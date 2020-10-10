Waiting for the Barbarians / Barbarları Beklerken

Yıllardır kalenin güvenliğinden sorumlu olan Sulh Yargıcı’nın otoritesini sarsan bu durum, yerlilere karşı büyük zorbalık ve zulümle sonuçlanır.
Olayların durulmaması üzerine, komutan ve askerleri bir görev için kaleden ayrıldıklarında yerlerine yeni bir birlik gelir.
Bu birliğin başındaki genç asker Mandel (Robert Pattinson) kalenin tüm yetkilerini ele geçirse de düzeni sağlamak için bundan fazlasına ihtiyaç duyacaktır.
Ciro Guerra'nın yönettiği filmin başrollerinde Oscar’lı oyuncu Mark Rylance, 3 Oscar adayı Johnny Depp ve en son Christopher Nolan’ın Tenet filminde yer alan ve BATMAN’e hayat verecek olan Robert Pattinson yer alıyor.
Venedik Film Festivali’nde yarışan ve gizem dolu öyküsüyle soluksuz izletmeyi başaran film, Nobel ödüllü yazar J.M. Coetzee’nin ülkemizde de Can Yayınları tarafından Türkçe’ye kazandırılan ünlü eseri Barbarları Beklerken'den uyarlanmıştır.
Mark Rylance ve Johnny Depp’in performansları hayran bırakıyor.
FilmWeek
Yönetmenin maharetli ellerinden çıkma, unutulmayacak bir film.
Los Angeles Times
Yetenekli performansların, etkileyici tekniğin ve derin anlatımın bir araya geldiği muhteşem bir yapım.
Wall Street Journel
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Oscar’lı oyuncu Mark Rylance, kendisi gibi oyuncu olan Juliet Rylance’ın üvey babası.
Filmde Yargıç rolüne hayat veren Mark Rylance, Steven Spielberg, Christopher Nolan ve Roland Emmerich gibi büyük yönetmenlerle çalışmış ve Bridge of Spies filmindeki performansı ile en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ı kazanmıştır.
Shakespeare oyunlarıyla ünlenen Mark Rylance, bir dönem İngiltere’deki ünlü Shakespeare’s Globe tiyatrosunun sanat yönetmenliğini yaptı.
Film, 20. yüzyılın en iyi kitaplarından biri olarak kabul edilen ve 2003’te yazarı John Maxwell Coetzee’ye Nobel Edebiyat ödülü kazandıran Barbarları Beklerken kitabından uyarlanmıştır. Kitap ülkemizde İthaki ve Can Yayınları tarafından basılmıştır.
Filmin oyuncuları Johnny Depp de Robert Pattinson da oyunculuk kariyerlerinden önce müzisyenlik yapıyorlardı.
Filmin başrolleri arasında yer alan Robert Pattinson’ın en son BATMAN’i canlandıracağı duyuldu.
Filmin 78 yaşındaki görüntü yönetmeni Chris Menges, The Mission (1986) ve The Killing Fields (1984) filmleriyle 2 kez Oscar ödülü sahibi olmuştur.
Filmin mmknmrtb notu ::
Devletlerin/hükümetlerin/başkanların varlıklarını sürdürmek için -hayali de olsa- düşmanlar yaratmak zorunda olduğunu; Faşizm'e meyyal bir idarenin, kalıcı ve başarılı olabilmek için nefretini ve gazabını tüm halkına yayarak, yaptıklarına, yani işledikleri insanlık suçlarına onları da ortak kılmak zorunda olduğunu hatırlatan Waiting for the Barbarians, siyasi otorite açısından, kendisine 'kayıtsız şartsız itaatkâr' bir millet oluşturmanın geçerli yollarından biri de budur diyen, 'ibretlik' bir drama..
Barış yanlısı ya da kendisine muhalif olanları susturmak ve cezalandırmak için her türlü adaletsizliği ve de zalimliği kendine hak gören ceberut bir devletin varlığını bize gösteren filmin; böylesine bir yönetim ve hükmetme anlayışına tamamen yabancı, 'demokrasi ve özgürlüğün kalesi' olan TC.'nin biz vatandaşlarını mutlaka dumura uğratacağına ve de onları sinema çıkışında, "Meğer biz ne şanslı bir ülkede yaşıyormuşuz, zavallı insancıklar, bir zamanlar nerelerde, neler çekmişler yahu" mealinde konuşturacağına adım gibi eminim..
6,5 /10
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