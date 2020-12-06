‘Hayalimdeki Sahneler’ Amsterdam, Belgrad ve Yunanistan’da!

Film bu hafta sonu ayrıca, Belgrad’da Merlinka Festivali’inde ERA Ödülü için yarışırken, Yunanistan’da da Aphrodite Kuir-Feminist Film Festivali’nde gösterilecek.
Yapımını [alt] Platform’un üstlendiği film, Yavuz Özkan’ın yönettiği “İki Kadın” ve Atıf Yılmaz’ın“Dul Bir Kadın” ile “Kadının Adı Yok” filmlerinden yola çıkarak, 1980’lerde Türkiye sinemasında ‘kadın filmleri’ olarak anılan yapımlarda kadın karakterler arasındaki ilişkiyi ele alıyor.
Pek çok filmde karşımıza çıkan kadınlar arasındaki derin dostluk, aynı zamanda, üstü örtülmeye çalışılan ya da gizlenen, duygusal ve cinsel bir ilişkiye karşılık geliyor olabilir mi?
Yönetmen Metin Akdemir, döneme damgasını vuran oyuncu ve senaristlerin yanı sıra akademisyen ve eleştirmenlerin kılavuzluğunda bu ‘kuir ihtimalleri’ sorguluyor.
Ayrıca, hayal ettiği, ancak filmlerin göstermediği söz konusu sahneleri bu belgesel için yeniden canlandırıyor.
Deniz Türkali, Hale Soygazi, Nur Sürer, Serap Aksoy gibi oyuncuların yanı sıra sinema yazarı Engin Ertan ve akademisyenler Özlem Güçlü ve Umut Tümay Arslan’ın da konuk olduğu belgesel, Sansürsüz Sinema ve !f İstanbul Yapım Lab Pitching Platformu’nun yanı sıra Fongogo destekleriyle bu yıl başında tamamlandı.
Yapımını [alt] Platform’un üstlendiği film, ilk gösterimini Ekim ayında 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda yaptı ve 39. İstanbul Film Festivali’nde gösterildi.
Yorum Gönderme