24.02.2020
Like a Boss / Patron Gibi
Fakat malesef maddi problemler başlarını aşmıştır.
Kozmetik dünyasının kötü şöhretli titanlarından olan Claire Luna (Salma Hayek)’dan büyük bir satın alma teklifi gelmesi, hayatları boyunca süregelmiş dostluklarını da tehlikeye atacaklarının bir kanıtıdır.
Güzellik işi git gide çirkinleşmeye başlayacaktır.
Patron Gibi filminde aynı zamanda Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Natasha Rothwell, Jessica St. Clair ve Karan Soni gibi yıldızlar da yer alıyor.
Like a Boss / Patron Gibi, 21 Şubat’ta vizyona girdi..
Yönetmen: Miguel Arteta
Senaryo: Sam Pitman & Adam Cole-Kelly
Yazar: Sam Pitman & Adam Cole-Kelly ve Danielle Sanchez-Witzel
Oyuncular: Tiffany Haddish, Rose Byrne ve Salma Hayek
Yapımcılar: Marc Evans, p.g.a. Peter Principato, p.g.a. Joel Zadak Itay Reiss
İdari Yapımcılar: Tiffany Haddish Nicolas Stern
Filmin mmknmrtb notu: 4,5 /10
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