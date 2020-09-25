Tahran: Aşkın Şehri'ni 'online' izle!

Tehran: City of Love (2018)..
Aşkı ararken kendi gerçekliğiyle yüzleşen karakterler, zaaflar ve toplumsal kurallar..
Ali Jaberansari’nin komedi-dram türündeki filmi, günümüz Tahran’ından yabancılaşmaya dair üç hikâyeyi kuru mizahla bir araya getiriyor.
Bir güzellik merkezinde danışma görevlisi olarak çalışan ve fazla kilosundan dolayı kendinden hoşnut olmayan Sara, sahte bir profil oluşturarak beğendiği erkeklerle telefonda görüşmeye başlar.
Eski vücut geliştirme şampiyonu olan ve turnuvaya hazırlanan bir genci çalıştıran Hessam, içten içe kapıldığı heyecanla gelgitli zamanlar yaşar.
İlahi söyleyerek geçimini sağlayan Vahid ise, kasvetli hayatından sıyrılmak için düğün şarkıcılığına atılır.
Plastik cerrahi ve vücut geliştirmenin gitgide arttığı muhafazakâr bir şehirde “ideal” beden, ilişki ve hayat algısını yorumlayan Tehran Şehr-i Eşg, içe kapanık ve yalnız üç karakter üzerinden mutluluğa giden yolları sorguluyor.
Yönetmen: Ali Jaberansari
102 dakika
Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Filmler, yalnızca Türkiye’den erişime açıktır.
Perşembe Sineması, Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülmektedir.
Tehran Şehr-i Eşg / Tahran: Aşkın Şehri / Tehran: City of Love (2018) filmini, 24 Eylül 19.00 - 26 Eylül 23.59 tarihleri arasında buradan izleyebilirsiniz..
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