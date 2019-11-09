9.11.2019
'Jumanji: Yeni Seviye' 13 Aralık’ta vizyonda!
Jumanji: The Next Level / Jumanji: Yeni Seviye, filminde çete geri dönüyor, ama bu sefer oyun değişiyor.
Jumanji’ye, içlerinden birini kurtarmak için döndüklerinde, hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını keşfediyorlar.
Çete, dünyanın en tehlikeli oyunundan kaçabilmek için, bilinmeyen ve keşfedilmemiş parçaları bulmak ve kurak çöllerden karlı dağlara uzanan yollara meydan okumak zorunda kalıyor.
Jumanji: The Next Level / Jumanji: Yeni Seviye, 13 Aralık’ta Türkçe dublaj, 3D ve IMAX 3D seçenekleriyle sinemalarda.
Yönetmen: Jake Kasdan
Yazan: Jake Kasdan & Jeff Pinkner & Scott Rosenberg
Uyarlanan Jumanji adlı kitabın yazarı: Chris Van Allsburg
Oyuncular: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Alex Wolff, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Danny Glover, Danny DeVito
Yapımcılar: Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia
Yönetici Yapımcılar: David Householter, Melvin Mar, Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, William Teitler, Ted Field, Mike Weber, Chris Van Allsburg
Yorum Gönder