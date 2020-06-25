'Le meraviglie / Mucizeler'i 30 Haziran'a kadar izle!

Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen bu dört filmlik seçki, önemli bir olay sonucu hayatları değişen karakterlere odaklanırken ev ile dışarısının, kapının ötesindeki gerçeklikle yüzleşmenin, sosyal ilişki kavramının yeni anlamlar kazandığı bu günleri de yansıtan durumlara bakıyor.
Le meraviglie / Mucizeler / The Wonders
Alice Rohrwaher, Cannes’da Büyük Ödül’e layık görülen bu ikinci uzun metrajında odağına, ırak bir köyde arıcılıkla geçinen bir aileyi ve bilhassa o ailenin ergen yaştaki en büyük kızı Gelsomina’yı alıyor.
Kötü niyetli olmamasına rağmen kolay sinirlenebilen, kendisi de adeta bir arı gibi çok çalışarak ailesini geçindirmeye uğraşan babasına yardım eden Gelsomina, ailesini para ödülü ile lüks bir gemi seyahati vaat eden bir TV yarışma programına yazdırıyor.
Ailenin para derdine çare olmak ve biraz da kendini göstermek adına yaptığı bu hamle, tüm ailenin hayatını değiştirecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
Yönetmen: Alice Rohrwacher
Oyuncular: Monica Belluci, Alba Rohrwacher, Margarete Tiesel
İtalya, İsviçre, Almanya | HDD, Renkli, 110’ | İtalyanca, Fransızca, Almanca
Türkiye Hakları: Filmartı
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Gösterim Tarihleri: 25 - 30 Haziran 2020
İçerik gösterimi Türkiye ile sınırlıdır.
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