren Mado, hastaneye kaldırılacaktır..
Bunun üzerine, hem çok üzülen, hem de kendini suçlayarak duyduğu vicdan azabıyla resmen kahrolan Nina, biricik sevgilisini iyileştirmek ve darbe alan aşklarını kurtarmak için elinden geleni yapacak, elinden gelmeyeni de sonuna kadar zorlayacaktır..
Yine yeni bir yönetmenden, çok başarılı kotarılmış bir ilk filmle karşı karşıyayız sayın seyirciler..
Şimdiye kadar, genç 'lezbiyen' kadınlara dair çok fazla film izledik, izliyoruz; ama böylesine, yaşını başını almış iki kadın arasında yaşanan, hem 'sakıncalı' hem masum, hem de son derece etkileyici bir aşk öyküsünü anlatan bu drama, handiyse benzersiz..
'Toplum/mahalle baskısına boyun eğip, içinden geldiği gibi değil de onların istediği gibi yaşamaya, doğana aykırı davranmaya kalkışma; zira, önünde sonunda yaşanılacak hüsran kaçınılmazdır ve ilk anda karşılaşılacak tepki ne kadar büyük ve olumsuz olursa olsun, gerçekleri gizlemeden yaşamak en doğrusudur.' mesajlı Deux'nün -ebeveynlere yönelik- pek mühim bir tesbiti de bence şudur: Özellikle muhtaç duruma düştüğünde seninle ilgilenecek, durumunla tasalanacak, ailendeki tek kişi kızındır; aynı durumda oğlunun tavrı, umursamazlıktan ibaret olacak, sana olan ilgisi, herhangi bir apartman kapıcısından zerre farklı olmayacaktır..
Ne mutlu kız evlat sahibi olana!.
Deux / İkimiz / Two of Us
Yönetmen: Filippo Meneghetti
Senaryo: Malysone Bovorasmy, Filippo Meneghetti
Oyuncular: Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker
Yapım: 2019, Fransa | Lüksemburg | Belçika, 99'
8 /10
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