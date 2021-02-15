'Oscar’ın Yabancıları!' İstanbul Modern Sinema'da!

İstanbul Modern Sinema, gecikse dahi bu yıl 93. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken, “En İyi Uluslararası Film” kategorisindeki filmlerden 10 filmlik bir seçki hazırladı.
Geçen yıl ilk kez ‘yabancı’ bir filmin En İyi Film Oscar’ını kazandığı çekişmeli Oscar yarışının heyecan verici bu kategorisi en çok dünya sinemasını ilgilendiriyor.
Bu kategorideki filmler Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un “ötekisi” olan, dünyanın çeşitli festivallerinde izlenmiş, ödül kazanmış, farklı coğrafya ve kültürleri temsil ediyor.
Oscar’ın Yabancıları programındaki filmler arasında yönetmen Thomas Vinterberg ile oyuncu Mads Mikkelsen’in yıllar sonra yeniden buluştuğu ve yaşlanma, alkolizm ve erkeklik üzerine olan Danimarka adayı Körkütük, Yunanistan’ın adayı ve bugünün yaşamındaki hafıza ve kimlik kaybı üzerine bir alegori olan Elmalar, Ukrayna sinemasının parlak yönetmenlerinden Vasyanovych’in distopik dünyaya romantik bir mercekle bakan Atlantis, bir spor gazetesinde çalışan muhabirlerin hükümet ile sermaye sahiplerinin karıştığı dev bir sağlık skandalını ortaya çıkarma hikâyesini anlatan Romanya’nın belgesel adayı, Kolektif yer alıyor.
Program çevrimiçi ve ücretsiz gerçekleşecek.
Çevrimiçi gösterimleri izleme rehberi
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