5. İstanbul Tasarım Bienali Pera Müzesi’nde!

Empatiye Dönüş: Birden fazlası için tasarım
15 Ekim - 15 Kasım 2020
Pera Müzesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliğiyle, Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım temalı 5. İstanbul Tasarım Bienali’ne ev sahipliği yapıyor.
İKSV tarafından VitrA sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 5. İstanbul Tasarım Bienali’nin küratörlüğünü Mariana Pestana, Sumitra Upham (Programlar Küratörü) ve Billie Muraben (Asistan Küratör, Editör Yardımcısı) ile birlikte üstleniyor.
Günümüzde empati sözcüğünü başka insanlarla kurulan bir bağı anlatmak için kullanıyoruz. Oysa terimin orijinal anlamı hislerin nesnelere ve doğal yaşama aktarılmasını vurguluyordu.
5. İstanbul Tasarım Bienali empatinin kökenine iniyor, tasarımın mekânları, peyzajları, mikroorganizmaları, diğer türleri ve birbirimizi “duyumsamamızı” sağlayan araçlarla bizi nasıl bir araya getirdiğini inceliyor.
Sorumluluğu merkeze alan bir mekân oluşturmak ve insandan fazlasıyla bağ kurmaya dayalı bir kültür geliştirmek isteyen bienal, ortaya bir öneri atıyor: Birden fazlası için tasarım.
Bu doğrultuda tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar, aktivistler ve düşünürlerle ortaklaşa çalışıyor, birden fazla beden, boyut ve bakış açısı için yapılan tasarımları keşfediyor.
Bienalin sunduğu projeler, içinde bulunduğumuz kritik dönemde bizi özen ve yurttaşlığa dayalı pratikleri yeniden düşünmeye, yeniden bağ kurmanın yeni sistemlerini ve yapılarını birlikte inşa etmeye teşvik ediyor.
Pera Müzesi, bienalin üç eksende bir araya gelen programından Yeni Yurttaşlık Ritüelleri adlı müdahaleler dizisinin bir bölümüne ve Eleştirel Yemek Programı adlı video serisine ev sahipliği yapıyor.
Yeni Yurttaşlık Ritüelleri müdahaleler dizisi dahilinde Kyriaki Goni’nin Güven Ağları başlıklı yerleştirmesi ve tasarım stüdyosu The Rodina’nın Empatik Toplum Haritası başlıklı yerleştirmesi, müzenin koleksiyon katlarında deneyimlenebiliyor.
Oditoryumda ise bienale paralel oluşturulan, Empati Seansları adlı film programı belirli gün ve saatlerde izlenebiliyor.
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