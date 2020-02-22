Başak Günak 'Kuyu' performansıyla Arter'de!

27 Şubat Perşembe akşamı saat 20:00’de Başak Günak’ın, dört yaratıcı performans sanatçısıyla birlikte gerçekleştireceği canlı bir performans şeklinde başlayacak Kuyu, ziyaretçiler tarafından 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında 12:00, 15:00 ve 18:00 saatlerinde de mekânda ücretsiz deneyimlenebilecek.
Bu Dağlar Meşe Dağlar türküsünü, sahne üzerinde kaydedilen seslerle ve nefes alıp verişlerle bir ses yerleştirmesine dönüştüren performans, türkünün yöresine ait topografyadan ilhamla, sesi mekânsallaştıracak ve farklı yüksekliklerdeki 11 hoparlörlerden katılımcılara sunacak.
Arter, sanatın tüm disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Etkinlik Programı kapsamında bir performans sanatı seçkisi de sunuyor.
Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği Performans Programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor.
Performans Programı’nın Tınlama başlıklı üçüncü bölümü, Başak Günak’ın, izleyicileri bir kuyunun derinlerinden yükselen fısıltılara kulak vermeye davet eden Kuyu isimli görsel ve işitsel performansıyla başlıyor.
Başak Günak Kuyu’da, Güneydoğu Anadolu bölgesine ait Bu Dağlar Meşe Dağlar türküsünün yapısal bütünlüğünü yoruma açarken türkünün doğduğu bölgenin topografyasından esinleniyor. Türküye müdahale edip onu yeniden inşa eden nefes sesleri, sessizlikler, fısıltılar ve geri bildirimler, mekâna yerleştirilen on bir hoparlör aracılığıyla yüzeye çıkıyor.
İzleyicinin fiziki olarak deneyimleyebileceği duyusal bir yankılanma sahası yaratan performans, yeryüzü ile kolektif hafıza, işitilebilir sesler ile işitilemez titreşimler arasında köprü kuruyor.
27 Şubat Perşembe akşamı saat 20:00’de Arter’in performans salonu Karbon’da ilk kez sahnelenecek olan Kuyu’ya, Başak Günak’ın dört yaratıcı performans sanatçısıyla birlikte gerçekleştireceği canlı bir performans eşlik edecek.
Kuyu, bu canlı performans sırasında kaydedilen seslerin, daha sonra mekânda yeniden dolaşıma sokulması yoluyla 28 Şubat Cuma, 29 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri de 12:00, 15:00 ve 18:00 saatlerinde deneyimlenebilecek.
Sahne üzerinde kaydedilen sesler ve nefes alıp verişlerle bestelenen bir ses yerleştirmesine dönüşecek yapıt, izleyicilere yitip gitmiş jestleri ve gelip geçici sesleri, bu jest ve seslerden geriye kalanlar aracılığıyla deneyimleme imkânı sunacak.
27 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Karbon’da sahnelenecek olan Kuyu’ya katılım ücretsiz olacak.
Arter Performans Programı’nın Tınlama başlıklı üçüncü ve son bölümü, Mart ayında Daniel Linehan’ın performansıyla devam edecek.
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