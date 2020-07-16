'Okul Tıraşı' Karlovy Vary Festivali'nden ödül kazandı!

Yapımcılığını Kanat Doğramacı’nın üstlendiği Okul Tıraşı, sekiz filmin katıldığı yarışmada kazandığı ödül sayesinde uluslararası isimlerden pazarlama üzerine danışmanlık alacak.
Daha önce First Cut Lab’e katılan uzun metrajlı filmlerin rekabet gücünü ve pazarlanabilirliğini artırmayı amaçlayan First Cut+ programının ikincisi, 3-11 Temmuz 2020 tarihlerinde online olarak düzenlenen Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali / Eastern Promises Industry Days kapsamında gerçekleşti.
Bosphorus Film Lab ortaklığıyla gerçekleştirilen First Cut Lab Türkiye projelerinden “Okul Tıraşı” ise programa seçilen 8 projeden birisi oldu.
Polonya, Litvanya, Romanya, Lüksemburg, Çekya, Sırbistan, Macaristan, Slovakya gibi ülkelerin ortak yapım filmlerin katıldığı yarışma, yapımcı ve yönetmenlerin internet üzerinden yaptığı sunumlarla gerçekleşti.
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