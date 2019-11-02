2.11.2019
'Pavarotti' 8 Kasım’da vizyonda!
Bunun en büyük sebeplerinden birisi de şüphesiz ki ‘Nessun Dorma’ yı seslendiren Pavarotti’ydi.
Opera denildiği zaman akıllara gelen ilk isim olan Pavarotti, modern operanın en popüler sanatçısıdır.
Ama o, operadan çok daha büyük bir insandı.
Sempatik karakterli ve yardımsever kişilikli Pavarotti, ünlü sanatçıların dostu olmakla kalmadı, tüm dünyanın sevdiği bir isim haline geldi.
Hatta şarkısını ülkemizde İbrahim Tatlıses bile seslendirdi.
Albümleri rekorlar kırarak dünya genelinde 100 milyondan fazla satan, ünü kıtaları ve okyanusları aşan Pavarotti’nin sıradışı hayatını, nasıl efsane bir isim haline geldiğini Akıl Oyunları, Da Vinci Şifresi ve Han Solo filmlerinin Oscar’lı yönetmeni Ron Howard’ın merceğinden izliyoruz.
Yönetmen Ron Howard, Pavarotti’nin hikayesini aile arşivleri, yayımlanmamış parçalar ve anlatılmamış anılarla beraber bilinmeyen yanlarıyla sunuyor.
Dünya’ya operayı sevdiren Pavarotti, 8 Kasım’da beyaz perdede!
Sadece Pavarotti’yi değil, o dönemin müzik dünyasını da özletiyor.
RogerEbert.com
Ron Howard’ın heyecan verici belgeselini opera sevmeyenler bile kaçırmamalı.
Hollywood Daily
Sıcacık, duygusal, sizi içine alan bir film.
Los Angeles Times
Pavarotti’nin iyimserliği bulaşıcı, film gülümsetmeyi başarıyor.
New York Times
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