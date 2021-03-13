Seni Buldum Ya!’nın çevrimiçi galası bu akşam MUBI’de!

Seni Buldum Ya!, MUBI’de gösterime girdi.
200’e yakın ülkede izlenebilecek filme özel hazırlanan Çevrimiçi Gala ise bu akşam (13 Mart Cumartesi) saat 20:00’de başlayacak.
Gösterim öncesi Muammer Brav’ın sunumuyla gerçekleşecek kırmızı halı seremonisine Reha Erdem’in yanı sıra filmin oyuncuları Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun katılacak ve film ekibi ilk kez aynı ekranda buluşacak.
MUBI’de filmi izleyenler, kapanış jeneriğinin ardından Reha Erdem’in sinema yazarı Esin Küçüktepepınar ile gerçekleştirdiği Soru&Cevap bölümünü de izleme fırsatı bulacak.
Yapımcılığını Ömer Atay ve Serra Ciliv’in üstlendiği Seni Buldum Ya!, pandemi dönemini fırsat bilerek çevrimiçi bir suç ağı kuran iki dolandırıcının ve bu ağa yakalanan insanların korku, endişe ve bir o kadar da başkaldırı, heves, empati, aşk ve dans dolu hâllerini anlatıyor.
Oyunculara özel yazılmış roller
Maskesiz evden çıkamayacak hâle gelmiş insanların yaşadığı bir dünyada geçen ve masumun suçluya, suçlunun da masuma dönüştüğü film, Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’u ilk kez aynı projede bir araya getiriyor.
Oyuncuları kendilerine özel olarak yazılmış rollerde ve kendi evlerinde izleyeceğimiz Seni Buldum Ya!, tüm Reha Erdem filmleri gibi insanlık hâlimize ayna tutuyor.
Bunu da çoktandır unuttuğumuz bir neşe ve bolca kahkahayla süslüyor.
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