'bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul' sergisinden üç film YouTube'da!

SALT Beyoğlu
'nda geçen Ocak ayında açılan bauhaus imaginista: Uzaklarda. İstanbul
sergisinde sunulan üç film, SALT Online YouTube kanalında yayına alındı.
Mimar ve mimarlık tarihçisi Zvi Efrat'tan 2019 yapımı Scenes from the Most Beautiful Campus in Africa [Afrika'nın En Güzel Kampüsünden Görüntüler], Charles ve Ray Eames'in 1958 tarihli "Hindistan Raporu"na dayanan Lota (1979) ve 1985'te çekildiği düşünülen Jawaja Project: A Case Study [Jawaya Projesi: Bir Vaka İncelemesi] filmlerine Türkçe altyazılı olarak 14 Nisan'a kadar ulaşılabilir.
SALT OnlineYou Tube
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