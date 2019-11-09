9.11.2019
Gospod postoi imeto i' e Petrunija / Onun Adı Petrunya
Bereket ve uğur getireceğine inanılan tahta haçı sudan bir kadının çıkarması görülmüş şey değildir, ama Petrunya’nın mücadeleden vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.
Haçı geri almak için peşine düşen erkekleri, kolluk kuvvetlerini, kiliseyi ve aradığı sansasyonel haberi yakalayan medyayı atlatmaya çabalar.
Gospod postoi imeto i' e Petrunija / Onun Adı Petrunya / God Exists Her Name Is Petrunya, 8 Kasım'da gösterime girdi..
Tanrı, din, gelenek, devlet ve toplum..
Film, ortaçağı hâlâ geride bırakamamış tüm bu 'kurum'ların tek yönetici/emredici gücü olan erkek egemenliğinin, kadına yönelik önyargılı, dışlayıcı ve taciz edici yaklaşımını; eğitimli ve haklarının bilincinde olan, ama şişman olduğu için hor görülen, kadın olduğu için de taciz edilen Petruniya kızımız üzerinden 'pek güzel' anlatıyor..
Bütün bu olumsuzluklara karşı sarsılmadan dik durmayı öğütleyen Gospod postoi imeto i' e Petrunija, bu öğütü uygulayacakların, direnişlerinin sonunda yaşayacakları özgürlük ve mutluluk hissinin ise paha biçilemez değerde olduğunu da müjdeliyor..
Yönetmen: Teona Strugar Mitevska
Oyuncular: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic
Yapım: Sébastien Delloye, Marie Dubas
Ülke: Kuzey Makedonya, Belçika, Fransa, Hırvatistan, Slovenya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
İthalat: Bir Film
7 /10
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