22.02.2020
It Must Be Heaven :: Nazareth'den çıktım yola!
Fakat Paris’ten New York’a, dünyanın hangi köşesine giderse gitsin, memleketi Filistin peşinden gelir.
Yakasını bırakmayan ülkesi ES’i, gündelik hayatın içinde absürt ve komik durumların içine sürükler.
Neresi gurbet, neresi memleket sorusunu tartışan film, 2020 yılının Oscar Ödülleri’nde Filistin’i temsil etmişti.
Elia Suleiman, “Eğer bir önceki filmimde Filistin dünyanın bir mikrokozmosu olarak görülürse, yeni filmimin dünyayı Filistin’in bir mikrokozmosu olarak temsil etmeyi denediğini söyleyebilirim.” diyor.
Nazareth'de mukim bir Filistinli olan Elia Suleiman'ın, yazıp yönettiği ve hemen hemen hiç konuşmadan, minimum tepkiyle ve de 'donuk' bir yüzle sürekli çevresini izleyen bir kahramanı -yani kendisini- de oynadığı It Must Be Heaven, son tahlilde Filistin'e dair olsa da, bu durumda hemen akla gelen/getirtilen savaş ve kargaşadan epeyi uzak bi atmosfere sahip..
Filmin 'süreklilik' arz eden tek karakteri olarak, tüm film boyunca ağzından çıkan iki kelime Filistin ve Nazareth olan kahramanı izlemek, sessiz sinema döneminin Buster Keaton tipi komedilerini hatırlatırken; kendisi dışında, kadraja giren diğer oyuncular ise üzerlerine düşen eylemleri icra edip, sekansları sonunda ortadan kaybolurlar..
Bu arada, yönetmen Süleyman'ın oluşturmaya çalıştığı karakterinde göze batan aşırı dalgalanmalar, 'komik olma' çabasıyla giriştiği, lâkin kendi 'gerçek'liğiyle çelişen eylemlerle iyice belirginleşirken, bu durum bir türlü derinleşemeyen filmin de en büyük handikapı haline geliyor..
Öte yandan, Nazareth'den çıkarılan kahramanın -adeta- iki ayrı karaktere bölündüğünü düşünebiliriz belki; biri, yeni filmi için Avrupa ve ABD'de yapımcı arayan sinemacı Elia Suleiman' olurken; diğeri ise aslında 'olmayan bir cennet'i aramak üzere dünyayı dolaşan bir gezgindir ve onun gözünden, Orta Doğulu'nun Batı'ya 'şaşkın', Batılı'nın da Orta Doğu'ya yönelik 'çarpık' bakışındaki bilinen klişeler vurgulanır ve de son tahlilde, 'yok aslında birbirimizden pek de farkımız' demeye getirilir..
It Must Be Heaven / Burası Cennet Olmalı, 21 Şubat'ta gösterime girdi..
Yönetmen: Elia Suleiman
Oyuncular: Gael García Bernal, Ali Suliman, Stephen McHattie
Ülke: Fransa, Katar, Almanya, Kanada, Türkiye, Filistin
Yapım: Martin Hampel, Thanassis Karathanos, Michel Merkt
Süre: 97 Dk.
İthalat: Zeyno Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
6,5 /10
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