28.06.2020
Chocolate Babies / Çikolata Bebekler'i izle!
Stephen Winter’ın yönetmenliğini yaptığı, kendine fantezi, trajedi ve komedi arasında bir yer bulan, ödüllü Chocolate Babies / Çikolata Bebekler, 1997 yılındaki dünya prömiyerinden bu yana izleyicileri güldürmeyi ve düşündürmeyi başarıyor.
AIDS öykülerinin çoğu eşcinsel beyaz erkekler tarafından çekilmiş ve eşcinsel beyaz erkekleri anlatan ciddi dramlar.
Yalnızca beyaz olmayan erkekleri konu almakla kalmayıp onlara kurban damgası vurmayı da reddeden bir siyasi hiciv olan Çikolata Bebekler bu kategoriye yeni bir soluk getiriyor.
Film, anlattığı kaotik hikâyeye ve göz alıcı drag queen’lerine uygun bir şekilde capcanlı ve çoğu kez coşku dolu bir tarza sahip.
HIV pozitif, kuir, kentli, genderkuir, renkli aktivistlerden oluşan underground bir ekip, New York şehrinde manşetlere çıkmaktadır.
AIDS salgınıyla bağlantılı siyasi yolsuzlukları ortaya çıkarmayı amaçlayan bu kent gerillaları, HIV pozitif kişileri gizli listelerle fişlediklerine inandıkları muhafazakar siyasetçilere bir dizi sürpriz saldırı düzenlemektedirler.
Radikal aktivizm metotları ile uyuşturucu ve içki âlemlerine kapılan ekip, iç çatışmaları yüzünden hem amaçlarını hem de birbirlerine karşı sadakatlerini yitirmeye başlar.
Aradıkları huzur ve adaleti bulabilecekler midir?
Yönetmen: Stephen Winter
Oyuncular: Suzanne Gregg Ferguson, Dudley Findlay Jr., Jon Jee, Michael Lynch
ABD, 1996, 83', renkli
İngilizce; Türkçe altyazılı
Çikolata Bebekler'e, 26 Temmuz'a kadar Pera Müzesi'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir.
Filmi izlemek için tıklayın!
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