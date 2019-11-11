11.11.2019
'Aman Reis Duymasın' 13 Aralık'ta vizyonda!
Kadınlı erkekli bu renkli kadro daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlayarak İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alırlar.
Yönettikleri bu büyük dünyanın tam zıttında küçücük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşarlar.
Tek dilekleri bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli’nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır.
Yıllardır ekranların fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın büyük kadrosu, televizyondan sonra Aman Reis Duymasın filmiyle beyaz perdede sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Filmin çekimleri uzun bir ön hazırlık döneminden sonra 4 haftada gerçekleştirildi.
Çekimlerin büyük bir gizlilikle sürdürüldü film, eğlenceli sahneleriyle sevenlerini güldürecek.
Filmin çekimleri ise İstanbul ve Erdek başta olmak üzere birçok mekanda gerçekleşti.
Aman Reis Duymasın 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Yönetmen: Onur Tan
Senaryo: Bahadır Özdener, Berna Aruz
Oyuncular: Ozan Akbaba (İlyas), Mustafa Üstündağ (Boran) Emir Benderlioğlu (Behzat), Ceren Benderlioğlu (Ömür), Hakan Karsak (Enişte), Savaş Özdemir (Tipi) Sevinç Gürşen (Hatice), Sevil Akı (Emine), Tevfik Erman Kutlu (Tekin), Ömer Kurt (Zafer), Bekir Çiçekdemir (Hüsnü), Sabahattin Yakut (Korhan), Berna Üçkaleler (Sibel), Ezgi Esma Kürklü (Gamze)
Görüntü Yönetmeni: Veysel Kılıç
Yapımcı: Sinehane
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