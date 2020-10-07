'Bir Baba Hamlet' KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda!

Baba Sahne’nin çok sevilen oyunu Bir Baba Hamlet, 10-11 Ekim’de yeniden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor!
Geçtiğimiz günlerde “Dümbüllü Kavuğu”nu devralan Şevket Çoruh ile Murat Akkoyunlu’nun muhteşem bir performans sergiledikleri, yüksek tempolu, bol ödüllü Bir Baba Hamlet, 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar akşamları 20.30’da KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenecek.
URU organizasyonu ve Mey Diageo kurumsal desteğiyle gerçekleştirilen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunun biletleri, etkinlik başlama saatine kadar online olarak Biletix’ten temin edilebilir.
Kahkaha dolu “Bir Baba Hamlet”, dünya literatürünün en önemli oyunlarından biri olan “Hamlet”i şarkılarla, danslara, sürekli değişen bir dekorla ve kılıktan kılığa giren karakterlerle harmanlayıp tepetaklak bir yorumla sahneye koyuyor.
Oyun, Sebastian Seidel’in, komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erten’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine göz kırpıyor.
Yönetmen koltuğunda Emrah Eren’in oturduğu “Bir Baba Hamlet” hiç azalmayan temposuyla seyircileri dolu dolu gülmeye davet ediyor.
Kapı açılış saatinin 19.00 olduğu oyunların başlama saati ise 20.30.
50-145 TL arasında değişiklik gösteren bilet fiyatlarının tiyatro grupları tarafından belirlendiği KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun program bilgisi ve biletleri Biletix’ten edinilebilir.
KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu Program
7 Ekim Çarşamba Halktan Biri ‘Travis Pine” – KomediaTürk İstanbul
8 Ekim Perşembe Fanatik – Siyah Beyaz ve Renkli Tiyatro
10 Ekim Cumartesi Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
11 Ekim Pazar Bir Baba Hamlet – Baba Sahne
15 Ekim Perşembe Kibarlık Budalası – Kedi Sahne Sanatları
Yorum Gönderme