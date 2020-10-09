Batida de Lisboa / Lizbon’un Ritmi'ni 'online' izle!

Salt Perşembe Sineması’nın 'Evde' gösterimlerinin sıradaki filmi, Portekiz'den bir belgesel: Batida de Lisboa / Lizbon’un Ritmi..
“Nigga Fox Barselona’da Sónar festivalinde çaldı, ben de New York’taki modern sanat müzesi MoMA’da, Maboku ise Londra’daki Barbican’da… Sonra da mahallene dönüyorsun tabii ki.”
500 yıllık sömürgecilik ve 50 yıllık diktatörlükle şekillenen tarih ve kültürler..
Portekiz’in başkenti Lizbon’un kenar mahallelerinden Afrika’nın sesleri yükseliyor.
Derme çatma evleri, ırkçılığın gölgesini, aidiyet meselesi ve göçmenlik bürokrasisini aşan ritimler, kulüpler, festivaller ve sanat merkezlerinde yankılanıyor.
Geleneksel enstrümanlarla ana yurtlarını yâd eden eski kuşak müzisyenlerden bilgisayar ortamında üretim yapan genç DJ’lere, bu zorlu şehirde var olma ve kendini bulma çabası hiç bitmiyor.
Kökleri Angola, Gine Bissau, Kape Verde, Mozambik, São Tomé ve Príncipe’ye uzanan melodilere danslar, hikâyeler ve lezzetler eşlik ediyor.
Londra’da yaşayan DJ ve radyocu Rita Maia’nın doğduğu şehrin müziğine bir “aşk mektubu” olarak nitelediği, ödüllü görüntü yönetmeni Vasco Viana’nın çekimleriyle hayat bulan Batida de Lisboa [Lizbon’un Ritmi] (2019), gündelik yaşam sıkıntıları ve kimlik mücadelesinde müziğin yeri ve anlamına dair renkli, hareketli ve umutlu bir yapım.
Batida de Lisboa / Lizbon’un Ritmi (2019)
Yönetmen: Rita Maia ve Vasco Viana
75 dakika
Portekizce, Kreol, İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Batida de Lisboa / Lizbon’un Ritmi filmini, 11 Ekim'e kadar buradan izleyebilirsiniz..
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