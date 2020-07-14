Diyarbakır Hafızası'nda yeni sergi!

|Dört Ayaklı Minare
Diyarbakır’ın toplumsal ve kültürel hayatından konuşurken inançlar, etnik kimlikler, diller bakımından çeşitlilik, sanki şehrin tarihinin derinliklerinde kalmış bir niteliği gibi belirebiliyor.
Diyarbakır Hafızası’nın yeni çevrimiçi sergisi “Diyarbekirlilik”te kesişen âdetler, tatlar, sesler, dokular, yüzyıllardır yan yana duran, birbirini ezmemiş ama karışmış, birbirini beslemiş doğum ve ölüm ritüellerini, müzikleri ve yemekleri konu alıyor.
|Kalbi curcuna ritmiyle atanların şehri
Anadolu Kültür ile Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği ortaklığında yürütülen proje kapsamında geliştirilen Diyarbakır Hafızası’nda, kurulduğu yerde varlığını altı bin yıldır aralıksız sürdüren şehrin somut ve somut olmayan kültürel değerleri, çokkültürlü yapısı ve tarihi seçilmiş temalarla ele alınıyor.
|Tatların, kokuların birbirine karıştığı mutfaklar
Kente dair özel koleksiyonlarda bulunan belgeleri Diyarbakır Hafızası’yla paylaşmak için info@diyarbakirhafizasi.org adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.
|Beşikten mezara uzanan gelenek
“Diyarbakır Hafızası” projesi, Gerda Henkel Vakfı ve Chrest Vakfı'nın desteğiyle gerçekleştirilmektedir.
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