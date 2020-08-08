'Inception / Başlangıç' 14 Ağustos’ta IMAX®'lerde!

Inception / Başlangıç, vizyona girişinin 10. Yılında, 14 Ağustos’ta, sadece IMAX® lokasyonlarda gösterimde.
Ünlü yönetmen Christopher Nolan, orijinal bir bilimkurgu aksiyon olan ve yeryüzünün heryerinde ve rüyaların mahrem ve sonsuz dünyasında gezinen Başlangıç/Inception filminde uluslararası bir oyuncu kadrosunu yönetiyor.
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) çok yetenekli bir hırsızdır.
Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır.
Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.
Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak haline getirmiş ve sevdiği herşeye malolmuştur.
Cobb’a, içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur.
Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız “başlangıç”ı tamamlayabilirse.
Mükemmel soygun yerine, Cobb ve takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır; görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir.
Eğer başarırlarsa, mükemmel suç bu olacaktır. Ama ne dikkatle yapılan planlamalar, ne de uzmanlıkları, onları, her hareketlerini önceden tahmin ettiği anlaşılan tehlikeli düşmanlarına karşı hazırlıklı kılabilir.
Bu, gelişini sadece Cobb’un görebildiği bir düşmandır.
Filmin diğer rollerinde şu ünlü isimler yer alıyor; Marion Cotillard, Joseph Gordon-Lewitt, Ellen Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, Cillian Murphy, Pete Postlethwaite, Dileep Rao ve Michael Caine.
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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