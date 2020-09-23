OMM 'Yılın Uluslararası Projesi > £1m' ödülünü kazandı!

|OMM ekibi
Müze ve kültürel miras alanlarında dünya çapında önemli girişimleri öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İngiltere’de düzenlenen “18th Museums + Heritage Awards” (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri), bu akşam KOVID-19 sebebiyle çevrimiçi gerçekleşen törende sahiplerini buldu.
1 Milyon Pound’un üzerinde yatırım yapılan Uluslararası Proje Ödülü’nü alan OMM, dünyanın farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 müzeyi geride bırakarak kazandı.
15 farklı kategoride verilen, MoMA, Oxford Müzesi, Royal Collection Trust gibi önemli kurumların aday gösterildiği “18th Museums + Heritage Awards” (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri)’da OMM, Türkiye’den ödül alan tek müze olmanın mutluluğunu yaşıyor.
OMM ile birlikte, ‘Yılın Uluslararası Projesi > £1m’ kategorisinde aday gösterilen diğer kurumlar arasında Leiden Belediyesi, Museum De Lakenhal; Barker Langham (Katar Ulusal Müzesi adına); Literature Ireland Müzesi ve Liget Budapest’in restorasyon projesi Olof Palme House yer aldı.
“18th Museums + Heritage Awards” (Müze ve Kültürel Miras Ödülleri) kapsamında OMM’un uluslararası kategoride kazandığı ödül hakkında, OMM Yönetim Kurulu Başkanı İdil Tabanca “OMM’un hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Erol Tabanca, Rana Erkan Tabanca ve Cem Siyahi’ye teşekkür ederim. Onlar olmadan OMM’un olması mümkün değildi. Ardından müzeyi bir buluşma noktası olarak yaratan Kengo Kuma ve Yuki Ikeguchi’ye, ve genç yaratıcı ekibimize teşekkür ederim. Bu ödülün bizim için önemli olduğu kadar Eskişehir ve Türkiye için de büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde sanata ve kültüre çok ihtiyaç var. Biz kültürel bir diyalog ve yaratıcı ortam sunmak için yolculuğumuza başladık. Çabalarımızın fark yaratmasından ve ödüllendirilmesinden ötürü çok gururluyum.” yorumunda bulundu.
Eskişehir’de kapılarını açan ve kısa sürede çağdaş sanatın buluşma noktası haline gelen OMM, 7 Eylül’de 1. yaşını doldurdu.
Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca’nın kurucusu olduğu, 1 yıl içerisinde Türkiye’den ve yurt dışından binlerce ziyaretçi ağırlayan, eğitim programları ile farklı yaştan bireyleri müze ile buluşturan OMM’u açılışından bu yana (2 Eylül 2020 itibarıyla) 166.321 kişi ziyaret etti, 6.700 öğrenci ücretsiz okul turlarıyla müzeyi gezdi, 990 kişi eğitim programlarına katıldı.
Dünyaca ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates’in (KKAA) imzasını taşıyan OMM, eğitim programları, seminerler, sanatçı buluşmaları, atölye çalışmaları ve dinamik sergi programıyla, sadece Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde, kültürel gelişimin artırılmasını ve gençlerin sanatsal birikiminin güçlenmesini hedefliyor.
OMM’dan Yeni Sanat Sezonuna “Günün Sonunda” Sergisiyle Merhaba
OMM, 2020-2021 sanat sezonunu; aralarında Ali Kazma, Aylin Zaptçıoğlu, Azade Köker, Burcu Yağcıoğlu, Elmas Deniz, Fırat Engin, Hale Tenger, Kerem Ozan Bayraktar, Lara Ögel, Murat Akagündüz, Mustafa Hulusi, Osman Dinç, Sergen Şehitoğlu, Serkan Demir, Stephan Kaluza ve Yaşam Şaşmazer gibi sanatçıların eserlerinin olduğu "Günün Sonunda" isimli yeni sergisiyle 2 Ekim 2020 tarihi itibarıyla karşılamaya hazırlanıyor.
Museums + Heritage Awards hakkında daha fazla bilgi ve tüm kategorilerin kazananlarını görmek için: https://awards.museumsandheritage.com/
Yorum Gönderme