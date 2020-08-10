'Bir David Lynch Filmi' olduğu için izlediğim, ama onun izlerini sadece biraz karakter ve biraz da atmosfer yaratıcılığında hissedebildiğim film..
Yönetmen mi, "Bir de bu tür film çekeyim" demiş, yoksa yapımcılar mı yönetmenden bi şekilde yararlanmak istemiş bilemiyorum; ama hiç de mükemmel bir bileşim olmamış..
Yalnız, Usta'nın hakkını vermek üzere, uzun ve ayrıntılı ve de bilimkurgusal bir 'yazılı yapıt'ın tek bir film içinde özetlenmesinin en iyi, ancak bu kadar olabileceğini söylemeliyim..
Sinemalaşan bu 'özet' içine hem böylesine farklı bir dünyayı yaratıp koymak, hem de öncesiyle ve sonrasıyla gelişen olayları lâyıkıyla anlatabilmek, bence çok zor..
Belli ki bu yapıt da, benzerleri gibi bir kaç filmlik bir seriyle daha mükemmel şekilde sinemalaşabilirmiş..
Yine başa dönersek, David Lynch'i bu romanla -veya onun bir benzeriyle- ve tamamen esere sadık kalarak filmleştirme şartıyla bir araya getirmenin kimseye bir şey kazandırmadığı görülüyor..
Filmde bu durumla ilgili çok örnek var, ama en belirgini ve göze/kulağa batanı, hiç bitmek bilmeyen o düşünce (iç) sesleriydi ki sonunda özüme "Öeehh!" dedirtti..
Bir yapımcı olarak eğer cesaretin varsa gideceksin Lynch'e, "Aha usta, romanımız işte bu.. nasıl uyarlamak istersen, sonuna kadar da serbestsin" diyeceksin..
İşte o zaman ortaya çıkacak durum/sonuç, kişiliğine ya da sinemaya bakış açına göre değer kazanacaktır; ya ortaya çıkacak şaheseri görecek mest olacaksın, ya da "Bitirdin lan beni!" deyu yönetmenin boğazına sarılacaksın..
O değil de 'gümler' sözcüğü ne güzeldi ya!.
Dune
Yönetmen: David Lynch
Senaryo: Frank Herbert (roman), David Lynch
Oyuncular: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis, Leonardo Cimino
Yapım: 1984, ABD / Meksika, 137'
7,5 /10
(İşbu yazı 2006 yılında yazılmıştır)
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