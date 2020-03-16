16.03.2020
Woman / Kadın
Bu kadar geniş çaplı olmasının yanı sıra insanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınların samimi portrelerini gözler önüne seriyor.
Bu belgesel, kadınların tüm dünyada maruz kaldığı adaletsizliklere ışık tutmak için bir fırsat; ancak Kadın’ın daha çok altını çizmek istediği şey kadınların içsel gücü ve karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen dünyayı değiştirebilme kapasiteleri.
Kadınların seslerinin daha fazla yankı bulduğu bu yeni dönemde, belgeselin amacı sadece hak aramak ya da problemlere odaklanmak değil, aynı zamanda çözümler bulmak ve cinsiyetleri uzlaşmaya davet etmek.
Woman / Kadın, 8 Mart'ta gösterime girdi.
Yönetmen: Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand
Katılanlar: Norma Bastidas, Gabriela Melgoza, Aleksandra Orbeck-Nilssen, Virginie Raisson
Yapım: Fabienne Calimas
Ülke: Fransa
Yıl: 2019
Tür: Belgesel
Dil: İngilizce, Fransızca, İspanyolca (Türkçe altyazılı)
Süre: 105'
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Yorum Gönder