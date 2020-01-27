27.01.2020
The Farewell / Elveda
Aile bu haberi nineden saklayıp, kadının son günlerini huzur ve mutluluk içinde, ailesiyle birlikte geçirmesinin yerinde olacağına karar verir.
Lili, böylesine büyük bir haberi saklamanın büyük haksızlık olduğunu düşünse de bu karara uyup, ninesiyle -ona hiç haber vermeden- vedalaşmak için ailesiyle birlikte Çin’e gider.
Yönetmen Lulu Wang’in kendi hayat hikayesinden yola çıkarak yazdığı Elveda, pek çok adaylığın yanında başrolü Awkwafina'ya En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre kazandırdı.
The Farewell / Elveda, 24 Ocak'ta vizyona girdi..
Yönetmen & Senaryo: Lulu Wang
Oyuncular: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo
Görüntü Yönetmeni: Anna Franquesa-Solano
Kurgu: Michael Taylor, Matthew Friedman
Müzik: Alex Weston
Yapımcı: Eddie Rubin, Josh Cohen, Dan Balgoyen
Yapım Yılı: 2019
Ülke: ABD
Filmin mmknmrtb notu: 6,5 /10
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