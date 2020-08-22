Çocukluğundan itibaren yaşamla farklı bağlar kuran Garp, hayatına girip çıkan insanların ve yazarlık sevdasının üzerinde yarattığı etkilerle de bambaşka bir karaktere sahip olacaktır.
John Irving'in romanından esinlenerek çekilen filmde, Robin Williams TS Garp, Glenn Close ise annesi Jenny karakterini canlandırıyor."
Normal görünen, 'acayip' davranışlarını da gayet normalmiş gibi tasarlayıp gerçekleştiren 'arıza' bir anne ile onun 'tuhaf' oğlunu anlatan, neşeli, hüzünlü ve 'gerçek yaşam hikayesi' havalı ve de çok başarılı bir film..
Anne Jenny Fields'in hiç tanımadığı ve ölmek üzere olan yaralı bir askerden -tamamen kendi çabasıyla- oğlunu peydahlama hikayesi nefis idi..
Böylesine birçok esprili, parlak, çarpıcı sahnelerle geçip giden filmin bir yerinde Garp oğlan, alacağı müstakil evi satıcıyla dışarıdan incelerken, bir uçağın 'resmen' bu eve dalması üzerine, seyirci -doğal olarak- "Hah.. şimdi almaktan vazgeçer" deyu düşünür; ama 'bizimki' gayet sakin, yanındaki eşine dönerek -mealen- konuşur: "Hemen alıyoruz; bu eve ikinci kez bir uçağın girmesi ihtimal dışı".
The World According to Garp / Garp’ın Küçük Dünyası
Yönetmen: George Roy Hill
Senaryo: John Irving (roman), Steve Tesich
Oyuncular: Glenn Close, John Lithgow, Mary Beth Hurt, Robin Williams
Yapım: 1982, ABD, 136 dk.
8,5 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
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