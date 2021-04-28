'Another Round' yakında sinemalarda!

Pek bir amaçları kalmamış bu dört arkadaş, hayatlarını az miktarda aldıkları alkolle sürdürerek bu sayede daha keyifli ve sosyal olacaklarını öne süren teoriyi denemeye karar verirler.
Arkadaşların hem okuldaki performansları, hem de sosyal hayattaki başarıları gittikçe yükselir; ancak heyecanla başladıkları bu deneyi sürdürmek için alkolun dozunu arttırdıklarında, işler karışır.
Bu senenin en çok merak edilen ve heyecanla beklenen filmlerinden Druk / Another Round En İyi Uluslararası Film dalında OSCAR® Ödülü’nü kazandı.
Yakında sinemalar açıldığında hep birlikte izleyeceğiz! Çok az kaldı!
Jagten / The Hunt filmiyle BAFTA ödüllerine aday olan, Another Round filmiyle de ilk kez Oscar adaylığı elde eden başarılı yönetmen Thomas Vinterberg, filmini çekimlerine başladığı sırada trafik kazasında kaybettiği kızı Ida’ya adadı.
Filmin başrolünde en son Indiana Jones 5 filmine dahil olan, Fantastic Beasts serisinde de göreceğimiz, Hannibal dizisiyle uluslararası şöhrete kavuşan ünlü oyuncu Mads Mikkelsen var.
Another Round pandemi şartlarına rağmen Danimarka’da gişe rekoru kırarak hem 2020’nin hem de Thomas Vinterberg’in en çok izlenen filmi olmayı başardı.
Yönetmen Thomas Vinterberg’in en iyi yapıtlarından biri.
New Yorker
Mads Mikkelsen tek kelimeyle mükemmel!
Mercury News
Muhteşem performansları, dile dolanan müziği ve etkileyici hikayesiyle harika bir film!
Vox
Eğlencesi bir yana, duygusal derinliği ve güzelliği filmi unutulmaz kılıyor.
Wall Street Journal
BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
Yönetmen Thomas Vinterberg 19 yaşındaki kızı Ida için, filmde Mads Mikkelsen’ın kızını canlandıracağı bir rol yazmıştır. Fakat Ida çekimlere katılamadan trajik bir araba kazasında hayatını kaybeder. Ida’ya adanan filmin bazı sahnelerinde Ida’nın okul arkadaşları yer alır ve okulda geçen sahneler Ida’nın lisesindeki sınıfında çekilir.
Filmdeki dansıyla sıkça gündeme gelen Mads Mikkelsen, oyunculuk kariyerinden önce bale akademisinden mezun olup dokuz sene boyunca profesyonel olarak dansçılık yapmıştır.
Filmin çekimleri sırasında hiç alkol tüketimi olmamıştır.
Son sahnede gözüken sarı bacalı beyaz gemi Danimarka kraliyet ailesine aittir.
Vinterberg filmin tema müziği için başta Billie Eilish’i düşünüyordu, fakat Eilish o sırada James Bond şarkısı üzerinde çalışıyordu. Bunun üzerine Vinterberg’in eşi Helene Reingaard Neumann, Scarlet Pleasure grubunun “What a Life” şarkısını önerdi.
Filmde Nikolaj karakterinin (Magnus Millang) eşini canlandıran Helene Reingaard Neumann, gerçek hayatta yönetmen Thomas Vinterberg’in eşidir.
Seneler önce Mads Mikkelsen kızı Viola’yı bir partiden aldığında Viola babasından arkadaşını da eve bırakmasını rica eder. Delice sarhoş olmasına rağmen Mads kızının arkadaşını evine bırakır. Bu genç, filmin tema müziği “What a Life”ın solisti Emil Goll’dur.
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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