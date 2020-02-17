17.02.2020
39. İstanbul Film Festivali afişi Cem Özüduru’dan!
Etrafı Hitchcock sever kuşlarla çevrelenmiş, bir film sonrası uyuyakalınıp görülen rüyanın resmi olarak tasvir edilen afişler, sanatçı Cem Özüduru’nun imzasını taşıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), festivallerin afişlerinde farklı sanat dallarından önemli isimlerle iş birliği yapmaya devam ediyor.
Çizgi roman yazarı olarak başladığı kariyerine, senaristlik ve film yönetmenliğini de ekleyen Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali’nin afişlerinde imzası olan sanatçılar arasına katıldı.
39. İstanbul Film Festivali bu yıl, ölümünün 40. yıldönümünde dâhi yönetmen Alfred Hitchcock’a özel bir retrospektif bölüm ayırıyor.
Cem Özüduru, İstanbul Film Festivali için sinemanın heyecanlandırıcı etkisinden ilham alarak tasarladığı afişini, Hitchcock sever egzotik kuşlarla çevrelenmiş, bulutların üzerindeki, bizi bazen lanetleyen bazen kutsayan bir büyücünün olduğu, bir film sonrası uyuyakalınıp görülen bir rüyaya benzetiyor.
Cem Özüduru, “Mimar Sinan Güzel Sanatlar Resim Bölümü’nde okuduğum zamanlar anlatmaya çalıştığım şeylerin neler olduğunu keşfetmeye başladığım, karanlık sokaklarda geçen, karanlık karakterlerin kendilerine bir parça aydınlık aradıkları, benim de onlarla ilgili anlam aradığım bir dönemdi. Kendi kendime bulduğum kurallarla yarattığım karakterlerin derinliklerini bulmaya çalışmam, fantastik elementleri, insan psikolojilerinin ve toplumun sosyo-kültürel durumlarının bir dışavurumu olarak kullanmam o zamanlardan başlar ve katlanarak devam eder.
Korku, gizem, folklorik, efsanevi öğeler yazdığım ve çizdiğim hikâyelerde hep anlatılamayan, gizlenen, utanılan ya da geçmişte bir yara olarak kalmış, küflenip iltihaplanmış bazı duyguları anlatmak için kullanılmışlardır. Hikâyelerin bu karmaşık ve katmanlı yapısına duyduğum merak, sonradan çizimlerimde de iç içe geçmiş, katman katman olmuş ve ayrıntılarla labirente dönmüş kompozisyonlar halinde görsellik kazandı. Kontrast renkler, değişik yaratıklar ve kalabalık alanlar en zevkle çizdiğim şeylere dönüştüler.
Sinemanın heyecanlandırıcı, yükseltici etkisi ve adeta bir büyücü kadın gibi bulutların üzerinden hayatlarımızı kimi zaman kutsuyor kimi zaman lanetliyor olması, çevresini saran Hitchcock sever egzotik kuşlarla çevreleniyor, adeta bir film sonrası uyuya kalınıp görülen bir garip rüyaya dönüşüyor.
Tüm duygularımın ve sanatsal estetiğimin harmanlanmış hali ile İstanbul Film Festivali için tasarlamış olduğum bu afişi bana çizmesi zevk verdiği kadar umarım size de bakması zevk verir,” dedi.
Cem Özüduru,1987 yılında İstanbul’da doğdu. Liseyi Antalya’da okudu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2008’de ilk çizgi roman albümü Zombistan yayımlandı. 2010’da ikinci çizgi romanı Şafak Ayazı yayımlandı. Bu süre içinde kısa hikâyeler, çeşitli film senaryoları yazdı.
2014’te üçüncü çizgi romanı Bir Zamanlar Sahalarda yayınlandı. Aynı yıl senaristlerinden olduğu, Can Evrenol’un yönettiği Baskın adlı korku filmi vizyona girdi. İkinci senaryosu Housewife vizyona girdiğinde dördüncü çizgi roman albümü Perihan'ı yayımlandı.
2017’de aynı zamanda senaristlerinden olduğu Börü adlı TV dizisinin yönetmenliğini de üstlendi. 2018’de ayni adlı sinema filmini yönetti. Çizgi romanı Perihan 2019’da Ağzı Olmayan Kız adıyla sinemaya uyarlandı ve birçok ödül aldı. Cem Özüduru, hâlâ senaryolar yazıp, çizgi romanlar yapmaya devam ediyor.
Heyecan Yaklaşıyor!
39. İstanbul Film Festivali programı şekillenmeye devam ediyor. Bu hafta açılışını yapacak Berlin Film Festivali’nde ilk kez izleyici karşısına çıkan birçok film Türkiye prömiyerini 39. İstanbul Film Festivali’nde yapacak. Festival programının tamamı 17 Mart Salı günü yapılacak basın toplantısında açıklanacak.
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