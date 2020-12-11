Hindistan’dan 'Zamansız Masallar'ı izle!

Kundura Sinema’nın Kinescope ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Zamansız Masallar seçkisi, deneysel belgeselleriyle Berlin, Rotterdam gibi büyük festivallerin keşif yönetmenlerinden birine dönüşen Hindistanlı sinemacı Prantik Narayan Basu’nun ödüllü 3 kısa filmini bir araya getiriyor.
Basu’nun Şamanizm, Hint felsefesi, feminizm gibi bir çok alana referanslar taşıyan filmleri halk hikâyelerinden ve mitlerden yola çıkarak doğa ve insan arasındaki kırılgan ilişki üzerine lirik meditasyonlar yaratıyor.
Bir timsah insanları buluşturur
1 Şubat 2021 tarihine kadar kultur.beykozkundura.com adresinde ücretsiz gösterilecek “Zamansız Masallar” seçkisinde Prantik Narayan Basu’nun “Makara” (2013), “Sakhisona” (2017) ve “Renklerin Sarayı / Palace of Colours” adlı filmleri yer alıyor.
Yönetmenin ikinci filmi de olan ve dünya prömiyerini Roma Film Festivali’nde yapan “Makara”, Myanmar ve Hindistan kültürlerinde anlatılan “Yağmur Bulutu Adlı Timsah” (A Crocodile Named Rain Cloud) adlı halk masalından esinleniyor. Mumbai’de suni bir gölden çıkarılan bir timsahın toplumun farklı kesimlerinden insanları bir anlık da olsa bir araya getirmesini konu alan film, doğanın ve anlatıcının seslerini adeta tek bir aktöre dönüştürdüğü etkileyici ses çalışmasıyla Hindistan Film ve Televizyon Enstitüsü’nün En İyi Ses Tasarımı Ödülü’nü almıştı.
“Doğanın canlılığına duyulan aşk hikâyesi”
2017 yapımı “Sakhisona” ise, Hindistan’ın güneyindeki yerli halkın “Sakhisona” adını verdiği dağlık bölgede geçiyor ve yakın zamanda yapılan kazılarda bulunan 6. yüzyıldan kalma bir manastırın kalıntılarının mistik izini sürüyor. Sevgilisiyle kaçtıkları ormanda sığınacakları bir ev arayan Sakhisona’nın ormanın gizemlerini keşfederken, içindeki Şaman gücünü uyandırışını anlatan film, halk hikâyeleri, tarih, Şamanizm gibi farklı alanların yanı sıra dönemi için oldukça ilerici kadın kahramanı üzerinden feminist referanslar da barındırıyor. Ünlü film eleştirmeni Nicole Brenez’in yılın en iyilerinden biri olarak gösterdiği ve Mumbai ile FICSUR festivallerinde En İyi Kısa Film seçilen “Sakhisona”, 2017’de Rotterdam Film Festivali’nde kısa film jürisi tarafından “Dünyanın arkeolojik katmanlarında saklı mitlere gerçeküstü, şiirsel bir yaklaşım; doğanın canlılığına duyulan bir aşk hikâyesi” gerekçesiyle Altın Aslan’a değer görülmüş ve böylece Prantik Narayan Basu, festival tarihinde bu ödülü kazanan ikinci Hindistanlı yönetmen olmuştu.
Basu’nun şimdilik son filmi de olan “Renklerin Sarayı”, geçen yıl dünya prömiyerini yaptığı Berlin Film Festivali’nin kısa film yarışmasında Altın Ayı için yarışmıştı. IDFA, DMZ, Bilbao gibi önemli belgesel ve kısa film festivallerinde de gösterilen film, Hindistan’ın kuzeyinde yaşayan Santal yerlilerinin yaratılış mitinden yola çıkıyor. Seyirciyi, bölgede erozyon ve çökmeler sonucunda oluşmuş ve göz alıcı renkleriyle dikkat çeken tebeşir taşı tepelerine taşıyan ve köy halkının bu taşlarla süslediği ya da onardığı evlerine misafir eden film, binlerce değişik versiyonu olan bu miti Santalli bir kadının ağzından dinlememize olanak sağlıyor.
Zamansız Masallar, 1 Şubat 2021 tarihine kadar Türkçe altyazı seçeneğiyle buradan ücretsiz izlenebilir.
Yorum Gönderme