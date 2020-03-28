Sanal Tur: Berkay Tuncay - İnsan tuhaf, ne hoyrat, ne şaheser ve nasıl ilkel hayret

Berkay Tuncay, internet kültürünü tarihsel bağlantılar üzerinden okuyor ve içinde bulunduğumuz çağın kapitalist, dijital ve absürt özelliklerine bakıyor.
Başlığını Hande Yener’in, sözleri Sezen Aksu tarafından yazılan Kibir şarkısından alan sergi, popüler kültürün dijitalleşmeyle nasıl evrildiğine odaklanıyor ve bugün kültürlerarası bağlantılar kurmakta nasıl bir işlevi olabileceğini de sorguluyor.
Sanatçı, tarih öncesi çağlar ile bugün arasında köprüler kuruyor, iki uzak zaman dilimini birbirine güçlü bir şekilde bağlıyor: Hem bugünün dijital kültürünü ve alışkanlıklarını mercek altına alıyor, hem de “en güncel” ile “en eski” arasında fark etmediğimiz paralelliklere dikkat çekiyor.
İşlerinde internetle kurduğumuz ilişki ve internette kurulan ilişkiler, yaygın anksiyete, dijitalde kullanılan ortak dil ve tek kültürlü yaşam biçimimize odaklanan sanatçı, bu güncel konuları geçmişten kopmadan, tarihsel sürekliliğinin altını çizerek ele alıyor.
Klavyenizdeki yön okları ile sergiyi dolaşabilirsiniz. Eserlerin yanında bulunan butonlar aracılığıyla, eserler hakkında açıklamalara ulaşabilir ve videoları izleyebilirsiniz.
Serginin girişindeki ses butonları ile Sesli Rehber'i başlatabilir ve hemen yanındaki butonlarda sergi metninin PDF'lerine ulaşabilirsiniz. Sanal tur mobil cihazlarda da çalışmaktadır.
360° Sanal Tur
SANATORIUM geçici olarak ziyarete kapalı olsa da, hareketliliğini çevrimiçi kanallar üzerinden devam ettirecek.
Berkay Tuncay
Berkay Tuncay’ın (1983, İstanbul) çalışmaları çevrimiçi dolaşımda olan kültürel kodları kopyalamak, birleştirmek ve dönüştürmek yoluyla İnternet’in küresel toplum üzerindeki çok katmanlı etkilerinin araştırılması üzerinde şekillenir.
Uluslararası birçok grup sergisinde yer alan sanatçının kişisel sergileri şunlardır; Getting Away With It All Messed Up, Display, Berlin, (2018); Hayat, Sen Sevimli Kedi Videoları İzlerken Başından Geçenlerdir, Gaia Gallery, Istanbul (2016); WE ARE ACCIDENTS WAITING TO HAPPEN, 49A, İzmir (2013); I’M SORRY, BECAUSE I DANCE, De Kijkdoos, Amsterdam (2011).
Tuncay, ArtCenter, Istanbul (2011-2013); Cité Internationale des Arts, Paris (2014) ve Gastatelier NRW, Düsseldorf (2018) gibi residency programlarına katılmıştır.
İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını burada sürdürmektedir.
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