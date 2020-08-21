'The Peanut Butter Falcon / Hayallerin Peşinde' sinemalarda!

Yüreğinize dokunacak ve içinizi ısıtacak müthiş bir dostluk hikayesi.
Zak'in en büyük hayali bir gün Amerikan güreşçisi olmaktır.
Televizyonda güreş okulu ilanı görmesiyle yaşadığı bakımevinden kaçar.
Tertemiz bir kalbi ve sarsılmaz bir inancı olan Down sendromlu Zak'in bu hayali ile arasında hiçbir şey duramayacaktır.
Zak kadar masum olmasa da, geçmişinden kaçan Tyler (Shia LaBeouf) ile yolları kesiştiğinde, bu ikilinin arasında inanılmaz bir dostluk ve heyecanlı bir yol macerası başlar.
Bu iki 'kaçak'a bakımevinde Zak ile ilgilenen ve onu geri getirmek için yola çıkan Eleanor (Dakota Johnson) da eklenince keyifli ve eğlenceli bir macera başlar.
Transformers ve Fury filmlerinin yıldızı Shia LaBeouf ile Grinin 50 Tonu serisi ile müthiş bir çıkış yakalayan Dakota Johnson’ın başrollerini paylaştığı The Peanut Butter Falcon / Hayallerin Peşinde, SXSW'da İzleyici Ödülü’nü kazandı ve Ulusal Eleştirmenler Birliği’nden de Yılın En İyi On Bağımsız Filmi’nden biri seçildi.
Filmin asıl kahramanı ise inanılmaz performansıyla izleyenlerin kalbini kazanan Zack Gottsagen oldu.
Hayallerin peşinde çıkılan bu macera dolu yolda kahramanlarımıza, Bruce Dern, John Hawkes ve Thomas Haden Church gibi Oscar® adayı oyuncular da eşlik ediyor.
Bize o çok sevdiğimiz aile filmlerini hatırlatan sımsıcak, tertemiz bir film.
Times
Karakterlerin uyumu muhteşem.
Daily Telegraph
Shia LaBeouf, Zack Gottsagen ile birlikte filme ruh katmayı başarmış.
Guardian
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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