Arthur için bütün felâketler üst üste gelmiş gibidir.
Evinin kapısına buldozerler dayanmıştır.
En iyi arkadaşının aslında bir uzaylı olduğu o gün ortaya çıkar.
Daha da kötüsü, uzayda açılacak bir otoyolun güzergâhında yer aldığı için, gezegenin çok kısa süre içinde yok edilmesi tehlikesi ortaya çıkar.
Garth Jennings’in yönettiği ve Martin Freeman, Zooey Deschanel, Mos Def ile Sam Rockwell’in oynadığı The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy / Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, 19 Ağustos 2005’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarıldı."
Kitabını okumayanların neredeyse aforoz edileceği, hem kitabı okuyup hem de filmi beğenenlerin ise en azından tuhaf karşılandığı bu filme -kitabı okumayan ben- gittim, gördüm, anladım ve çok beğendim..
Otuz yıl önce radyo oyunu, sonra tv dizisi ve kitap olarak yazılan bir eserin bugün filme çekilip başarılı olması, üzerinden geçen bunca yılın yıpratıcı ve de eskiten etkisine karşın, hiç de kolay değil..
Olayın özünü yıpratan bu etkilere özel olarak bizim de Gora ile katkı sağladığımızı düşünüyorum..
Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi'ni seyrederken Gora'nın akla gelmemesi bence imkânsız..
İki filmin de daha başlarında kahramanların, dünyadan uzay gemilerine -isteyerek ya da istemeden- ışınlanmaları ve uzayda karşılaştıkları komik tuhaflıklar, bu iki 'komedi-bilimkurgu' yapımın en bariz ortak tarafları..
Elbette daha sağlam ve özgün bir 'kitap-senaryo'ya sahip The Hitchhiker's Guide to the Galaxy'nin, bence Gora'ya da çok yakışacak 'bizden' bir sahnesini anmadan geçmek istemem; hani adamın, istimlak edilen evini yıkmaya gelen grayderin önüne boylu boyunca yattığı o sahneyi diyorum..
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy / Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi
Yönetmen: Garth Jennings
Senaryo: Douglas Adams (kitap ve senaryo), Karey Kirkpatrick
Oyuncular: Martin Freeman, Yasiin Bey, Sam Rockwell, Zooey Deschanel, Bill Bailey, Anna Chancellor, Warwick Davis
Yapım: 2005, İngiltere / ABD, 109'
8,5 /10
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