Bir gün, Sun-jae çok güzel bir çift kırmızı ayakkabı bulur ve eve getirir.
Tae-soo, annesi gibi, ayakkabıları görür görmez onlara aşık olur ve giymek için ısrar ederek giyer ve daha önce hiç etmediği kadar mükemmel bir şekilde dans etmeye başlar.
Ayakkabılarda bir esrar vardır.
Kim Youngyun’un yönettiği ve Kim Hayesun, Kim Sengsun, ile Park Yeanoh’un oynadığı Bunhongsin / Kanlı Ayakkabı, 30 Aralık 2005’de Bir Film dağıtımıyla, Bir Film tarafından vizyona çıkarıldı."
Kötü olmayan, ancak vasat sayılabilecek bu filmde korkutan şeyin telefon ya da video kaset gibi bir teknolojik alet olmayıp, ayakkabı gibi üfürükten bir nesne olması filmin handikapı olarak gösterilebilir..
Bu doğrudur ama, şaheser bir film olan Honogurai mizu no soko kara / Karanlık Sular'da suyun yanısıra başroldeki nesne de kırmızı bir çocuk çantası idi ve her göründüğü sahnede özümüzü derinden bir titreme alırdı ki ne yalan söyleyeyim hâlâ unutmuş değilim..
Eee.. ama orada Hideo Nakata var idi derseniz eğer, siz de haklısınız..
Ben bu Korelilere, "Canlarım.. Lütfen böyle yapmayın; bizi öyle patlayan gürültülerle, kulak zonklatan, beyin kanırtan seslerle korkutmaya kalkmayın.. Valla siz rezil oluyorsunuz, bize bi şey olmuyor ki, irkildiğimizle kalıyoruz öyle." deyu çok seslendim buralardan, ama neylersiniz ki sesimi oralara ulaştıramadım..
Oysa bu filmde bile oldukça güzel bir ortam yaratılmış, gayet ustaca çekim açılarıyla güzelce havaya sokulmuşuz; ama sen gel, sessizliğin sinirleri iyice geren korkutuculuğu içinde 'dangadanak' olayın içine et!.
Her türlü iddiaya girerim ki filmi tamamen sessiz izlemek, bu halinden bin misli korkutucu olacaktır ama.. Amaaan.. kime anlatıyorum allahaşkına!.
Bir de o tuhaf, bomboş metrolar olayı var ki sanırım Kore Sineması'nın meşhur figüran sorunsalı kaynaklı eleman yetersizliği korkarım burada da söz konusu (bkz: Kore Sineması Karakter Oyuncularının Yetersizliği) ya da sanırım o metro gerçekten hiç kullanılmamakta, kentin bir süsü gibi görülerek, işte böyle arada sırada film platosu olarak işlev görmekte..
Bunhongsin / Kanlı Ayakkabı / The Red Shoes
Yönetmen: Yong-gyun Kim
Senaryo: Hans Christian Andersen (masal), Yong-gyun Kim, Ma Sang-Ryeol
Oyuncular: Hye-su Kim, Seong-su Kim, Yeon-ah Park
Yapım: 2005, Güney Kore, 103'
6 /10
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