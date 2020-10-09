39. İstanbul Film Festivali başladı!

Festival kapsamındaki birçok film gösterimi yönetmen ve ekiplerinin katılımıyla sinema salonlarında yapılacak.
39. İstanbul Film Festivali, 9-20 Ekim tarihlerinde hem çevrimiçinde hem de yeniden sinema salonlarında izleyicilerle buluşuyor.
Filmekimi, pandemi nedeniyle bu yıl festival galalarıyla birleşiyor.
Ulusal Belgesel Yarışması ve Paribu’nun tema sponsoru olarak destek verdiği Filmekimi Galaları filmleri Cinemaximum Nişantaşı City’s ve Kadıköy Sineması’nın yanı sıra festivalin çevrimiçi gösterim sitesi filmonline.iksv.org’da da erişime açılıyor.
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Uluslararası Yarışma filmleri ise yalnızca filmonline.iksv.org üzerinden izlenebiliyor.
COVID-19 önlemleri doğrultusunda filmler için gişelerden basılı bilet alınamayacak, sinema biletleri satış işlemleri yalnızca biletix.com adresi üzerinden yapılıyor.
Çevrimiçi gösterimlerin biletleri yalnızca filmonline.iksv.org adresinden alınabiliyor.
Festivalle ilgili geniş bilgi için buyrunuz..
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